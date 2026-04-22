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Xerox printer

Welke Xerox printer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Xerox printers en vergelijk de Xerox printer met andere printers.
Laatste update van de test: 22 april 2026

Keuzehulp

  • Xerox B305
    XeroxB305
    Alles-in-1 - zwart|Laser|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Xerox B315
    XeroxB315
    Alles-in-1 - zwart|Laser|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Xerox C315
    XeroxC315
    Alles-in-1 - kleur|Laser|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Xerox Phaser 6510DN
    XeroxPhaser 6510DN
    Kleur|LED|Wifi: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

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  • Xerox B230
    XeroxB230
    Zwart|Laser|Wifi: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Xerox B225
    XeroxB225
    Alles-in-1 - zwart|laser|Wifi: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Xerox C230
    XeroxC230
    Kleur|Laser|Wifi: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Xerox B305V/DNI
    XeroxB305V/DNI
    Alles-in-1 - zwart|Laser|Wifi: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Xerox B410
    XeroxB410
    Kleur|Laser|Wifi: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Printers per merk