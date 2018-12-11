Wijzigingen in huidige zorgverzekering doorvoeren

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:26 januari 2026
Bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar (of label) verandert natuurlijk je polis. Maar ook als je bij dezelfde verzekeraar blijft, kun je aanpassingen in je polis doorvoeren. Bij verzekeraars die verschillende soorten basisverzekeringen aanbieden, kun je het type basispolis wijzigen. Ook kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten, opzeggen of veranderen. En natuurlijk heb je ieder jaar de keuze om de hoogte van je eigen risico van je zorgverzekering aan te passen.
Benieuwd onder welk concern jouw zorgverzekeraar valt? Bekijk het overzicht van zorgverzekeraars.
Bekijk in het schema tot en met welke datum je zorgverzekering kunt wijzigen. De gegevens gelden voor de zorgverzekeringen van 2026.
Let op: Dit zijn de uiterste datums waarop je als bestaande verzekerde een basisverzekering, eigen risico en aanvullende verzekering kunt wijzigen. Het gaat dus niet om de uiterste datum waarop je de verzekeringen kunt opzeggen of afsluiten.
|Type wijziging
|Concern
|Soort basisverzekering
|Eigen risico
|Aanvullende verzekering
|Achmea
|31 december 2025
|31 december 2025
|31 januari 2026
|a.s.r.
|31 januari 2026
|31 januari 2026
|31 januari 2026
|CZ
|31 december 2025
|31 december 2025
|31 december 2025
|DSW
|N.v.t.*
|31 januari 2026
|31 januari 2026
|EUCARE
|31 december 2025
|31 januari 2026
|31 december 2025
|Menzis
|31 december 2025
|31 december 2025
|31 december 2025
|ONVZ
|31 december 2025
|31 januari 2026
|31 januari 2026
|Salland Zorgverzekeraar
|N.v.t.*
|31 december 2025
|31 januari 2026
|VGZ
|31 januari 2026
|31 januari 2026
|31 januari 2026
|Zorg en Zekerheid
|31 december 2025
|7 januari 2026
|7 januari 2026
*De merken van DSW en Salland Zorgverzekeraar bieden ieder 1 type basisverzekering aan. Het soort basisverzekering wijzigen kan daar dus niet.
Meestal kun je je zorgverzekering alleen aan het eind van het jaar aanpassen. Je kunt een basisverzekering alleen tussentijds opzeggen aanpassen wanneer:
Bij sommige zorgverzekeraars kun je je aanvullende polis wijzigen tijdens het lopende verzekeringsjaar. De gegevens hieronder gelden voor 2026.
Bij de volgende concerns is het mogelijk om een aanvullende verzekering gedurende het jaar aan te passen:
Achmea
CZ
Bij alle labels van CZ kun je de aanvullende verzekering aanpassen na instroom in de Wlz wanneer sprake is van dubbele verzekering. Nationale-Nederlanden en OHRA kennen een Meegroeiservice. Dat betekent dat je als verzekerde 1 keer per jaar de aanvullende zorgverzekering kunt veranderen, bij verschillende gebeurtenissen. Bekijk de gebeurtenissen en voorwaarden waarvoor de Meegroeiservice geldt voor Nationale-Nederlanden en OHRA.
Menzis
Zorg en Zekerheid
Als een verzekerde zwanger is en al een aanvullende verzekering heeft (m.u.v. de Gemak-verzekeringen), dan kan de verzekerde die gedurende het jaar wijzigen naar een AV-GeZZin.
Bij de volgende concerns kun je een aanvullende verzekering gedurende het jaar niet aanpassen. Uitzonderingen zijn bepaalde situaties waarbij het wettelijke mogelijk is om de verzekering te wijzigen.
In het overstapseizoen kun je een zorgverzekering altijd wijzigen. Het seizoen loopt van midden november tot het einde van het jaar. Het is dan mogelijk om het soort basisverzekering bij je zorgverzekeraar te wijzigen. Ook kun je je aanvullende verzekering aanpassen.
Je kunt ook overstappen naar een andere verzekeraar. Vergelijk zorgverzekeringen eenvoudig met elkaar in onze Zorgvergelijker. Zo ben je in het nieuwe jaar goed verzekerd en betaal je niet te veel.