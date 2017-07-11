Zorgverzekeraars in Nederland

In 2026 zijn er 10 verschillende zorgverzekeraarconcerns:

Achmea

ASR

CZ

DSW

Salland Zorgverzekeraar

EUCARE

Menzis

ONVZ

VGZ

Zorg en Zekerheid

Onder de verschillende concerns hangen verschillende merken of labels. De grootste 4 zijn Achmea, CZ, Menzis en VGZ. Samen hebben zij ongeveer 85% van de markt in handen.

EUCARE is risicodrager voor een deel van de zorgverzekeringen van Aevitae.

Bekijk hieronder bij wie jouw verzekeraar hoort.

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Overzicht zorgverzekeraars

Voor een basiszorgverzekering of aanvullende zorgverzekering kun je in Nederland bij veel verschillende aanbieders van zorgverzekeringen terecht. Hier vind je een overzicht: