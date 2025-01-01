Overweeg je een IZZ door CZ Zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van IZZ door CZ (CZ voor de Zorg). De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts of fysiotherapeut dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende IZZ-verzekering.
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Telefoonnummer:
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088 - 555 77 77
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E-mail:
|Stel vraag via formulier
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Website:
|www.cz.nl/collectief/izz
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Adres:
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Postbus 90152
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Hieronder vind je de premies per maand van IZZ Zorgverzekering (CZ voor de Zorg) voor 2026, inclusief (collectiviteits)korting.
|IZZ Zorgverzekering (CZ voor de Zorg)
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Zorgbewustpolis (natura)
|€156,95
|Basisverzekering Zorg-op-maatpolis (natura)
|€159,99
|Basisverzekering Zorgvariatiepolis (combi)
|€177,50
|Zorg voor de Zorg Start
|€0
|Zorg voor de Zorg Budget
|€6,95
|ZorgGoed
|€11,80
|ZorgBeter
|€19,30
|Tand 1 75%
|€15,25
|Tandarts
|€27
De verzekeringen van CZ voor de Zorg staan niet in onze Zorgvergelijker.
IZZ door CZ is een collectieve zorgverzekering speciaal voor medewerkers in de zorg en welzijn.