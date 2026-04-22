Welke printer print haarscherp en kleurecht, snel en zonder hoge kosten voor inkt of toner? Door zelf alle printers grondig te testen, hebben wij het voor je uitgezocht. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke printer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke printers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We testen zwart- en kleurenprinters op afdrukprestaties, afdrukgemak, het verbruik en de cartridgekosten. Als de printer kan scannen en kopiëren, testen we dat ook. Lees ook hoe wij printers testen.
Je zou denken dat iedere kleurenprinter voor thuis prima kan printen, maar bij veel printers is de afdrukkwaliteit onvoldoende. We testen dit voor verschillende printers, onder andere voor een hp kleurenprinter, canon kleurenprinter of brother kleurenprinter. We printen in zwart en in kleur of grijswaarden op normaal en op beter, mat papier. We meten hoe snel dat gaat en beoordelen hoe mooi het wordt, ook voor kleurenfoto's op glanzend papier. Dat foto's lelijk worden, verbaast misschien niet. Maar dat sommige printers geen scherpe tekst kunnen printen, des te meer.
Een grote frustratie van printers is het inkt- of tonerverbruik. Dat loopt soms de spuigaten uit en je moet telkens een nieuwe cartridge kopen en deze verwisselen. We beoordelen printers daarom niet alleen op de hoeveelheid inkt of toner die ze verbruiken, maar ook hoeveel dat in euro’s kost. Daartoe verzamelen we regelmatig de actuele cartridgeprijzen.
Het is enorm handig als je kunt printen vanaf ieder apparaat. Of dat nou vanaf je eigen laptop, tablet of smartphone is, of vanaf die van je gezinsleden. Daarom kijken we of je de printer met een ethernetkabel of draadloze wifiverbinding kunt toevoegen aan een netwerk. We testen verschillende soorten printers, van compacte modellen tot een uitgebreide a3 kleurenprinter. We kijken ook hoe makkelijk dat gaat en of je kunt afdrukken via bijvoorbeeld Apple AirPlay of Google Cloudprinter.
Nieuwsgierig naar de best geteste printer? En naar de verschillen tussen printers op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van printers en alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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