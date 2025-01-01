Overweeg je een De Friesland zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van De Friesland. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende De Friesland-verzekering.
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden
Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van De Friesland vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een De Friesland zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
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Hieronder vind je de premies per maand van De Friesland voor 2026. De korting bij betaling per halfjaar is 0,5% en per jaar 1%.
|De Friesland
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Zelf Bewust Polis (natura)
|€150,75
|Basisverzekering Alles Verzorgd Polis (natura)
|€159,25
|AV Instap
|€1,95
|AV Opstap
|€6,75
|AV Doorstap
|€13,95
|AV Budget
|€9,50
|AV Standaard
|€18,75
|AV Extra
|€31,75
|AV Tand Opstap
|€13,75
|AV Tand Doorstap
|€27,25
|AV Tand Standaard
|€16,50
|AV Tand Extra
|€29,25
|AV Tand Optimaal
|€44,95
De Friesland is een zorgverzekeraar die zich richt op goede zorg, gezondheid en preventie. De verzekeraar heeft een sterke regionale band met Friesland/Noord-Nederland en is onderdeel van Achmea.