Deze zorgverzekeraars doen aan koppelverkoop in 2025

De grote verzekeringsconcerns voeren allemaal ten minste 1 label met koppelverkoop. Koploper in negatieve zin is Achmea met 3 zorglabels: De Friesland, FBTO en Interpolis. Voor CZ (Nationale-Nederlanden), Menzis en VGZ (Univé) is dat bij 1 label het geval. Daarnaast maken ook ONVZ en Zorg en Zekerheid zich schuldig aan koppelverkoop.

Alleen polissen onderzocht die iedereen kan afsluiten

We hebben onderzocht welke verzekeraars aan koppelverkoop doen in 2025. Daarbij hebben we alleen de verzekeraars onder de loep genomen die zich niet richten op een speciale doelgroep*. En we keken alleen naar polissen die voor iedereen afsluitbaar zijn.

ACM en NZa ook tegen koppelverkoop

In de zomer van 2024 verscheen een rapport van de toezichthouders NZa en ACM, waarin zij koppelverkoop afkeurden. Wettelijk is het niet verboden. Koppelverkoop betekent in de praktijk dat je meer moet betalen voor je basispolis om toegang te krijgen tot uitgebreidere aanvullende verzekeringen. Ook wij zijn tegen koppelverkoop en vinden dat die verboden moet worden. Wij menen dat je elke basisverzekering met aanvullende verzekeringen van de desbetreffende zorgverzekeraar mag combineren.

Duurdere basisverzekering bij koppelverkoop

Wil je bij een verzekeraar die aan koppelverkoop doet een basisverzekering combineren met een aanvullende verzekering, Pas dan op. Het kan zijn dat je vastzit aan een duurdere basisverzekering om een uitgebreide aanvullende polis af te kunnen sluiten.

Let op bij tandarts en fysiotherapie

Vooral als je een ruime vergoeding voor bijvoorbeeld tandartskosten wilt, moet je opletten. Of als je veel behandelingen fysiotherapie nodig hebt. Reken uit of de extra premie voor de basisverzekering opweegt tegen de vergoeding die je ontvangt voor de zorgkosten die onder de aanvullende verzekering vallen. Misschien ben je bij een andere verzekeraar goedkoper uit. Of is het voordeliger bepaalde zorgkosten zelf te betalen.

Loont duurdere basisverzekering?

Een rekenvoorbeeld: je kiest een tandartsverzekering die vrijwel alle behandelingen vergoedt tot €500 per jaar. Je betaalt daarvoor bij FBTO maandelijks €31,25. Dat komt neer op €375 per jaar. Deze module Tand kun je pas afsluiten met de polis Basis Plus (maandpremie €156,25), terwijl er ook een goedkopere basispolis is bij dezelfde verzekeraar voor €145,95. Je betaalt op jaarbasis voor de duurdere verzekering €123,60 extra. Ofwel je bent €498,60 (extra premie basisverzekering + premie aanvullende verzekering) kwijt om maximaal €500 vergoed te krijgen.

Een ander voorbeeld zijn de aanvullende verzekeringen van Menzis. De voordeligste basisverzekering (maandpremie €151,25) kun je niet combineren met een losse tandartsverzekering. Mondzorgkosten en andere zorgkosten, zoals fysiotherapie, zitten in 1 pakket (maandpremie €16,45). Wanneer je alleen een tandartsverzekering nodig hebt, betaal je daarvoor op jaarbasis €1815 plus €197,40 aanvullend. Je krijgt dan 75% van de kosten vergoed.

Neem je de duurdere basisverzekering (€156,25) dan kun je wel een losse tandartsverzekering afsluiten. Je betaalt dan maandelijks €14,60 premie. Dat is jaarlijks €22,20 minder voor tandartskosten, maar je bent wel €60 meer kwijt voor je basisverzekering.

Voor een vergoeding van €250 in het eerste geval geef je dus ruim €280 uit. Je betaalt €197,20 premie per jaar voor de aanvullende verzekering plus €83 (= 25% van de tandartskosten die voor eigen rekening komen).

In het tweede geval geef je voor €250 vergoeding €175,20 premie uit voor de tandartsverzekering plus €60 extra voor de basisverzekering. Controles krijg je in dit voorbeeld volledig vergoed, andere tandartskosten voor 75%. Dus om daadwerkelijk €250 te ontvangen uit de tandartsverzekering moet je pakweg €285 uitgeven. Controles krijg je volledig vergoed. Voor het gemak rekenen we daarvoor €100. Voor de overige vergoeding van €150 moet je €50 extra uitgeven, omdat je €200 aan tandartskosten moet hebben om €150 terug te krijgen.

Zelf zorgkosten betalen soms echt voordeliger

Voordeliger ben je vaak uit als je kiest voor de goedkoopste basisverzekering en de tandartsrekening zelf betaalt. Bij een eigen risico van €385 kost je die maandelijks €141,40 als je die afsluit bij VinkVink, het internetlabel van Menzis. Wanneer je de kosten voor eigen rekening neemt, kun je ze mogelijk ook opvoeren als aftrekpost in je belastingaangifte.

Tip: wanneer je zorgverzekeringen vergelijkt, maak dan eerst een vergelijking op basis van alleen een basisverzekering. Dan weet je wat die kost. Daarna kun je gemakkelijker uitrekenen of extra premie voor een aanvullende verzekering opweegt tegen de vergoeding die je ontvangt.

Meeste verzekeraars doen niet aan koppelverkoop

Het is niet overal kommer en kwel. De meeste zorgverzekeraars doen niet aan koppelverkoop. Dat geldt voor Aevitae, a.s.r., CZ, De christelijke zorgverzekeraar, Ik kies zelf van a.s.r., UnitedConsumers, VGZ, Zekur, ZieZo en Zilveren Kruis. Hier kun je de voordeligste basisverzekering combineren met het duurste aanvullende pakket. Anderzorg, CZdirect, DSW, Just, Ohra, Salland, Stad Holland, VGZBewuzt en VinkVink kunnen niet aan koppelverkoop doen, omdat ze maar 1 basisverzekering aanbieden.

Bij deze zorgverzekeraars moet je opletten

Hieronder een overzicht van de verzekeraars die aan koppelverkoop doen.

* De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.