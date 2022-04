Als je veel print, is een laserprinter een goede keuze. Ook als je weinig print kan een eenvoudige laserprinter een goede keuze zijn. Je hebt nooit last van uitgedroogde inkt. We helpen je de beste laserprinter te vinden.

Laserprinters getest

In de test van printers zitten behoorlijk wat laserprinters. Het zijn vooral zwart(-wit)-printers. We testen laserprinters van merken als Brother en HP. Natuurlijk letten we op afdrukprestaties, want je wilt een printer die goed print. Maar we kijken naar meer dan dat. Bijvoorbeeld de snelheid, de kosten en het gemak van afdrukken.

Laserprinter kopen

Je kunt kiezen tussen een hele simpele laserprinter of een uitgebreidere. De meest uitgebreide en dure is een all-in-one-kleurenlaser. Maar welke laserprinter koop je nu? Om de beste keuze te kunnen maken, vergelijk je ze bij ons. En heb je een printer van je keuze gevonden, dan kun je via onze vergelijker meteen bestellen.

Laserprinters vergelijken

Vergelijk de laserprinters op de opties en functies. Wil je er bijvoorbeeld ook mee kunnen scannen en kopiëren? En kan de printer (automatisch) dubbelzijdig afdrukken waardoor je tijd en papier bespaart?

Vergelijk ook de mogelijke aansluitingen, prijzen van originele cartridges en papier dat je in de laserprinter kunt gebruiken.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de vele testresultaten. Zo vind je de beste laserprinter die aan jouw wensen voldoet.