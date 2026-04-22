Met een A3-printer print je ook op groter papier. Vergelijk geteste A3-printers op afdrukkwaliteit, gebruiksgemak, functies en printkosten.

De beste A3-printer

We testen A3-printers op afdrukkwaliteit, gebruiksgemak en prestaties. Bij all-in-one-printers beoordelen we ook hoe goed ze scannen en kopiëren. Zo zie je welke printer goed scoort op de onderdelen die voor jou belangrijk zijn.

Een A3-printer gebruikt papier van 420 x 297 mm. Dat is 2 keer zo groot dan A4. Veel A3-printers kunnen ook A3+ aan. Dat papier is 329 x 483 mm groot.

In de test zitten printers die alleen printen en all-in-one-printers. Met een all-in-one-printer kun je ook scannen en kopiëren. Sommige modellen kunnen ook faxen.

A3-printer kopen

Een A3-printer is handig als je op groter formaat tekeningen, posters of foto’s wilt printen. Bedenk voor aankoop waarvoor je de printer gebruikt. Print je alleen documenten? Dan heb je misschien geen all-in-one-printer nodig. Wil je ook scannen of kopiëren? Kies dan een model met die functies.

Let ook op de ruimte die je hebt. Een A3-printer is gemiddeld groter dan een A4-printer. Kijk daarom naar de afmetingen van de printer en de ruimte die je nodig hebt om papier in de printer te stoppen en eruit te halen.

Controleer daarnaast welke aansluitingen de printer heeft. Denk aan wifi, een netwerkaansluiting of printen via een app. Kijk ook naar de kosten van cartridges en of je in kleur of alleen zwart-wit wilt printen.

A3-printer vergelijken

Je vergelijkt A3-printers op prijs, afmetingen, functies en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, welke aansluitingen erop zitten en welk papierformaat hij aankan.

Ook de kosten voor inkt zijn belangrijk. Vergelijk daarom de prijzen van cartridges en de kosten per afdruk. Dat helpt vooral als je vaak in kleur print of grote pagina’s afdrukt.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven printers op prijs, opties en testresultaten. Met een Kies & Koop of een Volledig & Vertrouwd lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke A3-printer past bij je gebruik.