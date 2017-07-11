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Overzicht zorgverzekeraars in Nederland

Iedereen in Nederland heeft minimaal een basisverzekering nodig. Basis- en aanvullende zorgverzekeringen kun je bij veel verschillende zorgverzekeraars afsluiten. Hier vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars.
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Annet van den Berg   Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:29 juni 2026

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Zorgverzekeraars in Nederland

In 2026 zijn er 10 verschillende zorgverzekeraarconcerns:

  • Achmea
  • ASR
  • CZ
  • DSW
  • Salland Zorgverzekeraar
  • EUCARE
  • Menzis
  • ONVZ
  • VGZ
  • Zorg en Zekerheid

Onder de verschillende concerns hangen verschillende merken of labels. De grootste 4 zijn Achmea, CZ, Menzis en VGZ. Samen hebben zij ongeveer 85% van de markt in handen.

EUCARE is risicodrager voor een deel van de zorgverzekeringen van Aevitae.

Bekijk hieronder bij wie jouw verzekeraar hoort. 

Zorgverzekeringen overzicht 2025-2

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Overzicht zorgverzekeraars

Voor een basiszorgverzekering of aanvullende zorgverzekering kun je in Nederland bij veel verschillende aanbieders van zorgverzekeringen terecht. Hier vind je een overzicht:

Aevitae    Nationale-Nederlanden
Anderzorg   OHRA
a.s.r.   ONVZ
AZVZ   Salland
Care4Life   Stad Holland
CZ   Studenten Goed Verzekerd
CZdirect   UMC zorgverzekering
De christelijke zorgverzekeraar   United Consumers
De Friesland   Univé
Ik kies zelf van a.s.r.   VinkVink
DSW   VGZ
FBTO   VGZbewuzt
HollandZorg   VvAA
Interpolis   Zekur
IZA   ZieZo van Zilveren Kruis
IZZ (VGZ)   Zilveren Kruis
IZZ (CZ)   Zorg en Zekerheid
Just   Zorgzaam
Menzis    

 

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