Temu blijft gevaarlijke rommel verkopen

Het Chinese winkelplatform Temu verkoopt spullen van slechte kwaliteit. Dit blijkt uit steekproeven door onze Britse, Deense, Italiaanse zusterorganisaties. Sommige producten zijn echt gevaarlijk. Ze vliegen gemakkelijk in brand, of zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Daar komt nog bij dat de bedrijfsgegevens van sommige handelaren niet of lastig zijn te vinden.

Psychologische trucjes

Het winkelplatform geeft consumenten bovendien geen ‘eerlijke’ ervaring. Temu gebruikt namelijk allerlei verboden psychologische trucjes om consumenten meer te laten kopen dan zij van tevoren willen.

Klacht bij toezichthouder

In mei 2024 dienden wij een formele klacht in over beide problemen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Veel van onze zusterorganisaties in Europa dienden ook een klacht in bij hun nationale toezichthouder.

Nieuwe steekproeven: weinig verbetering

Helaas is er sinds deze klacht weinig verbeterd. Sinds mei 2024 is een nieuwe serie aankoopsteekproeven uitgevoerd. En opnieuw gaan alle alarmbellen af. De veiligheid van producten is nog steeds niet in orde.

November: giftige stoffen in speelgoed die het voortplantingssysteem aantasten.

Oktober: hormoonverstorende stoffen in speelgoed.

in speelgoed. September: PFAS in voedselverpakkingsmateriaal. PFAS kan kanker veroorzaken en het immuunsysteem aantasten.

in voedselverpakkingsmateriaal. PFAS kan kanker veroorzaken en het immuunsysteem aantasten. Augustus: speelgoed voor baby’s en peuters waarvan kleine onderdelen kunnen loslaten.

Augustus: verkeerd gelabelde elektronische apparaten en een waterlamp met elektrocutiegevaar.

elektronische apparaten en een waterlamp met elektrocutiegevaar. Augustus: wasmachinetabletten die eruit zien als snoepjes.

Augustus: cosmetica met verkeerde informatie op etiket.

op etiket. Juli: speelgoed voor de allerjongsten dat eruit ziet als snoepjes en in de mond past.

Juli: cosmetica met onjuiste informatie op etiket (alleen Chinese instructies).

Juli: fietshelmen die onvoldoende beschermen bij een valpartij.

De meerderheid van de producten in deze steekproeven had gevaarlijke gebreken. Ook ontbraken vaak handleidingen en veiligheidscertificaten.

Naar Brussel

Onze koepelorganisatie BEUC trekt daarom opnieuw aan de bel. Nu in Brussel, want sinds mei vorig jaar valt Temu als een ‘zeer groot open platform’ onder nieuwe wetgeving. En daar moet de Europese Commissie op toezien.

Er lopen al meerdere Europese onderzoeken naar Temu, maar die leveren nog te weinig resultaat op.

Advies aan consumenten

Consumenten lopen bij Temu het risico op een slecht of gevaarlijk product. Zij kunnen hun geld beter besteden bij een (web)winkel die zich wél aan de regels houdt.