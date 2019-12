Welke keuzes heb je als je een basisverzekering afsluit? En voor welke zorg is een aanvullende verzekering handig? We zetten de verschillende soorten zorgverzekeringen voor je op een rijtje.

Basisverzekering

De basisverzekering vergoedt de meeste zorg die medisch gezien nodig is, zoals de huisarts en een behandeling in het ziekenhuis. Dit basispakket is voor iedereen in Nederland verplicht. Als je zorg uit het basispakket gebruikt, dan betaal je eerst nog het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis met hun ouders meeverzekerd en hebben geen eigen risico. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor de basisverzekering te accepteren.

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen:

Benieuwd welk type basisverzekering het beste bij jou past? Gebruik onze keuzehulp Soort zorgverzekering.

Aanvullende zorgverzekering

Sommige mensen hebben meer zorg nodig dan dat de basisverzekering vergoedt. Een aanvullende zorgverzekering is dan een mogelijkheid. Voorbeelden van zorg waarvoor mensen een aanvullende verzekering nemen zijn bijvoorbeeld:

tandartskosten

fysiotherapie

alternatieve geneeswijzen.

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om iedereen te accepteren voor een aanvullende zorgverzekering.

Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je met een groot aantal mensen afsluit. Met een collectieve zorgverzekering krijg je vaak korting op de premie. Er bestaan zowel collectieve basisverzekeringen als collectieve aanvullende verzekeringen.

Een collectieve verzekering hoeft niet altijd de beste keuze te zijn. Een verzekering zonder korting kan soms meer kosten vergoeden of toch een lagere premie hebben.

