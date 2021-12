Windows 11: problemen met printer oplossen

Conclusie

Veel printers werken niet meer (goed) na de overstap op Windows 11. Je lost deze problemen vaak op door een update van Windows en stuurprogramma’s. Een netwerkkabel of wifinetwerk gebruiken om je printer aan te sluiten, is soms ook een oplossing. Tot slot kun je ervoor kiezen om terug te gaan naar Windows 10.

Wat is er aan de hand?

Gebruikers melden sinds het uitbrengen van Windows 11 in het najaar van 2021 massaal printerproblemen. Het gaat vooral om printers die met een USB-kabel zijn aangesloten. Alle grote merken lijken getroffen: HP, Brother, Epson en Canon. De meestgenoemde problemen zijn:

Printer wordt niet herkend

Printopdrachten komen niet door

Scanner werkt niet meer goed

Wat kun je doen?

Laatste update Windows 11 uitvoeren

Ga eerst na of je de allerlaatste versie van Windows 11 hebt geïnstalleerd. Windows is op de hoogte van de problemen en blijft Windows 11 door ontwikkelen.

Ga hiervoor naar Systeem > Windows Update en laat het systeem naar updates zoeken.

Fabrikant update

Biedt de eerste stap geen oplossing? Fabrikanten zijn op de hoogte van de problemen en passen hun software aan. Deze installeer je als volgt:

Koppel de printer los van de USB-poort.

Verwijder alle printerstuurprogramma’s uit Apparaatbeheer.

Ga naar de website van jouw printerfabrikant en zoek jouw printer op. Je kunt daar de stuurprogramma’s opnieuw downloaden en installeren.

Brother

Brother heeft een overzichtspagina gemaakt van printers die overweg kunnen met Windows 11. Staat je printer er niet bij of kom je er niet uit? De klantenservice biedt technische ondersteuning.

Canon

Deze Canon printers ondersteunen Windows 11. Zoek contact met de klantenservice wanneer jouw printer niet in deze lijst staat.

Epson

Epson raadt je aan om jouw printermodel in de zoekbalk op te zoeken. Vervolgens kun je de stuurprogramma’s downloaden. Zijn die er niet voor jouw printer? Bekijk dan deze pagina met uitleg.

HP

Ook HP heeft een overzichtspagina gemaakt van alle printers die overweg kunnen met Windows 11. Staat jouw printer er niet bij? Raadpleeg dan de klantenservice.

Printer aansluiten via netwerkkabel of wifi

Probeer je printer eens aan te sluiten via een netwerkkabel of het wifinetwerk met je laptop of PC. Op deze manier omzeil je de USB-poort. Diverse gedupeerden geven aan zo wel verder te kunnen printen.

Terug naar Windows 10

Tot slot is het mogelijk om een zogenaamde 'downgrade' uit te voeren. Van Windows 11 terug naar Windows 10. Op die manier kun je je printer blijven gebruiken.

Windows blijft aan updates werken, waardoor er een kans is dat dit probleem in de (nabije) toekomst is opgelost en je alsnog over kunt stappen op Windows 11.

Let op: Wil je terug naar Windows 10? Dan moet je dit binnen 10 dagen na installatie van Windows 11 doen. Daarna kan de schijfruimte die is gebruikt voor de back-up van Windows 10, overschreven worden.