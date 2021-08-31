Dia's en fotonegatieven digitaliseren

Zelf doen of laten doen?

Zelf digitaliseren is vooral handig als je een deel van je verzameling wilt scannen, graag zelf controle houdt over het resultaat of een scanner kunt lenen of huren. Houd er wel rekening mee dat het veel tijd kost. Zeker als je stofjes verwijdert, kleuren corrigeert en bestanden netjes opslaat.

Uitbesteden is handiger bij grote verzamelingen of waardevolle beelden. Een gespecialiseerd bedrijf heeft betere apparatuur en meer ervaring met kleurcorrectie en nabewerking. Vraag vooraf welke resolutie ze gebruiken, welk bestandsformaat je krijgt en of stof- en krascorrectie is inbegrepen.

Wat kost digitaliseren?

Een eenvoudige diascanner kost ongeveer €50 tot €200. Een filmscanner is duurder. Goede modellen beginnen bij een paar honderd euro. Modellen met automatische invoer, een rail of diamagazijn kosten vaak veel meer.

Een flatbedscanner met doorlichteenheid is nieuw minder makkelijk te vinden dan vroeger. Bekende modellen zijn soms nog als restvoorraad of tweedehands te koop. Let dan extra op de software en de compatibiliteit met je computer.

Laat je dia’s of negatieven digitaliseren, dan betaal je meestal per beeld. Reken grofweg op €0,30 tot €0,50 per dia of negatief. Bij grote aantallen daalt de prijs per beeld vaak.

Welke scanner heb je nodig?

Er zijn grofweg 3 manieren om dia’s en negatieven zelf te digitaliseren. Dat kan met een filmscanner, een flatbedscanner of een eenvoudige diascanner. Daarnaast kun je met een goede camera en macrolens ook fotograferen in plaats van scannen. Dat vraagt wel meer kennis en een goede opstelling.

Eenvoudige diascanner: snel, maar mindere kwaliteit

Een eenvoudige diascanner of negatiefscanner heeft meestal een rechtopstaande vorm. Door de scanner loopt een rail of houder waarin je dia’s of negatieven plaatst. Het apparaat fotografeert het beeld met een kleine sensor. Een scan is daardoor snel gemaakt, maar je moet meestal na elke scan zelf de houder doorschuiven, een nieuwe dia plaatsen of opnieuw op de scanknop drukken.

De kwaliteit is duidelijk minder dan bij een goede filmscanner. Je ziet sneller ruis, minder detail en minder goede kleuren. Ook hebben goedkope modellen meestal geen infraroodcorrectie voor stof en krasjes. Zulke foutjes kun je achteraf deels bijwerken met een fotobewerkingsprogramma, maar dat kost extra tijd. Voor snel bekijken is zo’n scanner vaak voldoende. Voor waardevolle foto’s of goede afdrukken is een betere scanner of een professionele scanservice verstandiger.

Voordelen

Goedkoop

Compact

Snel

Vaak eenvoudig te bedienen.

Nadelen

Minder detail en meer ruis.

Kleuren kloppen niet altijd.

Vaak geen goede stof- en krascorrectie.

Veel handwerk per scan.

Prijsindicatie: ongeveer €50 tot €200

Filmscanner: beste keuze voor kwaliteit

Een filmscanner is speciaal gemaakt voor dia’s en negatieven. Daardoor haalt hij meestal meer detail uit kleinbeeldnegatieven en dia’s dan een eenvoudige diascanner of een flatbedscanner. Vooral als je goede scans wilt maken voor afdrukken of bewaren, is dit vaak de beste keuze.

Er zijn filmscanners waarbij je zelf steeds een houder met dia’s of filmstroken invoert. Duurdere modellen kunnen meerdere beelden achter elkaar verwerken. Sommige werken met een houder voor een paar dia’s of filmbeelden, andere met een rail of diamagazijn. Dat scheelt veel handwerk als je een grote verzameling wilt digitaliseren.

Filmscanners zijn wel duurder dan eenvoudige diascanners. Goede modellen kosten al snel enkele honderden euro’s. Apparaten met automatische invoer of een diamagazijn zijn vaak nog veel duurder. Let ook op welke filmformaten de scanner ondersteunt en of de software werkt met het besturingssysteem van je computer. Voor een eenmalige klus kan huren of uitbesteden aantrekkelijker zijn dan kopen.

Voordelen

Goede beeldkwaliteit.

Speciaal gemaakt voor dia’s en negatieven.

Vaak betere controle over scherpte, kleur en belichting.

Duurdere modellen kunnen meerdere beelden automatisch verwerken.

Nadelen

Duur in aanschaf.

Vooral geschikt voor filmformaten die het apparaat ondersteunt.

Scannen op hoge kwaliteit kost veel tijd.

Automatische invoer of een diamagazijn maakt de scanner veel duurder.

Prijsindicatie: ongeveer €400 tot €3000

Flatbedscanner met doorlichteenheid

Een flatbedscanner met doorlichteenheid kan ook dia’s en negatieven scannen. Je legt het materiaal in een houder op de glasplaat. De lamp in het deksel schijnt door de film heen. Een gewone flatbedscanner of documentscanner zonder doorlichteenheid is hiervoor niet geschikt.

Een flatbedscanner is vooral handig als je verschillende formaten hebt. Denk aan kleinbeeld, middenformaat, vlakfilm of losse fotoafdrukken. Ook kun je vaak meerdere dia’s of negatieven tegelijk op de glasplaat leggen.

De kwaliteit is meestal redelijk tot goed, maar een flatbedscanner haalt vaak niet hetzelfde detail uit een klein dia- of negatiefbeeld als een goede filmscanner. Ook zijn flatbedscanners met doorlichteenheid nieuw minder gangbaar dan gewone foto- en documentscanners. Controleer daarom goed of de scanner echt geschikt is voor dia’s en negatieven.

Voordelen

Geschikt voor meerdere formaten.

Ook bruikbaar voor foto’s en documenten.

Je kunt meestal meerdere beelden tegelijk scannen.

Handig als je naast dia’s en negatieven ook fotoafdrukken wilt digitaliseren.

Nadelen

Neemt meer ruimte in.

Kwaliteit bij kleinbeeld vaak minder dan bij een goede filmscanner.

Filmhouders en scherpstelling kunnen invloed hebben op het resultaat.

Nieuw minder makkelijk te vinden dan vroeger.

Prijsindicatie: ongeveer €400 tot €1000.

Camera met macrolens

Heb je al een goede camera, macrolens, statief en lichtbak? Dan kun je dia’s en negatieven ook fotograferen. Deze methode kan snel zijn en goede resultaten geven, maar vraagt wel een nauwkeurige opstelling. De camera moet recht boven het beeld staan, de verlichting moet egaal zijn en je moet de kleuren goed kunnen corrigeren.

Voor de meeste consumenten is een scanner eenvoudiger. Een camera-opstelling is vooral interessant als je al veel fotoapparatuur hebt of ervaring hebt met nabewerking.

Waar moet je op letten?

Resolutie: kijk naar echte optische resolutie

Bij scanners kom je vaak hoge dpi- of ppi-getallen tegen. Die zeggen niet alles. Belangrijk is de echte optische resolutie: hoeveel detail de scanner daadwerkelijk vastlegt. Geïnterpoleerde resolutie is minder waardevol: daarbij vult software extra pixels in die niet echt zijn gescand.

Voor dia’s en negatieven is een hoge resolutie belangrijk, omdat het origineel klein is. Voor serieus scannen is ongeveer 4000 ppi een goede richtwaarde. Lager kan genoeg zijn voor bekijken op een scherm, maar geeft minder speelruimte voor uitsnijden of afdrukken.

Dynamisch bereik: detail in lichte en donkere delen

Dia’s en negatieven kunnen veel verschil bevatten tussen lichte en donkere delen. Een scanner met een goed dynamisch bereik haalt meer detail uit schaduwpartijen en lichte delen. Fabrikanten noemen dit soms Dmax. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de scanner donkere delen kan onderscheiden. In de praktijk zijn kleurweergave, belichting en software ook belangrijk.

Stof- en krascorrectie

Dia’s en negatieven trekken stof aan. Ook kleine krasjes zie je snel terug in de scan. Sommige scanners gebruiken infrarood om stof en krasjes te herkennen en automatisch te corrigeren. Dat kan veel nabewerking schelen, vooral als je veel dia’s of negatieven scant.

Stof- en krascorrectie is wel minder onmisbaar dan vroeger. Goede fotobewerkingssoftware kan stofjes en kleine beschadigingen vaak achteraf wegwerken. Toch blijft automatische correctie tijdens het scannen handig, omdat je niet elk beeld apart hoeft bij te werken. Bij sommige zwart-witfilms werkt infraroodcorrectie minder goed of niet.

Maak dia’s en negatieven voorzichtig schoon voordat je scant. Gebruik geen agressieve middelen. Werk op een schone tafel en raak het beeldvlak zo min mogelijk aan.

Bestandsformaat: bewaar een goede versie

Scan je waardevolle foto’s? Bewaar dan bij voorkeur ook een onbewerkte of zo min mogelijk bewerkte versie. Een TIFF-bestand is groter, maar beter geschikt als archiefbestand. Een JPEG is kleiner en handig om te delen, maar bij opslaan en opnieuw bewerken gaat kwaliteit verloren.

Een praktische aanpak is: bewaar een goede masterscan en maak daarnaast kleinere JPEG’s voor delen of bekijken.

Tips voor betere scans

Begin met een paar proefscans voordat je alles digitaliseert.

Controleer scherpte en uitsnede op 100% weergave.

Scan niet hoger dan de scanner echt aankan.

Noteer waar de bestanden vandaan komen, bijvoorbeeld datum, mapje of filmrol.

Maak altijd een back-up op een andere schijf of in de cloud.

Bewaar de originele dia’s en negatieven ook na het scannen.

Wat is de beste keuze?

Wil je vooral snel oude dia’s bekijken, dan kan een eenvoudige diascanner genoeg zijn. Verwacht dan geen topkwaliteit.

Wil je goede scans van kleinbeeldnegatieven of dia’s, kies dan een filmscanner of laat het werk doen door een specialist.

Heb je verschillende formaten of wil je ook fotoafdrukken scannen, dan is een flatbedscanner met doorlichteenheid praktischer.

Heb je veel waardevolle beelden, dan is uitbesteden vaak de beste keuze. Je betaalt meer, maar krijgt meestal betere apparatuur, minder gedoe en een consistenter resultaat.

Bronnen: CHIN, FADGI, Library of Congress, Metamorfoze, Epson Digital ICE.