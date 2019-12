Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Epson EcoTank ET-2750 werkt niet met cartridges maar met navulbare inktreservoirs. Hij is duur in aanschaf, maar daarna het je amper nog kosten voor inkt. Het is een A4-kleurenprinter die automatisch en dubbelzijdig kan scannen en kopieren: alles-in-een dus. In het papiervak kun je 100 vel kwijt. Printen kan draadloos vanaf via wifi en wifi-direct. Met de Epson iPrint-app print je vanaf smartphone of tablet. Printen vanaf een geheugenkaartje kan ook: de printer bedien je dan via het aanraakscherm.