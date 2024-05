Consumentenorganisaties dienen klacht in tegen Temu

De Consumentenbond en de andere Europese consumentenorganisaties vinden dat Temu zich niet aan de nieuwe Europese wetgeving (DSA) houdt. Zo informeert het platform consumenten onvoldoende over wie de verkopers zijn op het platform. Daarnaast geeft de webwinkel te weinig informatie over de veiligheid van producten. Ook maakt Temu niet duidelijk op basis van welke criteria consumenten producten te zien krijgen.

Dark patterns

Temu maakt ook gebruik van verboden technieken om consumenten te beïnvloeden, zogenaamde dark patterns. Zodra consumenten op een product hebben geklikt, krijgen ze bijvoorbeeld duurdere versies voorgeschoteld. Daarnaast maakt Temu het onnodig moeilijk voor klanten om hun account op te heffen. Dat is volgens Europese wetgeving niet toegestaan.

Meer uitgeven

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Temu is razend populair in Europa, maar opereert niet op een eerlijke manier. Het bedrijf houdt zoveel informatie achter dat consumenten geen weloverwogen aankoopbeslissing kunnen nemen. Daarnaast hebben klanten geen idee of het product dat ze kopen wel veilig is. En tot slot staat het platform ook nog eens bol van de manipulatieve technieken om consumenten meer geld te laten uitgeven op het platform. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op een eerlijke manier winkelen en veilige producten kopen. Temu moet zich dan ook gewoon aan de Europese regels houden.’

Onder vuur

Temu ligt al langer onder vuur. In oktober 2023 kocht de Italiaanse consumentenorganisatie Altroconsumo 13 cosmeticaproducten op het platform. Negen producten bleken de ingrediënten op de verpakking helemaal niet of slechts in hele kleine hoeveelheden te bevatten. En eerder dit jaar beschuldigde de Duitse consumentenorganisatie vzbv Temu ervan consumenten te misleiden met productrecensies en de manier waarop de winkel kortingen weergeeft.

Ierland

De Consumentenbond heeft zijn klacht ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt. Die zal de klacht doorsturen naar de toezichthouder in Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van Temu gevestigd is.