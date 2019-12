Test huismerk inktcartridges 2016

Test|Originele inkt in onze test verkleurt niet in 1 maand. Op de originele Canon CL-541XL-inkt na, die verkleurt wat. Huismerken verkleuren allemaal, minstens een beetje. Ook die van 123inkt.nl en Sneltoner (Q-Nomic). Van de 4 geteste Inktweb-inkten verkleuren er 2 zeer duidelijk.

In de Consumentengids van september 2016 staat het artikel Klooncartridges duurkoop? (pdf, alleen voor leden). In het gidsartikel verwijzen we naar deze webpagina.

In de ochtendzon

Als aanvulling op onze test cartridges hebben we fotoprints uit die test 1 maand lang voor het raam gehangen. Een brute test die de lichtbestendigheid over langere termijn versneld laat zien. Hoewel juli dit jaar zonniger had kunnen zijn, verkleurden bijna alle afdrukken achter het raam in onze zuid-oostgevel.

Op zo'n fotoprint staan 6 plaatjes: 3 dezelfde verjaardagsfotootjes en 3 dezelfde 'testbeelden'. Deze zijn dus aan het begin allemaal dezelfde kleur, maar in de afbeelding zie je dat de linkerkant lichter is geworden door de zon. In het middelste grijze vlak zie je een duidelijke verticale streep. Die toont tot waar de foto afgeplakt was. Die streep zit ook in het middelste verjaardagsfotootje. Maar die valt minder op dan die in het grijze vlak. In de voorbeeldfoto's hieronder is die streep wel duidelijk zichtbaar.

Brother LC223-cartridges

De fotoprints op Brother Premium Plus Glossy Photo Paper uit de Brother DCP-J562DW-printer verkleuren hooguit een beetje. De originele LC233-inkt verkleurt in 1 maand helemaal niet. De inkt van 123inkt, Inktweb, Printabout, Q-Nomic, Uwcartridgewinkel en GO4inkt verkleurt een beetje.

Canon CL541-cartridges

Onze afdrukken op Canon Photo Paper Pro Platinum uit de Canon Pixma MG3650-printer zijn na 1 maand achter het raam allemaal een beetje verkleurd. Zelfs die met originele inkt. Het ergst is de verkleuring bij de Inktweb-inkt. De niet-afgedekte kant is helemaal roze geworden.

Maar ook de prints met 123inkt, Printabout en Q-Nomic-inkt zijn duidelijk verkleurd. De inkt van WeCare en Opus is maar een beetje verkleurd.

Epson 18XL-cartridges

In de originele inkt is geen verkleuring te ontdekken. Maar andere fotoprintjes op Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy uit de Epson Expression Home XP-325-printer zijn na 1 maand toch een beetje verkleurd. Dat geldt voor de inkt van Uwcartridgewinkel.nl, Opus, Printabout, 123inkt, Inktweb en Q-Nomic. De inkt van Wecare is duidelijk verkleurd. De afdruk van GO4Inkt was al niet al te best, maar is ook nog eens heel erg verkleurd.

HP 301XL-cartridges

De originele inkt verkleurt niet of nauwelijks in 1 maand tijd. Van de andere foto-afdrukken op HP Advanced Photo Paper uit de HP Envy 4500-printer kun je dat niet zeggen. Ook hier is de Inktweb-inkt heel erg duidelijk verkleurd. Bij de Opus-inkt is het iets minder, maar nog steeds zie je heel duidelijk een verkleuring. En ook bij Printabout, UwCartrdigewinkel, GO4Inkt en 123inkt is de verkleuring duidelijk. De printjes met WeCare en Q-Nomic-inkt zijn maar een beetje verkleurd.

In ons laboratorium testen wij bij alle printers of de inkt bestand is tegen arcering met markeerstiften of druppels water. Bekijk in onze Vergelijker alle testresultaten per printer.