Overweeg je een CZ zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van CZ. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende CZ-verzekering.
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5000 LD Tilburg
Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van CZ vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een CZ zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
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Hieronder vind je de premies per maand van CZ voor 2026. Korting bij kwartaalbetaling (0,5%), halfjaarbetaling 1% en jaarbetaling 2%.
|CZ
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Zorgbewustpolis (natura)
|€156,95
|Basisverzekering Zorg-op-maatpolis (natura)
|€159,99
|Basisverzekering Zorgvariatiepolis (combinatie)
|€177,50
|Start
|€2,15
|Basis
|€10,85
|Plus
|€27,35
|Top
|€49,95
|Jongeren (18 tot 30 jaar)
|€27,20
|Jongeren (vanaf 30 jaar)
|€34,70
|50+
|€22,20
|Tandarts
|€27,00
|Uitgebreide Tandarts
|€48,40
CZ heeft een ruime keuze aan basisverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen. De zorgverzekeraar werkt zonder winstoogmerk en heeft als missie zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.