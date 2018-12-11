Wijzigingen in huidige zorgverzekering doorvoeren

Wat kun je binnen je huidige zorgverzekering wijzigen?

Bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar (of label) verandert natuurlijk je polis. Maar ook als je bij dezelfde verzekeraar blijft, kun je aanpassingen in je polis doorvoeren. Bij verzekeraars die verschillende soorten basisverzekeringen aanbieden, kun je het type basispolis wijzigen. Ook kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten, opzeggen of veranderen. En natuurlijk heb je ieder jaar de keuze om de hoogte van je eigen risico van je zorgverzekering aan te passen.

Benieuwd onder welk concern jouw zorgverzekeraar valt? Bekijk het overzicht van zorgverzekeraars.

Tot wanneer kun je je zorgverzekering wijzigen of aanpassen?

Bekijk in het schema tot en met welke datum je zorgverzekering kunt wijzigen. De gegevens gelden voor de zorgverzekeringen van 2026.

Let op: Dit zijn de uiterste datums waarop je als bestaande verzekerde een basisverzekering, eigen risico en aanvullende verzekering kunt wijzigen. Het gaat dus niet om de uiterste datum waarop je de verzekeringen kunt opzeggen of afsluiten.

Type wijziging Concern Soort basisverzekering Eigen risico Aanvullende verzekering Achmea 31 december 2025 31 december 2025 31 januari 2026 a.s.r. 31 januari 2026 31 januari 2026 31 januari 2026 CZ 31 december 2025 31 december 2025 31 december 2025 DSW N.v.t.* 31 januari 2026 31 januari 2026 EUCARE 31 december 2025 31 januari 2026 31 december 2025 Menzis 31 december 2025 31 december 2025 31 december 2025 ONVZ 31 december 2025 31 januari 2026 31 januari 2026 Salland Zorgverzekeraar N.v.t.* 31 december 2025 31 januari 2026 VGZ 31 januari 2026 31 januari 2026 31 januari 2026 Zorg en Zekerheid 31 december 2025 7 januari 2026 7 januari 2026

*De merken van DSW en Salland Zorgverzekeraar bieden ieder 1 type basisverzekering aan. Het soort basisverzekering wijzigen kan daar dus niet.

Wanneer mag je je zorgverzekering tussentijds wijzigen?

Meestal kun je je zorgverzekering alleen aan het eind van het jaar aanpassen. Je kunt een basisverzekering alleen tussentijds opzeggen aanpassen wanneer:

Je 18 jaar wordt.

Je gaat scheiden.

Je verhuist naar het buitenland.

Je komt uit het buitenland en gaat in Nederland wonen.

Je een collectieve zorgverzekering hebt bij je werkgever. En je gaat naar een andere werkgever die ook een collectieve zorgverzekering aanbiedt.

Je verzekering mag je ook opzeggen als de verzekeraar de polisvoorwaarden tijdens de looptijd in jouw nadeel aanpast.

Aanvullende verzekering gedurende het jaar aanpassen

Bij sommige zorgverzekeraars kun je je aanvullende polis wijzigen tijdens het lopende verzekeringsjaar. De gegevens hieronder gelden voor 2026.

Mogelijk om aanvullende verzekering tussentijds aan te passen

Bij de volgende concerns is het mogelijk om een aanvullende verzekering gedurende het jaar aan te passen:

Achmea

Voor alle labels geldt: wanneer een verzekerde naar een Wlz-instelling verhuist, kan de aanvullende (tand)verzekering worden opgezegd. Dit op voorwaarde dat nog geen gebruikgemaakt is van de verzekering.

FBTO: de modules Tand ongeval en Zorg in het buitenland kun je gedurende het jaar aanzetten. De module gaat dan in per de eerste van de volgende maand. Hij blijft aanstaan tot en met 31 december.

CZ

Bij alle labels van CZ kun je de aanvullende verzekering aanpassen na instroom in de Wlz wanneer sprake is van dubbele verzekering. Nationale-Nederlanden en OHRA kennen een Meegroeiservice. Dat betekent dat je als verzekerde 1 keer per jaar de aanvullende zorgverzekering kunt veranderen, bij verschillende gebeurtenissen. Bekijk de gebeurtenissen en voorwaarden waarvoor de Meegroeiservice geldt voor Nationale-Nederlanden en OHRA.

Menzis

Verzekerden kunnen gedurende het jaar de module Buitenland & Tandongeval afsluiten.

Verzekerden kunnen de tandartsverzekering voor een meerverzekerd kind wijzigen als het kind 9 of 10 jaar wordt. Voor orthodontie geldt een wachttijd van een jaar.

Zorg en Zekerheid

Als een verzekerde zwanger is en al een aanvullende verzekering heeft (m.u.v. de Gemak-verzekeringen), dan kan de verzekerde die gedurende het jaar wijzigen naar een AV-GeZZin.

Niet mogelijk om aanvullende verzekering tussentijds aan te passen

Bij de volgende concerns kun je een aanvullende verzekering gedurende het jaar niet aanpassen. Uitzonderingen zijn bepaalde situaties waarbij het wettelijke mogelijk is om de verzekering te wijzigen.

a.s.r.

DSW

Salland Zorgverzekeraar

EUCARE

ONVZ

VGZ

Zorgverzekering wijzigen voor het nieuwe jaar

In het overstapseizoen kun je een zorgverzekering altijd wijzigen. Het seizoen loopt van midden november tot het einde van het jaar. Het is dan mogelijk om het soort basisverzekering bij je zorgverzekeraar te wijzigen. Ook kun je je aanvullende verzekering aanpassen.

Je kunt ook overstappen naar een andere verzekeraar. Vergelijk zorgverzekeringen eenvoudig met elkaar in onze Zorgvergelijker. Zo ben je in het nieuwe jaar goed verzekerd en betaal je niet te veel.