Printer afdanken? Dit kun je doen

Koop en gebruik je een printer, dan is het belangrijk dat je er zo lang mogelijk mee doet. Want de productie van een printer heeft een veel grotere milieu-impact dan het gebruik ervan.

Eerst je printer resetten

Als je je printer wegdoet of wegbrengt voor reparatie, reset hem dan eerst. Daarmee verwijder je al jouw persoonlijke gegevens, zoals de inlog van je wifi-netwerk.

Het resetten verschilt per merk en model. Als je printer een bedieningsscherm heeft, kun je via het menu terug naar de fabrieksinstellingen. Als je printer alleen maar knoppen heeft, kun je het beste (online) in de handleiding zoeken naar 'fabrieksinstellingen'. Kijk daarvoor bij: Canon support, Epson support, Brother support of HP support.

Canon

In augustus 2023 deelt Canon een (engelstalige) waarschuwing dat 1 keer resetten bij veel printers niet genoeg is om de wifi-instellingen volledig te verwijderen.

Check daarom na het resetten of de je wifi-gegevens inderdaad verdwenen zijn. Kijk of de printer vraagt naar je wifi-wachtwoord als je probeert de printer met je wifi te verbinden. Zo weet je zeker dat het wachtwoord niet meer is opgeslagen.

Is je oude printer kapot?

Een kapotte printer laat je repareren of recyclen. Voor recycling breng je de printer naar de milieustraat of afvalscheidingsstation. Ook kun je de oude kapotte printer gratis inleveren bij de (web)winkel waar je de nieuwe printer hebt gekocht. Heb je online een nieuwe printer gekocht, dan kun je bij ontvangst de oude meegeven aan de bezorger.

Zoek een e-waste inleverpunt voor middelgrote apparaten op de website van Wecycle (van Stichting Open)

Hoe laat je een printer repareren?

Een kapot elektronisch apparaat repareren is over het algemeen beter voor het milieu dan een nieuwe kopen. Als je een apparaat langer gebruikt, bespaar je grondstoffen en energie. En het scheelt afval.

Check je garantie. Misschien heb je recht op een gratis reparatie omdat je mag verwachten dat je printer goed werkt. Gemiddeld gaat een printer zo'n 6 tot 8 jaar mee. Lees in ons artikel 'Printers: goede merken' hoe dit per merk en soort printer verschilt.

Een andere mogelijkheid is zelf repareren. Onderdelen van apparaten zijn vaak te koop bij de fabrikant, speciale winkels voor onderdelen of via online winkels.

Bij een Repair Café kun je hulp krijgen bij het repareren. Dit zijn bijeenkomsten waar je gratis naartoe kunt gaan en waar je (samen) spullen repareert. Er zijn reparatiedeskundigen aanwezig. En gereedschap en materiaal.

Mag je printer naar de milieustraat?

Je kunt je kapotte printer ook naar de gemeentelijke milieustraat brengen. Sommige gemeenten komen afgedankte apparaten zelfs thuis ophalen.

Mag je een printer in de winkel inleveren?

De verkoper van een nieuwe printer is wettelijk verplicht het oude apparaat voor je af te voeren. Dat geldt ook voor de bezorger van online aankopen. Daarom betaal je bij de aankoop van elk elektrisch apparaat een recyclingbijdrage.

Mag je een printer weggooien?

Gooi je printer niet bij het restafval. In elektronische apparaten zitten vaak schadelijke stoffen, zoals zware metalen. Door ze op de juiste manier af te danken, worden ze milieuvriendelijk verwerkt. En kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

Werkt je oude printer nog?

Een printer die nog werkt, kun je weggeven of verkopen. Hopelijk maak je iemand anders blij mee. Misschien kun je er zelfs nog iets aan verdienen.

Denk aan: