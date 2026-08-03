Veel klachten

Bestellingen komen niet of veel later dan beloofd, producten zijn van slechte kwaliteit of iets anders dan besteld en de klantenservice is slecht bereikbaar. En hoewel Mijnzorgwinkel.nl de retourvoorwaarden op aandringen van de Consumentenbond aanpaste aan de wet, klagen consumenten hier nog steeds over. De webwinkel weigert of ontmoedigt retouren of betaalt consumenten die annuleren niet terug.

Mobiele airco's

De Consumentenbond zag bijvoorbeeld klachten over mobiele ‘airco’s’ die Mijnzorgwinkel.nl aanbood voor €300 tot €800. Consumenten die deze bestelden, ontvingen een eenvoudige luchtkoeler of ventilator. Als zij het product wilden terugsturen, kregen zij €100 aangeboden om het toch te houden. En de webwinkel probeerde consumenten die niet ingingen op dat aanbod, af te schepen met een lagere terugbetaling.

Terugbetalen

De Consumentenbond heeft Mijnzorgwinkel.nl nogmaals dringend verzocht om klanten die hun producten volgens de wettelijke regels retour stuurden, terug te betalen. Ook heeft de Consumentenbond de klachten over de webwinkel gedeeld met de Autoriteit Consument en Markt.

Consumenten kunnen problemen met Mijnzorgwinkel.nl melden bij Meldpunt Eerlijk.