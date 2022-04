All-in-one printers getest

In de test van printers zitten veel alles-in-1-printers. We testen printers van merken als Brother, Epson, Canon en HP. We letten natuurlijk op afdrukprestaties, want je wilt een printer die goed print. Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld gebruiksgemak. En wil je foto's printen? We testen de fotokwaliteit.

Een all-in-one-printer moet daarbij goed en makkelijk kunnen scannen en kopiëren. En om een beetje aan het milieu te denken bij printen beoordelen we onder andere het stroom- en inktverbruik, of cartridges snel vervangen moeten worden en of er geen inkt in de cartridges achterblijft.

We tonen je ook welke printers een duurzamere keuze zijn. Dat zijn printers die automatisch dubbelzijdig kunnen afdrukken, losse kleuren hebben en in stand-by stand hooguit 1,4 Watt verbruiken. Bij laserprinters kiezen we voor printers waarbij de zogeheten 'drum' in de printer zelf zit: niet in de cartridges. Bij inkjetprinters kiezen we modellen die in onze test niet meer dan 75% extra inkt gebruiken voor het reinigen van de printkop. En printers waarvan we weten dat je het inktopvangkussen niet zelf kunt vervangen, zitten er niet bij.

All-in-one printer kopen

Voordat je een printer koopt is het handig dat je weet of je een inkjetprinter of laserprinter wilt hebben. Koop je de printer vooral voor foto's of juist voor teksten?

Het is lastig de juiste te kiezen uit al deze printers met scanner en kopieerfunctie. Daarom hebben we ze getest en kun je hier vergelijken.

All-in-one printers vergelijken

Vergelijk de alles-in-1-printers op eigenschappen als afmetingen, opties, verbindingen, prijzen van cartridges en meer.

Er zijn printers met en zonder scherm. Een printer met een scherm is vaak makkelijker te bedienen dan een printer met alleen knoppen. En er zijn printers met meerdere vakken voor papier, bijvoorbeeld voor speciaal fotopapier.

Wil je vooral zuinig printen, vergelijk dan op de inktkosten, en op het aantal pagina's dat je kunt printen met 1 set cartridges of flesjes.

