Epson printers getest

In onze test printers zitten veel soorten printers van Epson. Ze worden allemaal getest op zaken als afdrukkwaliteit, inktgebruik en gebruiksgemak. De ene Epson printer brengt het er beter vanaf dan de ander.

Epson printer kopen

Er is erg veel keuze in Epson printers. Waarschijnlijk weet je al of je een Epson met scanner wilt of niet, een Epson met inktflesjes of cartridges, en of je draadloos wilt printen. Daarnaast zijn er nog veel dingen waar je op kunt letten. Print je graag foto's? Dan kies je een Epson fotoprinter met extra kleuren en een aparte lade voor fotopapier. Scan of kopieer je regelmatig stapeltjes documenten, dan is een Epson alles-in-1-printer met automatische papierdoorvoer handig.

Bedenk dus wat je met je Epson-printer wilt kunnen doen en filter de juiste printers eruit.

Epson printers vergelijken

Na het filteren op de voor jou belangrijke eigenschappen heb je waarschijnlijk nog een aantal printers over. Om daaruit de beste voor jou te kiezen, ga je ze vergelijken. Om te zien welke Epson-printer het best en snelst kan printen, scannen en kopiëren en welke dit doet met zuinig inktgebruik log je in. Je kunt de testresultaten bekijken met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap. Je ziet dan ook welke het makkelijkst is in gebruik en hoeveel stroom hij verbruikt.

Maar vergelijk ook op andere eigenschappen. Zoals hoeveel papier er in past, de manieren waarop je met de Epson-printer kan verbinden en hoe je kunt afdrukken. Bijvoorbeeld vanaf een SD-kaart of USB-stick.