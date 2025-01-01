Ik kies zelf van a.s.r. zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Ik kies zelf van a.s.r. vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

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Premies zorgverzekeringen a.s.r. 2026

Hieronder vind je de premies per maand van a.s.r. voor 2026. Korting bij jaarbetaling: 2%.

a.s.r. Maandpremie 2026 Basisverzekering Goede Keuze (natura) €154,50 Basisverzekering Juiste Keuze (combinatie) €153,50 Basisverzekering Vrije Keuze (combinatie) €185 ZorgBasis €4,95 ZorgBewust €8,75 ZorgGoed €14 ZorgBeter (18 t/m 49 jaar) €23,50 ZorgBeter (50 jaar en ouder) €21,50 ZorgBest (18 t/m 49 jaar) €40,95 ZorgBest (50 jaar en ouder) €36,95 TandBewust €10 TandGoed €13,50 TandBeter €16,50 TandBest €31 TandPlus €47,95

Over Ik kies zelf van a.s.r. zorgverzekering

Ik kies zelf van a.s.r. is een online verzekeraar, die eerder opereerde onder de naam Ditzo. Ze bemiddelt in schadeverzekeringen en biedt die rechtstreeks aan: autoverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, inboedelverzekeringen, rechtsbijstandverzekerlingen, opstalverzekeringen, reisverzekeringen en zorgverzekeringen. Ik kies zelf van a.s.r. maakt onderdeel uit van de ASR verzekeringsgroep.