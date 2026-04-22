Epson staat vooral bekend om EcoTank-printers met inktflesjes. Vergelijk ook Expression Home- en WorkForce Pro-printers op afdrukkwaliteit, printkosten en gebruiksgemak.

Epson-printer kopen

Epson heeft veel soorten printers. Bij Epson kom je onder meer de series Epson EcoTank, Epson Expression Home en Epson WorkForce Pro tegen.

Epson EcoTank-printers werken met inktflesjes in plaats van cartridges. Epson Expression Home-printers zijn vaak inkjetprinters voor thuisgebruik. Epson WorkForce Pro-printers zijn meer gericht op mensen die veel printen of functies nodig hebben.

Bedenk voor aankoop waarvoor je de Epson-printer gebruikt. Print je vaak foto’s? Dan kan een Epson-fotoprinter met extra kleuren en een aparte lade voor fotopapier handig zijn. Print je vooral documenten? Let dan op snelheid, printkosten en automatisch dubbelzijdig printen.

Wil je ook scannen of kopiëren? Kijk dan naar een Epson-all-in-one-printer. Scan of kopieer je regelmatig stapels papier? Dan is een automatische documentinvoer handig.

Kijk ook naar de verbindingen en afdrukmogelijkheden. Sommige Epson-printers werken via wifi of een app. Andere modellen kunnen ook printen vanaf een SD-kaart of USB-stick.

Epson-printers getest

We testen Epson-printers op afdrukkwaliteit, snelheid, printkosten en gebruiksgemak. Ook kijken we naar inkt- en stroomverbruik.

Bij Epson-all-in-one-printers beoordelen we ook de kwaliteit en snelheid van scannen en kopiëren. Zo zie je welke Epson-printer goed presteert op de onderdelen die voor jou belangrijk zijn.

In de test zitten verschillende Epson-printers, zoals Epson EcoTank-printers, Epson Expression Home-printers en Epson WorkForce Pro-printers. Daardoor kun je modellen met cartridges, inktflesjes en extra functies met elkaar vergelijken.

Epson-printers vergelijken

Je vergelijkt Epson-printers op prijs, type printer, functies, printkosten en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, of hij automatisch dubbelzijdig print en welke aansluitingen erop zitten.

Vergelijk ook het soort inkt. Sommige Epson-printers werken met cartridges, andere met inktflesjes. Kijk naar de prijs van de inkt en naar het aantal pagina’s dat je ermee print.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven Epson-printers op afmetingen, verbindingen, afdrukmogelijkheden en testresultaten. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke Epson-printer past bij je gebruik.