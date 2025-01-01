CZ zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van CZ vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een CZ zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen CZ 2026

Hieronder vind je de premies per maand van CZ voor 2026. Korting bij kwartaalbetaling (0,5%), halfjaarbetaling 1% en jaarbetaling 2%.

CZ Maandpremie 2026 Basisverzekering Zorgbewustpolis (natura) €156,95 Basisverzekering Zorg-op-maatpolis (natura) €159,99 Basisverzekering Zorgvariatiepolis (combinatie) €177,50 Start €2,15 Basis €10,85 Plus €27,35 Top €49,95 Jongeren (18 tot 30 jaar) €27,20 Jongeren (vanaf 30 jaar) €34,70 50+ €22,20 Tandarts €27,00 Uitgebreide Tandarts €48,40

Over CZ zorgverzekering

CZ heeft een ruime keuze aan basisverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen. De zorgverzekeraar werkt zonder winstoogmerk en heeft als missie zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.