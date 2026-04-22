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HP-printers

Laatste update van de test: 22 april 2026|

Marktleider HP heeft printers in veel prijsklassen: van DeskJet en ENVY Inspire tot Smart Tank en LaserJet. Vergelijk geteste HP-printers op afdrukkwaliteit, printkosten en gebruiksgemak.

Keuzehulp

  • HP DeskJet 2920
    HPDeskJet 2920
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP DeskJet 2921
    HPDeskJet 2921
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP DeskJet 4320
    HPDeskJet 4320
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP DeskJet 4310
    HPDeskJet 4310
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    € 95,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7230
    HPEnvy Photo 7230
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7231
    HPEnvy Photo 7231
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    € 120,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7234
    HPEnvy Photo 7234
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

    Scannen

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  • HP Envy Photo 7930
    HPEnvy Photo 7930
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

    Scannen

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  • HP Envy Photo 7934
    HPEnvy Photo 7934
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7931
    HPEnvy Photo 7931
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    € 140,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 6005
    HPSmart Tank 6005
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 6006
    HPSmart Tank 6006
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

    Scannen

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  • HP Smart Tank 5107
    HPSmart Tank 5107
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 5105
    HPSmart Tank 5105
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 5106
    HPSmart Tank 5106
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 5108
    HPSmart Tank 5108
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 7008
    HPSmart Tank 7008
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 7308
    HPSmart Tank 7308
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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HP-printer kopen

Marktleider HP heeft veel soorten printers: van eenvoudige inkjetprinters voor thuis tot all-in-one-printers en laserprinters voor kantoor.

Bij HP kom je veel printerseries tegen. HP DeskJet, HP ENVY Inspire en HP OfficeJet Pro zijn inkjetprinters. Voor veel van deze modellen kun je een inktabonnement afsluiten. HP Smart Tank-printers werken met inktflesjes in plaats van cartridges.

HP heeft ook veel laserprinters. Denk aan HP LaserJet Tank, HP LaserJet Pro en HP Color LaserJet Pro. Die werken met toner(poeder), dus geen gedoe met inkt.

Let ook op HP+. Een HP+-printer is een smart printsysteem met HP-account. HP+ geschikte printers herken je aan de kleine letter e aan het einde van de productcode. Kijk voor aankoop of je dat wilt gebruiken.

Bedenk eerst waarvoor je de HP-printer nodig hebt. Print je vooral teksten, formulieren of verzendlabels? Dan kan een eenvoudige zwart-witprinter genoeg zijn. Print je vaak in kleur of foto’s? Kijk dan naar de afdrukkwaliteit en de printkosten.

HP-printers getest

We testen HP-printers op afdrukkwaliteit, snelheid, printkosten en gebruiksgemak. Bij all-in-one-printers beoordelen we ook hoe goed ze scannen en kopiëren.

Daarnaast kijken we naar inkt- en stroomverbruik. Ook testen we hoeveel pagina’s een HP-printer afdrukt met een set HP-cartridges. Verder beoordelen we of je kunt doorprinten als 1 kleur leeg is en hoeveel inkt ongebruikt achterblijft.

Zo zie je niet alleen hoe goed een HP-printer afdrukt, maar ook hoe hij scoort op gebruik, kosten en functies.

HP-printers vergelijken

Je vergelijkt HP-printers op prijs, type printer, functies, printkosten en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, of hij automatisch dubbelzijdig print en welke aansluitingen erop zitten.

Vergelijk ook het soort inkt of toner. Sommige HP-printers werken met cartridges, andere met inktflesjes of toner. Kijk naar de prijs van de inkt of toner en naar het aantal pagina’s dat je ermee print.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven HP-printers op prijs, functies en testresultaten. Met ee Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke HP-printer past bij je gebruik.

Printers per merk