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EpsonEcoTank ET-2750

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Alles-in-1 - kleur
  • Printtechnologie:  Inkjet
  • Wifi:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Epson EcoTank ET-2750 werkt niet met cartridges maar met navulbare inktreservoirs. Hij is duur in aanschaf, maar daarna het je amper nog kosten voor inkt. Het is een A4-kleurenprinter die automatisch en dubbelzijdig kan scannen en kopieren: alles-in-een dus. In het papiervak kun je 100 vel kwijt. Printen kan draadloos vanaf via wifi en wifi-direct. Met de Epson iPrint-app print je vanaf smartphone of tablet. Printen vanaf een geheugenkaartje kan ook: de printer bedien je dan via het aanraakscherm. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Alles-in-1 - kleur
Printtechnologie
Inkjet
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Inktflesje(s)
Aantal navullingen
4
Geschikt voor abonnement
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-