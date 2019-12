Wijzigingen in huidige zorgverzekering doorvoeren

Wil je niet overstappen van zorgverzekering, maar wel aanpassingen doorvoeren in je huidige polis? Dat kan. Bij een aantal zorgverzekeraars zelfs nog ná 31 december 2019. Ook kun je bij een enkeling gedurende het verzekeringsjaar de aanvullende verzekering aanpassen. Lees er hier meer over.

Wat kun je wijzigen binnen je huidige zorgverzekering?

Bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar (of label) verandert uiteraard je polis. Maar ook als je bij dezelfde verzekeraar (hetzelfde label) blijft, kun je aanpassingen in je polis doorvoeren. Bij verzekeraars die verschillende soorten basisverzekeringen aanbieden, is het type basispolis te wijzigen. Ook kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten, opzeggen of wijzigen. En natuurlijk heb je ieder jaar de keuze om de hoogte van je eigen risico van je zorgverzekering aan te passen.

Tot wanneer kun je je huidige zorgverzekering wijzigen?

Bekijk hieronder per concer op welke datum je welke wijzigingen uiterlijk kunt doorvoeren, met ingangsdatum 1 januari 2020. Benieuwd onder welk concern jouw zorgverzekeraar valt? Bekijk het overzicht van zorgverzekeraars.

Type wijziging Basisverzekering Eigen risico Aanvullende verzekering Concern Achmea 31 december 2019 31 december 2019 31 januari 2020 ASR 31 januari 2020 31 januari 2020 31 januari 2020 CAK/IptiQ 31 januari 2020 31 januari 2020 31 januari 2020 CZ 31 december 2019 31 december 2019 31 december 2019 DSW n.v.t.* 31 januari 2020 31 januari 2020 Eno n.v.t.* 31 december 2019 31 december 2019 EUcare 31 december 2019 31 december 2019 31 januari 2020 Menzis 31 december 2019 31 december 2019 31 december 2019 ONVZ n.v.t.* 31 januari 2020 31 januari 2020 VGZ 31 januari 2020 31 januari 2020 31 januari 2020 Zorg en Zekerheid 7 januari 2020 7 januari 2020 7 januari 2020

* De labels van deze verzekeraar bieden ieder één type polis aan, waardoor het veranderen van type basispolis niet aan de orde is.

Aanvullende verzekering gedurende het jaar aanpassen

Er zijn enkele uitzonderingssituaties waarbij je gedurende het verzekeringsjaar over kunt stappen. Sommige zorgverzekeraars bieden daarnaast nog de mogelijkheid om je aanvullende polis te wijzigen tijdens het lopende verzekeringsjaar:



Achmea: De Friesland : Een verzekerde die zwanger wordt en in hetzelfde kalenderjaar is uitgerekend, mag gedurende het lopende jaar de aanvullende zorgverzekering upgraden: van AV Standaard naar AV Extra of AV Optimaal en van AV Extra naar AV Optimaal. De upgrade gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari. FBTO : Bij FBTO is het mogelijk om bepaalde aanvullende modules gedurende het jaar aan te zetten. Voor de overige merken van Achmea is het niet mogelijk om tussentijds je polis aan te passen.



ASR: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk.



Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. CAK/IptiQ: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk.



Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. CZ: CZ: Als de verzekerde zwanger is, biedt CZ de mogelijkheid om gedurende het jaar de aanvullende verzekering Gezinnen af te sluiten. Zowel de vader als de moeder mogen gebruik maken van deze service. OHRA : OHRA kent een meegroeiservice, waarbij verzekerden 1x per jaar bij de volgende momenten zijn of haar aanvullende verzekering mag wijzigen: Je bent zwanger Je kindje is geboren Je adopteert een kindje Je gaat samenwonen of trouwen Je gaat verhuizen Je gaat scheiden Je kinderen gaan het huis uit Je gaat met pensioen Je verliest je baan In geval van een overlijden

Deze meegroeiservice geldt niet voor de Fysio Meeneemservice. Nationale-Nederlanden: Nationale-Nederlanden kent ook een meegroeiservice, waarbij verzekerden 1 keer per jaar bij onderstaande situaties de aanvullende verzekering mag wijzigen: Zwangerschap Geboorte Adoptie/pleegkinderen Scheiding Samenwonen Huwelijk Verlies van uw baan Kinderen het huis uit Overlijden van partner of kind Pensionering Verhuizing

Deze meegroeiservice geldt niet voor de tandartsverzekeringen. De overige merken van CZ (CZdirect en Just) kennen geen meegroeiservice.



DSW: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk.



Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. Eno: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk.



Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. EUcare: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk.



Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. Menzis: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk.



Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. ONVZ: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk.



Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. VGZ: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk.



Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. Zorg en Zekerheid: Gedurende het jaar zijn er geen aanpassingen mogelijk. Het is wel mogelijk om gedurende het jaar 2% internetkorting te ontvangen op de aanvullende verzekering (m.u.v. de AV-Gemak) als men overstapt op digitale correspondentie en betaling via automatische incasso.

