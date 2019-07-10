Printer kopen: waar let je op?

Bij veel printers kost de inkt of toner die je nodig hebt meer dan de printer. Zeker als de printer veel inkt verbruikt om verstoppingen te voorkomen. Als je heel weinig print, gaat er meer inkt op aan schoonmaken dan aan printen.

Wij testen inkjetprinters met cartridges niet alleen door ze achter elkaar leeg te printen. We meten ook een aantal weken hoeveel extra inkt het kost als je weinig print.

De meeste mensen printen weinig. Daarom berekenen wij wat de Beste Koop is als je 15 pagina's per maand afdrukt in 5 jaar. Zelfs in 3 jaar kan een printer van €60 al duurder uitpakken dan een printer van €200. Iets meer geld uitgeven is uiteindelijk goedkoper.

Print je meer of minder?

Ook dan vind je bij ons een goed advies. In onze vergelijker kun je filteren op hoeveel je print.

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Goedkope printer of goedkoop printen