Dia's en fotonegatieven digitaliseren

Met een diascanner kun je de dia’s van vroeger digitaliseren. Met veel van zulke apparaten kun je ook filmrollen en negatieven scannen. De bediening is heel eenvoudig. Je hoeft alleen de foto of de filmstrook in een speciaal opzetstuk of in een rail in de filmscanner te stoppen en te scannen. Je kunt het ook laten doen.

Er zijn verschillende soorten scanners, elk met hun voor- en nadelen en prijsranges. Je kunt zo’n scanner kopen om je dia’s en negatieven te digitaliseren, maar je kunt er ook een huren. Geen zin om het werk zelf te doen? Of wil je veel digitaliseren in goede kwaliteit? Dan kun je het aan een professional overlaten.

Filmscanner

Professionals gebruiken een filmscanner. Deze zijn speciaal gemaakt voor het inlezen van negatiefstroken en dia’s. Vaak doet een betere scanner langer over het scannen van een beeld.

Er zijn filmscanners waar je tientallen dia’s in een rail kunt zetten en ze met een druk op de knop allemaal kunt scannen (niet afgebeeld). Dat bespaart tijd en gedoe.

De prijs van zo’n apparaat loopt wel tot in de vele honderden euro’s. Ook tweedehands zijn ze nog populair. Huren is een goede optie als je je verzameling binnen enkele dagen wilt digitaliseren.

Voordelen

Goede kwaliteit

Meer gemak bij scannen van meerdere beelden met 1 druk op de knop

Nadelen:

Hoge aanschafprijs

Flatbedscanner

Een flatbedscanner is vaak een goedkopere optie. Deze zijn oorspronkelijk gemaakt voor het scannen van documenten en foto’s. Met speciale houders kun je negatieven of dia's inscannen.

Een flatbedscanner heeft meer mogelijkheden. Je kunt er kleinbeeld en middenformaat en vlakfilm of afwijkende formaten mee scannen. In een negatiefhouder of diahouder passen vaak meerdere negatieven of dia's. Zo scan je efficiënter dan beeld voor beeld.

Voordelen

Multifunctioneel

Redelijk goede kwaliteit mogelijk

Betaalbaar

Redelijk snel

Nadelen:

Neemt wat meer ruimte in beslag

Goedkopere diascanner

Een goedkopere diascanner of negatiefscanner heeft meestal een rechtopstaande vorm. Door de romp loopt een rail waarop de sjablonen worden geplaatst. Doordat de sjablonen direct worden gefotografeerd, is je voorraad dia's relatief snel te digitaliseren.

Wel scannen ze slechts 1 negatief of dia tegelijk en hebben geen ingebouwde stof- en krasverwijderaar. Eventuele defecten kunnen worden bewerkt met een beeldbewerkingsprogramma.

Zulke apparaten kosten tussen de €50 en €150. De kwaliteit van de afbeeldingen is een stuk minder goed.

Voordelen

Goedkoop

Scant snel

Nadelen

Lage kwaliteit

Veel nabewerking nodig

Waar moet je op letten?

Bij het kiezen van een scanner is het aantal megapixels niet het belangrijkst. De Dmax-waarde (dynamisch bereik), kleurweergave, scherpte in pixels per inch (dpi) en automatische stof- en krasreductie zeggen veel meer over de kwaliteit van een scanner.

Let daarnaast ook op de tijd per scan.

De Dmax-waarde geeft aan hoeveel detail er uit het beeld gehaald kan worden. De kleurweergave moet zo natuurlijk mogelijk zijn. Met een diascanner met een dpi-waarde (resolutie) tussen 3.200 en 4.800 kom je tot een optimale beeldkwaliteit.

Apparaten met een bijbehorend fotobewerkingsprogramma kunnen automatisch eventuele sporen van krassen of stof verwijderen. Wanneer het apparaat meerdere beelden in een keer scant, hoef je niet continu nieuwe dia's en negatieven toe te voegen.

Bronnen: Stifstung Warentest, Foto Verweij, Cursus-fotografie.nl, Wilma-karels.nl