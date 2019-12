Printer kopen: waar let je op?

Minder dan 15 pagina's per maand

Als je weinig print, kies je een andere printer dan als je veel print. De meeste mensen printen weinig. Onze Beste Koop is daarom een printer die geschikt is voor deze doelgroep. We gaan hierbij uit van 15 pagina’s per maand. Als je zo weinig print is een doorsnee-inkjetprinter met cartridges een goede keus.

Print je meer?

Er zijn ook wat duurdere printers zonder cartridges, maar met ingebouwde inkttanks en spotgoedkope inktflesjes, zoals de Epson EcoTank-serie en de Canon PIXMA G-serie. Zo'n inkttankprinter verdien je terug als je gemiddeld per maand grofweg 25 pagina's of meer print.

Print je nog meer?

Vanaf ongeveer 50 pagina's per maand is het interessant om te investeren in een kleurenlaser. Het voordeel van een laserprinter is dat het kleurenpoeder in de (toner)cartridge niet kan uitdrogen en dus heel lang mee gaat.

Lees meer:

