Klacht over een dienst

Ontevreden over het resultaat van een dienst, zoals een schilderdienst, verbouwing of reparatie van je auto? We helpen je stap voor stap verder om je problemen met het bedrijf op te lossen.
Ja
Nee
Van een dienstverlener mag je verwachten dat hij zijn werk goed doet en het afgesproken resultaat aflevert. Soms is het resultaat minder duidelijk. Een advocaat kan bijvoorbeeld niet garanderen dat je een rechtszaak wint. Maar hij zal je zaak wel zo goed mogelijk moeten behartigen (inspanningsverplichting).
Ben je ontevreden over het resultaat of vind je dat de dienstverlener te weinig zijn best doet, dan heb je:
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.
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