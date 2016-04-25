Waar kan ik cartridges inleveren?

Lege inkt- en tonercartridges kun je inleveren bij de winkel waar je nieuwe koopt. Of bij de milieustraat. En door het hele land vind je inzamelpunten, vaak voor goede doelen. Sommige cartridges kun je ook opsturen en als je er veel hebt, kun je ze op laten halen.

E-waste of klein chemisch afval?

In welke inleverbak gooi je lege tonercartridges, inktcartridges en cartridges met of zonder printkop?

Ze kunnen allemaal in de bak voor elektronische apparaten, ofwel 'e-waste'. Er zit namelijk bijna altijd een chip in. Die ene cartidge zonder elektronica wordt er door de sorteerder vanzelf uitgehaald.

Ze mogen ook op de milieustraat in de kca-bak voor klein chemisch afval. Als het goed is worden de cartridges ook daar uit gevist.

Ook een volle waste- of maintenance box mag niet bij het restafval. Deze kun je ook kwijt in de kca-bak van de milieustraat of een bak met e-waste.

Inkt is bijna nooit gevaarlijk. Heel soms kan er een giftig stofje in zitten, maar dit is niet echt gevaarlijk. Zeker bij een lege cartridge. Toner kan gevaarlijk zijn als je veel van het hele fijne poeder in zou ademen.

(bron: Helpdesk Afvalbeheer)

Wecycle-inleverbak

Bij alle supermarkten, tuincentra en bouwmarkten waar een Wecycle-inleverbak staat, kun je alle cartridges inleveren voor recycling.

Op de website van Wecycle vind je een e-waste inleverpunt bij jou in de buurt:

Vul je plaats of postcode in.

Vink aan dat je een 'Klein apparaat' wilt inleveren.

Volgens Wecycle mogen winkels niet zeggen dat lege cartridges niet zijn toegestaan in de Wecycle-bak.

Eeko inzamelboxen

Bij Eeko kun je alle (huis)merken en typen inkt- en tonercartridges inleveren en meteen een goed doel steunen.

Op de site van inzamelbedrijf Eeko vind je de locaties van al hun inzamelpunten.

Je kunt je postcode invullen en kiezen voor een speciale organisatie die je wil steunen. Bijvoorbeeld goede doelen als CliniClowns of KiKa. Die zitten vaak in een speciale regio.

Gratis opsturen, vergoeding krijgen

Wil je zelf wat verdienen aan lege cartridges of toners? Of toch een goed doel steunen? Dat kan onder meer bij Recycleclub.com en 123inkt.

Canon en HP cartridges (ook van huismerken) kun je gratis opsturen naar Recycleclub.com. Op hun website geef je aan hoeveel van welke cartridge je wilt opsturen. Je ziet meteen hoeveel dat waard is. Vervolgens:

Vul je je naam, adres en telefoonnummer in.

Kies je met welk vervoersbedrijf je de cartridges wilt versturen.

Kies je of het geld naar jouw bankrekening moet, of naar 1 (of meer) van de aangegeven goede doelen.

Krijg je een mailtje met een pakketlabel om uit te printen.

Breng je je pakketje naar een lokaal pakketpunt van de vervoerder.

Bij 123inkt werkt het ongeveer hetzelfde. Je verstuurt de cartridges via PostNL. Als je ze bij 123inkt hebt gekocht krijg je er een recyclezakje bij, maar je kunt ook een verzendlabel uitprinten.

Laten ophalen, vergoeding krijgen

Heb je een zak vol cartridges of meerdere toners? Dan kun je ze laten ophalen door een bedrijf als Inkt Collect. De vergoeding verschilt nogal. Van geen beloning tot enkele euro's per stuk. Dit hangt af van het merk en het model van cartridge of toner.

Terug naar de fabrikant

Fabrikanten zamelen ook cartridges en toners in. Brother, Canon, Epson en HP hebben recyclingprogramma's. Op hun websites vind je meer informatie over hoe het werkt. Meestal krijg je een envelop waarmee je de cartridges kunt aanleveren. Soms zijn er ook inleverpunten.

In onze vergelijker vind je: