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Canon-printers

Laatste update van de test: 22 april 2026|

Canon heeft PIXMA-inkjetprinters, printers met inktflesjes en i-SENSYS-laserprinters. Vergelijk Canon-printers op afdrukkwaliteit, printkosten en functies.

Keuzehulp

  • Canon i-Sensys LBP646Cdw
    Canoni-Sensys LBP646Cdw
    Kleur|Laser|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon i-Sensys LBP246dw II
    Canoni-Sensys LBP246dw II
    Zwart|Laser|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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  • Canon i-Sensys LBP647Cdw
    Canoni-Sensys LBP647Cdw
    Kleur|Laser|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TS4150i
    CanonPixma TS4150i
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon PixmaTS6550i
    CanonPixmaTS6550i
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TS7550i
    CanonPixma TS7550i
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma G3590
    CanonPixma G3590
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TS3751i
    CanonPixma TS3751i
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TS3750i (130x180 Photo)
    CanonPixma TS3750i (130x180 Photo)
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TS3752i
    CanonPixma TS3752i
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TR4755i
    CanonPixma TR4755i
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TR4756i
    CanonPixma TR4756i
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TS8751
    CanonPixma TS8751
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma MG2551S
    CanonPixma MG2551S
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Nee

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma MG2556S
    CanonPixma MG2556S
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Nee

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TS9550a
    CanonPixma TS9550a
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon Pixma TS9551Ca
    CanonPixma TS9551Ca
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon i-Sensys LBP243dw
    Canoni-Sensys LBP243dw
    Zwart|Laser|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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Canon-printer kopen

Canon heeft veel soorten printers. Er zijn kleine inkjetprinters die goedkoop zijn in aanschaf, maar dure cartridges gebruiken. Canon heeft ook printers met inktflesjes en laserprinters met toner.

Bij Canon kom je onder meer de series Canon PIXMA en Canon i-SENSYS tegen. Canon PIXMA-printers zijn vaak inkjetprinters voor thuisgebruik. Canon i-SENSYS-printers zijn laserprinters.

Met een Canon-all-in-one-printer kun je printen, scannen en kopiëren. Sommige modellen printen in kleur, andere alleen in zwart-wit.

Bedenk voor aankoop waarvoor je de printer gebruikt. Print je maar af en toe teksten, formulieren of verzendlabels? Een eenvoudige laserprinter kan jarenlang probleemloos zijn werk doen. Print je foto’s of vaak in kleur? Let dan op afdrukkwaliteit en printkosten.

Kijk ook naar de functies die je nodig hebt. Wil je de Canon-printer verbinden via wifi? Wil je printen vanaf een USB-stick of SD-kaart? En heb je een kleine printer nodig, of juist een model met extra papierladen?

Canon-printers getest

We testen Canon-printers op afdrukkwaliteit, snelheid, printkosten en gebruiksgemak. Bij all-in-one-printers beoordelen we ook de kwaliteit en snelheid van scannen en kopiëren.

Daarnaast kijken we naar inkt- en stroomverbruik. Ook testen we hoeveel pagina’s een Canon-printer afdrukt met een set cartridges of inktflesjes. Zo zie je welke Canon-printer goed presteert en welke printer zuinig omgaat met inkt.

In de test zitten onder meer Canon PIXMA-inkjetprinters en Canon i-SENSYS-laserprinters. Zo vergelijk je verschillende Canon-printers op dezelfde testonderdelen.

Canon-printers vergelijken

Je vergelijkt Canon-printers op prijs, type printer, functies, printkosten en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, of hij automatisch dubbelzijdig print en welke aansluitingen erop zitten.

Vergelijk ook het soort inkt of toner. Sommige Canon-printers werken met cartridges, andere met inktflesjes of toner. Kijk naar de prijs van de inkt of toner en naar het aantal pagina’s dat je ermee print.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven Canon-printers op prijs, afmetingen, verbindingen, opties en testresultaten. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke Canon-printer past bij jouw gebruik.

Printers per merk