Cartridges navullen

Zelf navullen

Je kunt inktcartridges zelf navullen met zogenaamde navulsets. De prijzen variëren behoorlijk, maar liggen vaak rond of onder de prijs voor nieuwe cartridges. Je krijgt dan ook nog eens meer inkt.

Deze sets bevatten een handleiding, inktflesjes en een aantal naalden om de inkt in je cartridge te spuiten. Soms zitten er ook plastic handschoenen bij. Het is belangrijk dat een navulset past bij jouw cartridge. Zoals een auto niet op elk type benzine rijdt, werkt een cartridge niet met alle soorten inkt. Je vindt het merk en type op de cartridge.

Navullen is een secuur werkje. Doe dit op een plek die vies mag worden. Want vooral in het begin kun je wel eens wat morsen. Als er plastic handschoenen bijzitten, is het een goed idee om ze te dragen.

Laten navullen

Je kunt de cartridges ook laten navullen bij gespecialiseerde bedrijven. Dan hoef je alleen maar je lege cartridge mee te nemen. Dit is duurder dan zelf doen, maar goedkoper dan nieuwe cartridges. Wel maken deze winkels gebruik van verschillende merken inkt. Hierdoor kan de printkwaliteit van nagevulde cartridges variëren.

Printkop

Meestal zit de printkop in de printer, maar bij sommige modellen zit deze op de cartridge. Als je in dat geval je inktpatronen vervangt, krijg je meteen een nieuwe printkop. Als je zo’n cartridge navult, is het belangrijk om de printkop om de zoveel navulbeurten even te reinigen. Sommige navulwinkels nemen dit klusje ook op zich, maar lang niet altijd. Cartridges met een geïntegreerde printkop kun je meestal minder vaak bijvullen.

Reset de chip

Sommige printers werken niet meteen met nagevulde inktpatronen. In dat geval zit er een chip op de cartridge die de printer laat weten wanneer hij leeg is. Je moet dan eerst de chip resetten. Je kunt dit zelf doen, maar hiervoor heb je vaak wel een chipresetter nodig. Dit is een klein apparaat (10 tot 20 euro) dat werkt op batterijen of via een usb-kabel.

Alternatieve cartridges

Geen zin in gedoe? Je kunt ook cartridges van alternatieve merken kopen. De kwaliteit is heel behoorlijk, zeker als je in zwart print. Zo bespaar je flink ten opzichte van originele inkt en de fabrikanten geven garantie op hun cartridges. Lees meer over goedkope cartridges.