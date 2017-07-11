Overzicht-zorgverzekeraars

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:29 juni 2026
In 2026 zijn er 10 verschillende zorgverzekeraarconcerns:
Onder de verschillende concerns hangen verschillende merken of labels. De grootste 4 zijn Achmea, CZ, Menzis en VGZ. Samen hebben zij ongeveer 85% van de markt in handen.
EUCARE is risicodrager voor een deel van de zorgverzekeringen van Aevitae.
Bekijk hieronder bij wie jouw verzekeraar hoort.
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Voor een basiszorgverzekering of aanvullende zorgverzekering kun je in Nederland bij veel verschillende aanbieders van zorgverzekeringen terecht. Hier vind je een overzicht:
|Aevitae
|Nationale-Nederlanden
|Anderzorg
|OHRA
|a.s.r.
|ONVZ
|AZVZ
|Salland
|Care4Life
|Stad Holland
|CZ
|Studenten Goed Verzekerd
|CZdirect
|UMC zorgverzekering
|De christelijke zorgverzekeraar
|United Consumers
|De Friesland
|Univé
|Ik kies zelf van a.s.r.
|VinkVink
|DSW
|VGZ
|FBTO
|VGZbewuzt
|HollandZorg
|VvAA
|Interpolis
|Zekur
|IZA
|ZieZo van Zilveren Kruis
|IZZ (VGZ)
|Zilveren Kruis
|IZZ (CZ)
|Zorg en Zekerheid
|Just
|Zorgzaam
|Menzis