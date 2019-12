Test inktcartridges 2016

Voor een test van Consumentengids van september 2016 testten en vergeleken wij 4 populaire printers met cartridges die ook in andere printers gebruikt worden. Bij alle printers kwam de originele inkt als Beste uit de Test, maar alle merken hebben alternatieven die goed werken en een stuk goedkoper zijn. De volledige testresultaten staan in het artikel Klooninkt duurkoop? (pdf, alleen voor leden)

Niet 1 merk

De originele inktcartridges - van het eigen merk - zijn voor de 4 testprinters Beste uit de Test. Overall kunnen we niet 1 kloonmerk als beste aanwijzen. Bij de ene printer valt het ene huismerk positief op, bij de andere printer het andere. Voor alle printers zijn er in ieder geval acceptabele alternatieven voor de originele inkt.

De 3 cartridges van WeCare doen het relatief goed, maar zijn ook relatief duur. Het kleine bedrijf Uwcartridgewinkel.nl is goedkoper en heeft voor 3 van onze testprinters een acceptabel alternatief. Een aantal cartridges scoorden onder de maat, voornamelijk omdat er verstoppingen of lekkages ontstonden.

De test

Natuurlijk testten we de afdrukkwaliteit die je met de alternatieve inkt kunt bereiken. Vocht- en veegbestendigheid hoort daar ook bij. Een panel van experts beoordeelde de kwaliteit van verschillende typen prints: tekst, tabellen, grafieken en foto’s.

Heel belangrijk is ook het aantal pagina's dat je kunt printen.

En dat je probleemloos kunt printen: we noteerden lekkages, foutmeldingen en verstoppingen.

We bespreken van alle printers hieronder de Beste Koop.

Als aanvulling op de in de Consumentengids gepubliceerde testresultaten, hebben we gedurende een maand ook de lichtbestendigheid van de afgedrukte foto’s getest. De resultaten van deze test lees je in het artikel over verkleurde foto's.

Brother (LC223 BK, C, M en Y)

Bij het printen met de Brother DCP-J562DW-printer kwam de cartridge van Inktweb Beste Koop naar voren. De kwaliteit van teksten en grafieken is goed, en de inkt is bijna de helft goedkoper. Helaas is de fotokwaliteit wat minder.

Bij de klooncartridges heb je een kleine kans dat er inkt uit het ontluchtingsgaatje komt als je de sticker eraf trekt. Dit komt doordat de ontluchting van de Brother-inktpatronen is gepatenteerd. Die mag dus niet precies nagemaakt worden. Installeer de cartridges dus direct nadat je de sticker verwijdert.

Canon (CL-541XL, PG-540XL)

De cartridges van 123inkt.nl zijn Beste Koop als alternatief voor de Canon CL-541XL en PG-540XL-cartridges. Wij gebruikten in deze test de Canon Pixma MG3650-printer. De kwaliteit van zowel tekst als foto’s is lager dan met de originele inkt, maar met deze cartridges ben je bijna €20 goedkoper uit.

Bij niet-originele cartridges meldt de Canon printer dat de inkt op is. Die waarschuwing kun je gewoon wegklikken – elke keer dat je gaat printen. WeCare heeft inmiddels cartridges die dat probleem niet meer hebben. Ze zijn herkenbaar aan de gele cirkel met de tekst: ‘met inktniveau indicator’.

Enkele cartridges van Inktweb en Q-Nomic raakten verstopt en werkten niet meer. Om dit te verhelpen, moet de printer een reinigingscyclus uitvoeren. Helaas gaat daarbij inkt verloren. Dit gebeurde o.a. bij de cartridges van PrintAbout, Inktweb en zelfs bij de Beste Koop van 123inkt.nl.

Epson (18XL black, C, M en Y)

De Beste Koop cartridge voor de Epson Expression Home XP-325-printer springt eruit vanwege zijn enorm lage prijs. Voor €14 zijn de cartridges van Opus te koop, terwijl je voor de originele inkt €71 betaalt. De kwaliteit van de geprinte teksten en grafieken is goed. Ook hier is de kwaliteit van geprinte foto’s wel een stuk minder.

Bij alle klooninktpatronen moeten we na plaatsing eerst een reinigingscyclus doen voordat de Epson-printer goed wil afdrukken. Verder valt het mee, er lekt alleen wat inkt bij een Q-Nomic-cartridge. De andere cartridges waren probleemloos te gebruiken.

HP (301XL black en color)

Voor de HP Envy 4500-printer komt de WeCare-cartridge als Beste Koop uit de bus. De cartridges van Uwcartridgewinkel.nl zijn een goedkoop alternatief voor wie genoegen wil nemen met streperige foto’s.

Bij alle klonen geeft de Envy steeds weer de melding dat je namaakcartridges gebruikt. Stug blijven wegklikken die meldingen. Vervelender is dat de printer sommige cartridges niet herkent. Af en toe lukt het wel als je de cartridge opnieuw in de printer plaatst, maar 1 of 2 cartridges van PrintAbout en 123inkt doen het niet. Van Inktweb moeten we zelfs 4 cartridges afschrijven.

Overzicht van de complete test

Klik op de onderstaande afbeelding voor een compleet overzicht van de geteste cartridges.

