A3-printer kopen

Met een A3-printer print je makkelijk op papier van 420 x 297 mm. Dat is 2 keer de grootte van een standaard vel A4-papier. Ook past meestal A3+ (329 x 483 mm).

Koop een all-in-one A3-printer als je meer wilt dan alleen printen. Met een A3-all-in-one printer kun je ook scannen, kopiëren en soms ook faxen.

A3-printers getest

We hebben meerdere A3-printers in de test. We testen de A3-printers op hoe mooi en veegbestendig de afdrukken zijn, het gebruiksgemak, hoe goed je kunt scannen en kopiëren en meer. Bekijk bij ons welke A3-printer goed uit de test komt voordat je een A3-printer koopt.

A3-printer vergelijken

Een A3-printer neemt meestal (veel) meer ruimte in dan een A4-printer. Bekijk daarom hoeveel plaats je hebt. Vergelijk de A3-printers op afmetingen van de benodigde ruimte.

Bedenk voordat je een A3-printer gaat kopen wat je precies nodig hebt. Wil je in kleur printen of alleen zwart-wit? En zoek je een A3 printer waarmee je kunt printen, scannen en kopiëren of een A3-printer voor alleen printen? Je kunt in onze vergelijker filteren op je wensen. Zodra er een selectie overblijft kun je de A3-printers vergelijken op bijvoorbeeld prijzen van cartridges, opties, aansluitingen en meer.

