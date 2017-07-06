Soorten zorgverzekeringen

Fauve Panis Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:26 augustus 2025
Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen:
Sommige mensen hebben meer zorg nodig dan door de basisverzekering wordt vergoed. Je kunt dan kiezen voor een aanvullende zorgverzekering. Voorbeelden van zorg waarvoor mensen een aanvullende verzekering nemen zijn bijvoorbeeld:
Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om iedereen te accepteren voor een aanvullende zorgverzekering.
Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je afsluit met een groot aantal mensen. Met een collectieve zorgverzekering krijg je vaak korting op de premie. Dit mag alleen nog voor de aanvullende verzekering.
Een collectieve verzekering hoeft niet altijd de beste keus te zijn. Een verzekering zonder korting kan soms meer kosten vergoeden of toch een lagere premie hebben.