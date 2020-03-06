Printers: goede merken

Een printer is meestal niet het favoriete apparaat in een huishouden. De merktevredenheid bij printers ligt dan ook lager dan van bijvoorbeeld wasmachines.

Toch krijgen [...] printers een nette [..] van consumenten. Dat is de hoogste waardering. Ook in eerdere onderzoeken waren [...] printers steeds favoriet.

Opvallend is de opmars van [...]printers. Die worden beter gewaardeerd dan[..]printers. Consumenten zijn vooral blij met de [...]printers van [..].

Merktevredenheidsscore printers