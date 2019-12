Cartridges kun je inleveren bij jou in de buurt of via de post. We geven je een overzicht van inzamelpunten, organisaties en goede doelen.

Waar kan ik cartridges inleveren?

Lege cartridges zijn prima te recyclen. Bij alle supermarkten, tuincentra en bouwmarkten waar een Wecycle-inleverbak staat kun je cartridges inleveren voor recycling.

Op de website van Wecycle vind je een inleverpunt bij jou in de buurt.

Vink aan dat je een 'Klein apparaat' wilt inleveren: "Kleine apparaten passen makkelijk in een kleine inleverbak, zoals een elektrische tandenborstel, mobiele telefoon, oplader, scheerapparaat, computermuis, zaklamp, camera en cartridges ."

." Vul je adres in en kies 'Vind inleverpunt'

Kan ik met cartridges een goed doel steunen?

Organisaties als Eeko en Inkt Collect zamelen cartridges in tegen betaling of voor een goed doel. De vergoeding varieert sterk. Van 5 cent tot enkele euro's per stuk. Dit is afhankelijk van het merk en het model van de cartridge of toner. Je kunt niet alle cartridges inleveren. Op de website van elke organisaties staat welke cartridges ze accepteren en tegen welke prijs.

Sommige winkels hebben een inzamelpunt van een goed doel als CliniClowns of KiKa. Daar kun je de lege cartridges en toners deponeren.

Kan ik cartridges terugsturen naar de fabrikant?

Fabrikanten zamelen ook cartridges en toners in. Brother, Canon, Epson en HP hebben recyclingprogramma's. Op hun websites vind je meer informatie over hoe het werkt. Meestal krijg je een envelope waarmee je de cartridges kunt retourneren. Soms vind je er ook inleverpunten.

Een cartridge weggooien, kan dat zomaar?

Wil je van je lege cartridges af zonder ze te recyclen? Milieu Centraal adviseert in dat geval om lege cartridges in te leveren bij de gemeentelijke afvaldienst en cartridges waar nog inkt in zit bij het klein chemisch afval.