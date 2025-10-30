Consumentenbond waarschuwt voor gevaarlijke producten Temu en SHEIN

Onderzoek

Consumentenorganisaties uit Duitsland, Frankrijk, België en Denemarken kochten bij de Chinese aanbieders in totaal 162 artikelen. Ze deden dat anoniem, als gewone consumenten. Er werden willekeurige artikelen gekocht in 3 categorieën: kettingen, speelgoed voor kinderen onder de 3 jaar en usb-opladers. De producten werden getest in gecertificeerde laboratoria.

Voorbeelden van gevaarlijke artikelen

In het geteste speelgoed werden gevaarlijke stoffen gevonden, zoals de hormoonverstorende stof nonylphenol ethoxylate. Daarnaast klopte de etikettering in veel gevallen niet. Ook had een deel van het speelgoed te kleine onderdelen, zoals stickers of zuignappen. Die konden gemakkelijk worden losgemaakt. Ze kunnen dan door de kinderen worden ingeslikt.

Ook bij sieraden gaat het een aantal keer fout. Zo bestond een ketting met een kersenhanger voor 85% uit cadmium. Deze stof is kankerverwekkend en kan schade veroorzaken aan botten en nieren.

Van de 54 usb-laders voldeden slechts 2 volledig aan de EU-veiligheidseisen. Laders raken bijvoorbeeld oververhit tijdens het opladen. En een aantal stekkers buigt te makkelijk. Daardoor kunnen de interne draden breken en dat kan schokken of kortsluiting veroorzaken.

Nieuwe regelgeving

Sinds 2024 geldt de Digital Services Act (DSA) van de Europese Unie. Die verplicht online platforms om op te treden tegen producten op hun websites die niet voldoen aan EU-regels. Dat geldt ook voor producten van externe verkopers. Voor dit onderzoek is alleen bij externe verkopers op Temu en SHEIN besteld.

Reacties platforms

Temu en SHEIN zijn op de hoogte gebracht van de resultaten. Temu haalde na lang treuzelen de producten offline, maar deed geen terugroepactie. Ook niet op de hoog risicoproducten. SHEIN deed het beter. Dit platform reageerde sneller. De producten werden offline gehaald en SHEIN stuurde een terugroepmelding naar de inkoper.