In 2024 deed de Consumentenbond voor het eerst onderzoek naar koppelverkoop bij het zorgverzekeringsaanbod voor 2025. Toen maakten zeker 8 zorgverzekeraars zich schuldig aan deze praktijk. Voor 2026 is dat gestegen naar zeker 10: Achmea (via De Friesland, FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis), CZ (via Nationale Nederlanden), Menzis, VGZ (via United Consumers en Univé), ONVZ en Zorg en Zekerheid.

Vooral bij fysiotherapie en mondzorg

Koppelverkoop komt vooral voor bij aanvullende pakketten voor fysiotherapie en mondzorg. Bij FBTO bijvoorbeeld betalen consumenten €516 aan premie om €500 vergoed te krijgen aan tandartskosten. En bij Interpolis, Menzis en Zilveren Kruis kunnen consumenten bij de goedkoopste basisverzekering alleen een aanvullend pakket krijgen met mondzorg én fysiotherapie. Alleen als ze een duurdere basisverzekering afsluiten, kunnen ze een losse tandartsverzekering afsluiten.

Te veel betaald

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Door koppelverkoop heeft een groep consumenten jarenlang te veel betaald voor hun zorgverzekering. Daarom roepen we die consumenten op zich bij ons te melden. Wij gaan dan samen met ConsumentenClaim onderzoeken hoeveel consumenten gedupeerd zijn door koppelverkoop, hoeveel schade ze hebben geleden en of we die kunnen verhalen op de zorgverzekeraars.’

Meldpunt

De Consumentenbond roept consumenten op zich te melden als ze sinds 2021:

Vastzaten aan een duurdere basisverzekering bij het aanvullend pakket van hun keuze.

Vastzaten aan een duurder aanvullend pakket bij de basisverzekering van hun keuze.

Vanwege koppelverkoop afzagen van een aanvullende verzekering en zelf de zorgkosten hebben betaald.

Eerlijke verzekeringen

Molenaar: ‘De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars stoppen met verplichte koppelverkoop. En dat ze eerlijke zorgverzekeringen aanbieden in het belang van consumenten. Ook toezichthouders ACM en NZa vinden koppelverkoop onwenselijk en hebben verzekeraars opgeroepen hiermee te stoppen. Het is onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars die oproep gewoon negeren.’

Advies: let goed op

De Consumentenbond adviseert consumenten om goed op te letten of ze door koppelverkoop niet te veel betalen. Consumenten kunnen zelf uitrekenen of de extra premie voor de basisverzekering opweegt tegen de vergoeding voor de zorgkosten uit het aanvullende pakket. Soms pakt een andere verzekering, zonder koppelverkoop, goedkoper uit. Of is het goedkoper om bepaalde zorgkosten zelf te betalen.