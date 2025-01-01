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Klacht over een dienst

Ontevreden over het resultaat van een dienst, zoals een schilderdienst, verbouwing of reparatie van je auto? We helpen je stap voor stap verder om je problemen met het bedrijf op te lossen.

Marco met bol_witte achtergrond
Beantwoord een paar simpele vragen en ontvang het advies dat het best bij jou past.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
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Wat zijn je rechten?

Klacht over een dienstverlener

Van een dienstverlener mag je verwachten dat hij zijn werk goed doet en het afgesproken resultaat aflevert. Soms is het resultaat minder duidelijk. Een advocaat kan bijvoorbeeld niet garanderen dat je een rechtszaak wint. Maar hij zal je zaak wel zo goed mogelijk moeten behartigen (inspanningsverplichting).

Ben je ontevreden over het resultaat of vind je dat de dienstverlener te weinig zijn best doet, dan heb je:

  • recht op kosteloos herstel van het gebrek of alsnog uitvoering van het werk zoals afgesproken.
  • recht om de overeenkomst te ontbinden als het herstel of uitvoering van het werk niet alsnog binnen een redelijke termijn gebeurt. Je betaalt dan alleen voor het werk dat wel goed is gedaan. Of je kunt geld terugvragen voor het deel van het werk dat niet voldoet.
  • recht om de betaling op te schorten zolang de gebreken niet zijn hersteld. Meld dit schriftelijk aan de dienstverlener. Het deel van de rekening dat je niet betaalt moet in verhouding staan tot het werk dat niet goed of niet is gedaan.
  • recht op schadevergoeding. Heb je schade opgelopen omdat de dienstverlener zijn werk niet goed heeft gedaan? Dan kun je soms schadevergoeding eisen. Bijvoorbeeld wanneer tijdens het leggen van vloerbedekking het nieuwe behang is beschadigd en je kosten moet maken om dat te herstellen.  
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We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. 1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. 2. Bel onze juridisch expert

  3. 3. Laat ons voor je bemiddelen

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