Of je nou veel of weinig print: een laserprinter kan een goede keuze zijn. Je hebt nooit last van uitgedroogde inkt. Vergelijk geteste laserprinters op afdrukkwaliteit, snelheid en printkosten.

De beste laserprinter

We testen laserprinters op snelheid, afdrukkwaliteit, printkosten en gebruiksgemak. Bij modellen die kunnen scannen en kopiëren, beoordelen we ook de kwaliteit van scans en kopieën. In de test zitten vooral zwart-witlaserprinters van merken als Brother en HP.

Bij de test kijken we hoe scherp teksten en afbeeldingen uit de printer komen. Ook meten we hoe snel de printer afdrukt en beoordelen hoe makkelijk je hem bedient. Daarnaast berekenen we de kosten per afdruk.

Een laserprinter werkt met tonerpoeder. Zo heb je geen problemen met uitgedroogde inkt. Dat is handig als je weinig print en de printer soms lang stilstaat.

Laserprinter kopen

Bedenk eerst wat je met de laserprinter wilt doen. Print je vooral teksten, formulieren of verzendlabels? Dan is een eenvoudige zwart-witlaserprinter vaak genoeg. Kijk of je kleur nodig hebt. Kleurenlaserprinters zijn vaak erg duur in aanschaf en gebruik.

Wil je ook documenten scannen of kopiëren? Kijk dan of de printer een automatische documentinvoer (ADF) heeft. Daarmee scan of kopieer je makkelijk een stapel papier. Zonder automatische documentinvoer leg je elk vel los op de glasplaat.

Scan of kopieer je vaak dubbelzijdige documenten? Kies dan een printer met ADF die dubbelzijdig werkt.

Let daarnaast op automatisch dubbelzijdig printen. Daarmee bespaar je papier. Controleer ook welke aansluitingen de printer heeft, zoals wifi, een netwerkaansluiting of printen via een app.

Vergelijk tot slot de tonerkosten. Kijk naar de prijs van tonercartridges en naar het aantal pagina’s dat je ermee print. Zo zie je beter wat de printer op termijn kost.

Laserprinters vergelijken

Je vergelijkt laserprinters op prijs, afdrukkwaliteit, snelheid, functies en testresultaten. Je ziet onder meer of een printer kan scannen en kopiëren, of hij automatisch dubbelzijdig afdrukt en welke aansluitingen erop zitten.

Vergelijk ook het formaat en het papier dat de printer aankan. Sommige laserprinters zijn compact. Andere modellen hebben meer ruimte nodig, bijvoorbeeld door een grotere papierlade of extra functies.

Met de filters kies je de eigenschappen die je nodig hebt. Daarna vergelijk je de overgebleven printers op prijs, functies, tonerkosten en testresultaten. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke laserprinter past bij je gebruik.