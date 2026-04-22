Canon heeft PIXMA-inkjetprinters, printers met inktflesjes en i-SENSYS-laserprinters. Vergelijk Canon-printers op afdrukkwaliteit, printkosten en functies.

Canon-printer kopen

Canon heeft veel soorten printers. Er zijn kleine inkjetprinters die goedkoop zijn in aanschaf, maar dure cartridges gebruiken. Canon heeft ook printers met inktflesjes en laserprinters met toner.

Bij Canon kom je onder meer de series Canon PIXMA en Canon i-SENSYS tegen. Canon PIXMA-printers zijn vaak inkjetprinters voor thuisgebruik. Canon i-SENSYS-printers zijn laserprinters.

Met een Canon-all-in-one-printer kun je printen, scannen en kopiëren. Sommige modellen printen in kleur, andere alleen in zwart-wit.

Bedenk voor aankoop waarvoor je de printer gebruikt. Print je maar af en toe teksten, formulieren of verzendlabels? Een eenvoudige laserprinter kan jarenlang probleemloos zijn werk doen. Print je foto’s of vaak in kleur? Let dan op afdrukkwaliteit en printkosten.

Kijk ook naar de functies die je nodig hebt. Wil je de Canon-printer verbinden via wifi? Wil je printen vanaf een USB-stick of SD-kaart? En heb je een kleine printer nodig, of juist een model met extra papierladen?

Canon-printers getest

We testen Canon-printers op afdrukkwaliteit, snelheid, printkosten en gebruiksgemak. Bij all-in-one-printers beoordelen we ook de kwaliteit en snelheid van scannen en kopiëren.

Daarnaast kijken we naar inkt- en stroomverbruik. Ook testen we hoeveel pagina’s een Canon-printer afdrukt met een set cartridges of inktflesjes. Zo zie je welke Canon-printer goed presteert en welke printer zuinig omgaat met inkt.

In de test zitten onder meer Canon PIXMA-inkjetprinters en Canon i-SENSYS-laserprinters. Zo vergelijk je verschillende Canon-printers op dezelfde testonderdelen.

Canon-printers vergelijken

Je vergelijkt Canon-printers op prijs, type printer, functies, printkosten en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, of hij automatisch dubbelzijdig print en welke aansluitingen erop zitten.

Vergelijk ook het soort inkt of toner. Sommige Canon-printers werken met cartridges, andere met inktflesjes of toner. Kijk naar de prijs van de inkt of toner en naar het aantal pagina’s dat je ermee print.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven Canon-printers op prijs, afmetingen, verbindingen, opties en testresultaten. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke Canon-printer past bij jouw gebruik.