Marktleider HP heeft printers in veel prijsklassen: van DeskJet en ENVY Inspire tot Smart Tank en LaserJet. Vergelijk geteste HP-printers op afdrukkwaliteit, printkosten en gebruiksgemak.

HP-printer kopen

Marktleider HP heeft veel soorten printers: van eenvoudige inkjetprinters voor thuis tot all-in-one-printers en laserprinters voor kantoor.

Bij HP kom je veel printerseries tegen. HP DeskJet, HP ENVY Inspire en HP OfficeJet Pro zijn inkjetprinters. Voor veel van deze modellen kun je een inktabonnement afsluiten. HP Smart Tank-printers werken met inktflesjes in plaats van cartridges.

HP heeft ook veel laserprinters. Denk aan HP LaserJet Tank, HP LaserJet Pro en HP Color LaserJet Pro. Die werken met toner(poeder), dus geen gedoe met inkt.

Let ook op HP+. Een HP+-printer is een smart printsysteem met HP-account. HP+ geschikte printers herken je aan de kleine letter e aan het einde van de productcode. Kijk voor aankoop of je dat wilt gebruiken.

Bedenk eerst waarvoor je de HP-printer nodig hebt. Print je vooral teksten, formulieren of verzendlabels? Dan kan een eenvoudige zwart-witprinter genoeg zijn. Print je vaak in kleur of foto’s? Kijk dan naar de afdrukkwaliteit en de printkosten.

HP-printers getest

We testen HP-printers op afdrukkwaliteit, snelheid, printkosten en gebruiksgemak. Bij all-in-one-printers beoordelen we ook hoe goed ze scannen en kopiëren.

Daarnaast kijken we naar inkt- en stroomverbruik. Ook testen we hoeveel pagina’s een HP-printer afdrukt met een set HP-cartridges. Verder beoordelen we of je kunt doorprinten als 1 kleur leeg is en hoeveel inkt ongebruikt achterblijft.

Zo zie je niet alleen hoe goed een HP-printer afdrukt, maar ook hoe hij scoort op gebruik, kosten en functies.

HP-printers vergelijken

Je vergelijkt HP-printers op prijs, type printer, functies, printkosten en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, of hij automatisch dubbelzijdig print en welke aansluitingen erop zitten.

Vergelijk ook het soort inkt of toner. Sommige HP-printers werken met cartridges, andere met inktflesjes of toner. Kijk naar de prijs van de inkt of toner en naar het aantal pagina’s dat je ermee print.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven HP-printers op prijs, functies en testresultaten. Met ee n Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke HP-printer past bij je gebruik.