Brother staat vooral bekend om laserprinters en ledprinters, maar heeft ook veel inkjets, waaronder een enkele met flesjes. Vergelijk Brother-printers op snelheid, printkosten, papiercapaciteit en gebruiksgemak.

Brother-printer kopen

Brother heeft printers voor thuis en kantoor. Er zijn eenvoudige zwart-witprinters, kleurenprinters en all-in-one-printers waarmee je kunt printen, scannen en kopiëren.

Brother heeft vooral laserprinters en ledprinters. Die werken met tonercartridges. Daarnaast heeft Brother ook veel inkjetprinters. Die werken met cartridges of met ingebouwde inkttanks die je vult met inktflesjes.

Print je vooral teksten, formulieren of verzendlabels? Dan kan een eenvoudige zwart-witprinter genoeg zijn. Print je foto’s of vaak in kleur? Let dan op afdrukkwaliteit en printkosten.

Bedenk ook hoeveel je print. Print je veel of met meerdere mensen? Kijk dan naar de papiercapaciteit. Sommige Brother-printers hebben een groot papiervak of ruimte voor een tweede papiervak.

Wil je vaak documenten scannen of kopiëren? Let dan op een automatische documentinvoer. Daarmee scan of kopieer je een stapel papier achter elkaar. Zonder automatische documentinvoer leg je elk vel los op de glasplaat.

Brother-printers getest

We testen Brother-printers op afdrukkwaliteit, snelheid, printkosten en gebruiksgemak. Ook kijken we naar inkt- of tonerverbruik en stroomverbruik.

Bij Brother-all-in-one-printers beoordelen we ook de kwaliteit en snelheid van scannen en kopiëren. Zo zie je welke Brother-printer goed presteert op de onderdelen die voor jou belangrijk zijn.

In de test zitten Brother-laserprinters en Brother-inkjetprinters. Daardoor vergelijk je verschillende Brother-printers op dezelfde testonderdelen.

Brother-printers vergelijken

Je vergelijkt Brother-printers op prijs, type printer, functies, printkosten en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, of hij automatisch dubbelzijdig print en welke aansluitingen erop zitten.

Vergelijk ook de afdrukmogelijkheden en papiercapaciteit. Kijk bijvoorbeeld of de printer een groot papiervak heeft, een tweede papiervak ondersteunt of geschikt is voor jouw papierformaten.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven Brother-printers op verbindingen, afdrukmogelijkheden, toner- of cartridgekosten en testresultaten. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke Brother-printer past bij jouw gebruik.