De beste inkjetprinter

We testen inkjetprinters op afdrukkwaliteit, snelheid, gebruiksgemak, inktverbruik en functies. Daarbij kijken we ook naar de kosten van cartridges of inktflesjes. Zo zie je welke printer goed presteert en welke printer goedkoop blijft in gebruik.

In de test zitten inkjetprinters met cartridges en printers met inkttanks. Sommige modellen printen alleen. Andere modellen kunnen ook scannen en kopiëren. Dat noemen we alles-in-1-printers.

Print je vooral teksten? Let dan op printsnelheid en dubbelzijdig printen. Print je vaak foto’s? Kijk dan naar afdrukkwaliteit, inktkosten en de papierdikte die de printer aankan.

Inkjetprinter kopen

Een inkjetprinter met cartridges is vaak goedkoop in aanschaf. Je print ermee in kleur en veel modellen kunnen ook scannen en kopiëren. De gebruikskosten kunnen wel oplopen. Cartridges zijn duur en raken vaak snel leeg.

Een inkjetprinter met inkttank werkt met inktflesjes. Deze printers zijn duurder in aanschaf, maar je hoeft de inkt minder vaak te vervangen. Dat maakt verschil, zeker als je veel print.

Bedenk voor aankoop waarvoor je de printer gebruikt. Print je af en toe een tekst? Dan heb je geen uitgebreide alles-in-1-printer nodig. Print je vaak documenten in kleur of foto’s? Let dan op afdrukkwaliteit, inktverbruik en de kosten van de inkt.

Kijk ook naar de aansluitingen en opties. Sommige printers werken via wifi, andere ook via kabel of een app. Controleer daarnaast welk papier in de printer past en of je inkt van andere merken kunt gebruiken.

Inkjetprinters vergelijken

Je vergelijkt inkjetprinters op prijs, eigenschappen en testresultaten. Je ziet onder meer welke aansluitingen de printer heeft, welke opties erop zitten en welk papier erin past.

Je vergelijkt ook de inkt. Denk aan het type cartridge of flesje, de prijs van de inkt en de kosten van de bijbehorende cartridges of flesjes. Bij sommige printers kun je ook inkt van andere merken gebruiken.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Zo zie je welke inkjetprinter goed past bij je gebruik.