Buitenlandse webshops: onveilig zacht plastic speelgoed

Wat is het probleem?

Ftalaten zorgt ervoor dat plastic speelgoed zachter en buigbaar wordt.

Maar flalaten bevatten mogelijk hormoonverstorende stoffen en kunnen kunnen schadelijk zijn voor de voortplanting. Kinderen kunnen de stof binnenkrijgen omdat ze de ftalaten inademen omdat de stof wordt uitgestoten in de lucht. En kleine kinderen nemen de producten ook vaak in de mond en worden op die manier blootgesteld.

Regels buiten de EU minder streng

Voor gebruik van ftalaten gelden in de EU strenge regels:

In speelgoed mag er maximaal 0,1% van de stoffen DEHP, DBP en BBP zitten. Deze stoffen zijn hormoonverstoorders.

Bij speelgoed voor kinderen onder de 3 jaar geldt dezelfde regel voor DINP en DIDP. Er mag van deze stoffen dus niet meer dan 0,1% inzitten. De stoffen kunnen schade aan de lever veroorzaken. Ze staan ook aangemerkt als potentieel hormoonverstorend.

Speelgoed van een online webwinkel kan van een fabrikant zijn die zich niet aan de EU richtlijnen voor chemicaliën houdt. Online winkels zoals Wish, eBay en Amazon verkopen namelijk veel producten direct uit China in de EU. Maar de regels in China zijn anders en minder streng dan in de EU. Er werden ernstige overschrijding van de EU limieten gevonden. In enkele gevallen zat er meer dan 200 keer van de toegestane hoeveelheid van de stof in het speelgoed.

Om welke producten gaat het?

De betreffende producten zijn inmiddels van de websites gehaald.

8 producten bevatten DEHP, een hormoonverstoorder en verboden in speelgoed

4 producten bevatten DIDP, niet toegestaan in speelgoed dat potentieel in de mond gedaan wordt

4 producten bevatten DINP, niet toegestaan in speelgoed dat potentieel in de mond gedaan wordt

1 product bevat DBP, een hormoonverstoorder en verboden in speelgoed

Wat kun je zelf doen?

Koop speelgoed bij een Europese (online) winkel van een Europese fabrikant.

Koop alleen speelgoed waarbij er op de verpakking staat door wie het geproduceerd is en hoe je de fabrikant kunt bereiken.

Kijk naar keurmerken waarop uitgebreid wordt gecontroleerd, zoals het Duitse GS-keurmerk, TV-Rheinland of de Britse standaard BS. Dan heeft er op zijn minst een tweede paar ogen naar gekeken.

Koop geen speelgoed zonder CE-merk (Conformité Européenne). Speelgoed in Europa moet voorzien zijn van de CE-markering. Daarmee belooft een fabrikant of importeur dat een product voldoet aan de EU-wetgeving.

Het is helaas niet zo dat alle producten met dit CE-merk altijd voldoen aan de EU-veiligheidseisen. Er is namelijk geen onafhankelijke controle voor producten voordat ze op de markt komen. Maar de NVWA kan een fabrikant dan wel vragen de veiligheid te onderbouwen. Als het CE-merk er niet op staat kun je er wel van uit gaan dat de fabrikant niet op de hoogte is van de EU-regels.

Lees ook: