Brother heeft allerlei laserprinters of ledprinters en (kleinzakelijke( inkjetprinters. Je print dus professionele documenten of foto's thuis of op kantoor. Met een Brother all-in-one-printer kun je kopiëren, scannen en in kleur of zwart-wit afdrukken. Wij helpen je een Brother-printer kopen.

Brother-printer kopen

Brother-printers zijn er in alle soorten en maten. Van printers met alleen zwart voor thuis of kantoor tot alles-in-een-kleurenprinters.

Je kunt kiezen voor een Brother-printer die gebruik maakt van inktcartridges, of voor een Brother laserprinter of ledprinter met toner.

Zoek uit wat je wilt van de printer voordat je een Brother-printer gaat kopen. Bedenk hoeveel je per maand print en of je ook veel documenten scant en kopieert. Zo kun je bepalen of je een Brother-printer met (heel) groot of tweede papiervak nodig hebt en of automatische papierdoorvoer noodzakelijk is.

Brother-printers getest

In onze test van printers zitten ook veel printers van Brother. We testen laserprinters en inkjetprinters van Brother.

Je wilt natuurlijk dat de printer mooie afdrukken maakt, maar ook dat dit makkelijk gaat en niet teveel kost. Daarom testen we niet alleen de afdrukkwaliteit, maar ook gebruiksgemak, inkt- of tonerverbruik, stroomverbruik en meer. Natuurlijk testen we de Brother-all-in-one-printers ook op het scannen en kopiëren.

Brother printers vergelijken

Om de Brother-printer te vinden die het best bij jou past, bekijk en vergelijk je ze bij ons. Bedenk welke eigenschappen jij belangrijk vindt en welke Brother-printer daaraan voldoet. Je kunt ze vergelijken op bijvoorbeeld verbindingen, afdrukmogelijkheden, prijzen van cartridges en veel meer.

En heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de vele testresultaten.