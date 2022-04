Een inkjetprinter maakt gebruik van vloeibare inkt: zwart en eventueel 3 of meer kleuren. De inkt zit in cartridges of in flesjes waarmee je de inkttanks in de printer vult. Er zijn printers die alleen kunnen printen, of die ook kunnen scannen en kopiëren. We helpen je kiezen.

Inkjetprinters getest

We hebben veel inkjetprinters in de test en een deel daarvan werkt met inkttanks. De printers worden getest op afdrukkwaliteit, prestaties, gemak en andere eigenschappen. Wil je een printer die heel snel print, eentje die uitstekende foto's print of een die vooral zuinig is met de inkt? Je kunt al deze resultaten terug vinden.

Inkjetprinter kopen

Inkjetprinters met cartridges hebben voor- en nadelen.

Voordelen

- Goedkoop in aanschaf.

- Kan in kleur printen.

- Kan meestal ook scannen en kopiëren.

Nadelen

- Cartridges zijn duur, waardoor de gebruikskosten kunnen oplopen.

- Veel cartridges zijn snel leeg. Je moet ze dus vaak vervangen.

Deze nadelen gelden niet voor printers die werken met inkttanks, maar ze zijn wel duurder in aanschaf.

Voordat je een inkjetprinter koopt is het dus goed je te verdiepen in de eigenschappen en kwaliteiten. Bedenk wat je echt nodig hebt. Misschien wil je alleen af en toe teksten printen. Dan is een kleuren-alles-in-1 printer niet nodig.

Heb je een inkjetprinter gevonden die aan jouw wensen voldoet? Dan kun je hem via de vergelijker meteen bestellen bij de winkel naar keuze.

Inkjetprinters vergelijken

Vergelijk de inkjetprinters op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld op welke aansluitingen en opties de printer heeft en welk papier er in past. Ook bekijk je welke cartridges of flesjes er bij horen en wat die kosten.

Vergelijk ook op prijzen van de printers en de bijbehorende cartridges. En heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de vele testresultaten. Zo vind je de inkjetprinter die aan jouw wensen voldoet.