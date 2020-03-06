Printers: goede merken

Karen Reijneveld Expert printersBijgewerkt op:27 februari 2026
Maar liefst 4 op de 10 gebruikers heeft een HP printer in huis. Maar is HP ook het meest gewaardeerde merk?
Welk merk gaat het langste mee? Is het merk met de hoogste tevredenheid ook het merk met de langste levensduur?
Sinds 2014 zijn er inkjetprinters op de markt die je vult met flesjes met goedkopere inkt. Eén op de 10 ondervraagden heeft zo'n printer van Canon, Epson of HP. Zijn ze er tevreden over? En welk merk is favoriet?
De grootste 4 printermerken vertegenwoordigen zo'n 99% van de in Nederland verkochte printers:
Maar ook voor kleinere consumentenmerken kunnen we dankzij Europese samenwerking een merktevredenheidscijfer geven.
Een printer is meestal niet het favoriete apparaat in een huishouden. De merktevredenheid bij printers ligt dan ook lager dan van bijvoorbeeld wasmachines.
Toch krijgen [...] printers een nette [..] van consumenten. Dat is de hoogste waardering. Ook in eerdere onderzoeken waren [...] printers steeds favoriet.
Opvallend is de opmars van [...]printers. Die worden beter gewaardeerd dan[..]printers. Consumenten zijn vooral blij met de [...]printers van [..].