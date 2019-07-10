Printer kopen: waar let je op?

Een nieuwe printer kopen: je kiest tussen printen in zwart of kleur en met of zonder scannen en kopiëren. Je kunt letten op mogelijkheden als draadloos en dubbelzijdig printen. Wij helpen je een printer zoeken en kiezen, met oog voor de kwaliteit en de snelheid. En we letten op het belangrijkste: welke printer is het goedkoopst met inkt.
Wil je weten welke printer het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp de belangrijkste vragen en kies de juiste printer.
De meeste mensen zoeken een kleurenprinter die ook kan scannen en kopiëren. Daar zijn er dan ook heel veel van. Elke printer die kan scannen en kopiëren heet 'alles-in-1'. Een smartphonefoto is een mogelijk alternatief voor een scan. Door die (draadloos) te printen maak je een kopie.
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Alles-in-1-kleurenprinters
Als zwart-wit genoeg is, kom je vaak uit bij een laserprinter. Hoewel er nu ook zwart-wit inkttankprinters zijn. Een laserprinter maakt haarscherpe teksten en je hebt geen last van uitdrogende inkt. Er zijn ook alles-in-1 zwartprinters, maar die zijn wel iets duurder.
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Zwart-witprinters
Wil je echt mooie foto's op glanzend papier printen? Sommige printers hebben naast de standaardkleuren (cyaan, magenta en geel) 1 of 2 extra kleuren voor nog mooiere foto's. In onze testresultaten zie je of dat ook echt lukt. Kijk in de vergelijker naar de score voor fotoprints.
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Printers met fotokleuren
De beste printer is niet voor iedereen dezelfde. Dat komt natuurlijk omdat er veel dingen meespelen die uiteindelijk bepalen wat voor een type printer je nodig hebt. Denk daarbij aan de hoeveelheid printjes die je moet maken, voor welk doel en uiteraard wat de kosten zijn.
In deze video met koopadvies zie waar je op moet letten in jouw situatie. Ook weet je beter wat belangrijk is als je een printer gaat kopen.
Bij veel printers kost de inkt of toner die je nodig hebt meer dan de printer. Zeker als de printer veel inkt verbruikt om verstoppingen te voorkomen. Als je heel weinig print, gaat er meer inkt op aan schoonmaken dan aan printen.
Wij testen inkjetprinters met cartridges niet alleen door ze achter elkaar leeg te printen. We meten ook een aantal weken hoeveel extra inkt het kost als je weinig print.
De meeste mensen printen weinig. Daarom berekenen wij wat de Beste Koop is als je 15 pagina's per maand afdrukt in 5 jaar. Zelfs in 3 jaar kan een printer van €60 al duurder uitpakken dan een printer van €200. Iets meer geld uitgeven is uiteindelijk goedkoper.
Print je meer of minder?
Ook dan vind je bij ons een goed advies. In onze vergelijker kun je filteren op hoeveel je print.
Lees meer over:
Goedkope printer of goedkoop printen
Goedkope inkjetprinters werken met 2 dure cartridges: 1 zwarte en 1 met 3 kleuren. De printkop zit in de cartridges. Als je weinig print, kost 'doorspoelen' van de printkoppen gemiddeld 40% extra inkt.
Iets duurdere inkjetprinters werken meestal met goedkopere cartridges per kleur. De printkop zit in de printer. Doorspoelen bij weinig printen kost gemiddeld 250% extra inkt. Brother en Epson zijn daarbij zuiniger dan HP en Canon.
Dure 'ecotankprinters' hebben ingebouwde inkttanks die je vult met goedkope inkt uit flesjes. Voor laserprinters (zwart) bestaat zoiets ook.
De goedkoopste laserprinters zijn ook interessant als je weinig print. De bijbehorende tonercartridges blijven vrijwel altijd probleemloos werken. Zelfs jarenlang als je maar af en toe print.
Een kleurenlaserprinter is erg duur, ook in gebruik. Hij is pas interessant vanaf ongeveer 100 pagina's per maand.
Lees meer over:
Inkjetprinter of laserprinter
Wat is een inkttankprinter?
Als je een printer koopt, zitten er 'starter' cartridges bij. Die zijn even groot als gewone, maar er zit minder inkt of toner in. Ze zijn dus snel leeg.
Als je nieuwe koopt, kun je kiezen uit gewone of XL-cartridges. Ook die zijn even groot. In die XL (high capacity) cartridges zit meer inkt of toner in dan in de gewone cartAbonnementscartridges zijn nóg beter gevuld.ridges. Dat is goedkoper per printje.
In onze vergelijker vind je per printer de prijzen van de cartridges. Je kunt er ook op filteren.
Bij een inkttankprinter zitten flesjes met grofweg 10 keer zoveel inkt als in XL-cartridges. Een HP Laserjet Tank printer is bij aankoop al gevuld met zwarte toner.
Een printer werkt meestal met 4 kleuren: zwart, cyaan, geel en magenta. De meeste printers werken met losse kleuren: voor elke kleur 1 cartridge. Voordeel: je kunt elke kleur apart vervangen of navullen. Nadeel: de printkop vervangen is vaak lastig en duur.
Goedkope printers werken met 1 zwarte en 1 kleurencartridge waar de 3 kleuren in zitten: een kleurencombinatiecartridge met ingebouwde printkop. Voordeel: bij elke vervanging wordt ook de printkop vernieuwd. Nadeel: cartridges zijn duur en je kunt de kleuren niet apart vervangen.
Bekijk en vergelijk:
Printers met losse kleuren
Printers met kleurencombinatie cartridges
Wie probleemloos met cartridges wil printen, is het best af met die van het printermerk. Je kunt ze los kopen of een abonnement nemen. Een abonnement is vaak goedkoper.
Er zijn ook goedkopere cartridges en inktflesjes van andere merken. De meeste afdrukken zijn prima, zeker die in zwart-wit. Wel verkleurt alternatieve inkt sneller en zijn er vaker problemen, zoals foutmeldingen.
Zelf navullen kan ook, maar geeft het meeste gedoe. Je kunt het laten doen bij gespecialiseerde winkels.
Bekijk en vergelijk:
Printers waarvoor inkt van andere merken te koop is.
De inktcartridges van de printerfabrikant kun je het goedkoopste online kopen, bijvoorbeeld bij webwinkels gespecialiseerd in inkt. Daar zijn ze een stuk goedkoper dan in de winkel. Bekijk in onze prijspeiling van juli 2025 welke webwinkel meestal het voordeligst is.
Met cartridges van andere merken bespaar je gemiddeld 67% ten opzichte van originele inktcartridges. Ook met een laserprinter kun je besparen als je alternatieve toners koopt.
Als je met originele cartridges wilt printen, overweeg dan een abonnement gebaseerd op een aantal afdrukken per maand. De 4 grote merken HP, Epson, Brother en Canon hebben allemaal zo'n abonnement.
Lees meer over:
Inktabonnementen
Printerinkt
Er zijn printers waarbij je zelf het half bedrukte stapeltje papier moet omkeren als je dubbelzijdig wilt printen. Lijkt je dat te veel moeite, kies dan voor automatisch 'dubbelzijdig afdrukken'. Dat is makkelijk en milieuvriendelijk.
Bekijk en vergelijk:
Printers met dubbelzijdig afdrukken
Als je 1 of meerdere pagina's in de automatische documentdoorvoer (ADF) doet, gaan ze 1 voor 1 door het apparaat om te scannen of kopiëren. Om beide zijden te scannen, moet je bij de meeste ADFs de stapel op z'n kop nog een keer invoeren.
Bekijk en vergelijk:
Printers met automatische doorvoer
Printers met dubbelzijdig scannen
Printers met een (aanraak)scherm geven je snel toegang tot informatie over foutmeldingen, resterende inkt en printvoortgang. En je kunt er instellingen op aanpassen: dan hoeft dat niet op computer of telefoon.
Bekijk en vergelijk:
Printers met aanraakscherm
Wil je een wireless printer kopen en daarmee draadloos printen vanaf je smartphone, tablet of laptop? Vrijwel alle printers hebben wifi. Veel modellen ondersteunen ook Apple AirPrint of Mopria.
Koppel je printer alleen aan internet als dat echt nodig is. Want criminelen maken ongevraagd gebruik van wifi-netwerken via printers. Lees hoe je je daar tegen beveiligt.
Is draadloos niet nodig? Sommige printers kun je met een ethernetkabel aan je thuisnetwerk koppelen.
Als je de printer via wifi aansluit op je wifinetwerk thuis, kunnen alle apparaten in dat thuisnetwerk iets afdrukken op je printer, bijvoorbeeld via:
De printer-app
Een printer met wifi heeft een bijbehorende app van de fabrikant, waarmee je de printer kunt bedienen.
Apple Airprint
Op je Apple iPhone, iPad of Mac hoef je niets in te stellen als je Airprint gebruikt. Bekijk printers met Apple Airprint.
Een andere mogelijkheid is printen via Wi-Fi Direct. Gebruik dit liever niet, vanwege digitale veiligheid.
Je kunt via internet iets naar de printer sturen. Dat raden we wel af.
Je moet daarvoor een account aanmaken en ‘webservices’ inschakelen.
Met de app benader je de printer via internet. Of stuur het bestand naar het e-mailadres van de printer.
Bekijk en vergelijk:
Printers met wifi
Niet elke (web)winkel laat je een printer thuis uitproberen en ruilen. Vraag vóór aankoop of je cartridges mag installeren en een testprint mag maken.
Koop je online, dan heb je 14 dagen wettelijke bedenktijd. Je mag de printer uitproberen, maar niet echt gebruiken.
Daar zit het probleem: de ene verkoper ziet installeren met cartridges als uitproberen. De ander ziet het als gebruik, omdat de printer dan inkt bevat en niet meer als nieuw te verkopen is.
Lees meer over:
Een printer uitproberen en ruilen
Werkt je oude printer nog? Geef hem weg, of verkoop hem. Werkt hij niet meer goed? Misschien is repareren nog mogelijk.
Is hergebruik of reparatie geen mogelijkheid, dan kun je de printer inleveren bij de verkoper van je nieuwe printer. Die is wettelijk verplicht je oude apparaat af te voeren. Dat geldt ook voor webshops.
Vraag bij online aankoop hoe je de oude printer gratis inlevert of terugstuurt.
Lees meer over:
Recyclen, repareren en inleveren van printers.
Met onze test zie je meteen welke printers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.