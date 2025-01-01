Aevitae zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Aevitae vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Aevitae zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen Aevitae 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Aevitae voor 2026, zoals de verzekeraar die op zijn website heeft gepubliceerd. Korting bij jaarbetaling 1%.

Aevitae Maandpremie 2026 Beperkte keuze (budget) €155,40 Ruime keuze (natura) €163,90 Grootse keuze (combinatie) €177,10 Laef! Basic €3,80 Laef! 1 €6,66 Laef! 2 €12,60 Laef! 3 €31,30 Laef! 4 €58,24 Tand Laef! Basic €7,25 Tand Laef! Plus €14,25 Tand Laef! 1 €15,46 Tand Laef! 2 €27,03 Tand Laef! 3 €48,95

Over Aevitae zorgverzekering

Aevitae zegt te staan voor meer zorg en minder zorgen. Het verzekeringslabel van de Maltese verzekeraar Eucare vindt goede zorginkoop een belangrijk onderdeel om de premie betaalbaar te houden. De verzekeraar geeft aan hierdoor kwaliteit te bieden en de verwachte zorgkosten goed in te kunnen schatten.