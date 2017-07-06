Soorten zorgverzekeringen

Basisverzekering

De basisverzekering vergoedt de meeste zorg die medisch gezien nodig is. Denk aan de huisarts en een behandeling in het ziekenhuis.

Dit basispakket is voor iedereen in Nederland verplicht.

Als je zorg uit het basispakket gebruikt, dan betaal je meestal eerst het eigen risico.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders en hebben geen eigen risico.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor de basisverzekering te accepteren.

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen:

Aanvullende zorgverzekering

Sommige mensen hebben meer zorg nodig dan door de basisverzekering wordt vergoed. Je kunt dan kiezen voor een aanvullende zorgverzekering. Voorbeelden van zorg waarvoor mensen een aanvullende verzekering nemen zijn bijvoorbeeld:

Tandartskosten

Fysiotherapie

Alternatieve geneeswijzen

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om iedereen te accepteren voor een aanvullende zorgverzekering.

Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je afsluit met een groot aantal mensen. Met een collectieve zorgverzekering krijg je vaak korting op de premie. Dit mag alleen nog voor de aanvullende verzekering.

Een collectieve verzekering hoeft niet altijd de beste keus te zijn. Een verzekering zonder korting kan soms meer kosten vergoeden of toch een lagere premie hebben.