Overweeg je een IZZ door CZ Zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van IZZ door CZ (CZ voor de Zorg). De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts of fysiotherapeut dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende IZZ-verzekering.

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