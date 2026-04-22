Met een all-in-one-printer kun je printen, scannen en kopiëren. Vergelijk geteste printers op afdrukkwaliteit, gebruiksgemak en printkosten.

De beste all-in-one-printer

We testen all-in-one-printers op afdrukkwaliteit, gebruiksgemak, prestaties en printkosten. Ook beoordelen we hoe goed ze scannen en kopiëren. Wil je foto’s printen? Dan kijken we ook naar de fotokwaliteit.

We testen vooral printers van Brother, Canon, Epson en HP. Deze merken zijn samen goed voor ongeveer 9 van de 10 verkochte printers in Nederland.

Bij de all-in-one-printertest letten we ook op stroomverbruik, inktverbruik en de hoeveelheid onbenutte inkt. Ook kijken we of je cartridges of inktflesjes snel moet vervangen. Zo zie je welke printer goed scoort in de test.

Een all-in-one-printer heet ook wel alles-in-1-printer of 3-in-1-printer. Je kunt ermee printen, scannen en kopiëren. Vaak kun je automatisch dubbelzijdig printen. Dat scheelt papier en tijd.

All-in-one-printer kopen

Bedenk eerst waarvoor je de printer gebruikt. Print je vooral documenten, foto’s of allebei? En wil je alleen een printer met scanner, of ook een kopieerfunctie en automatisch dubbelzijdig printen?

Kijk ook of een inkjetprinter of laserprinter beter bij je past. Een inkjetprinter ligt voor de hand als je kleurenfoto’s wilt printen. Print je vooral zwart-witdocumenten en wil je weinig onderhoud? Dan kan een zwart-witlaserprinter handig zijn. Toner gaat probleemloos lang mee.

Let daarnaast op het gebruiksgemak. Sommige printers hebben een scherm. Daarmee bedien je de printer vaak makkelijker dan met alleen knoppen. Ook verbindingen tellen mee, zoals wifi of printen via een app.

Controleer tot slot het formaat. Een all-in-one-printer neemt meer ruimte in dan een eenvoudige printer. Kijk daarom naar de afmetingen en de ruimte om papier erin te doen en eruit te halen.

All-in-one printers vergelijken

Je vergelijkt all-in-one-printers op afmetingen, functies, verbindingen, printkosten en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, of hij automatisch dubbelzijdig print en welke aansluitingen erop zitten.

Vergelijk ook de kosten van cartridges of inktflesjes. Kijk naar de prijs en naar het aantal pagina’s dat je ermee print. Dat maakt verschil, zeker bij foto’s en kleurafdrukken.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven printers op prijs, functies en testresultaten. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke all-in-one-printer past bij je gebruik.