Zorgverzekering afsluiten voor 2023

Halverwege november zijn alle zorgverzekeringspremies voor het jaar erop bekend.

Wil je een nieuwe zorgverzekering afsluiten? Stap uiterlijk 31 december over naar een andere zorgverzekering. Je oude zorgverzekering wordt dan automatisch opgezegd. Heb je meer tijd nodig? Zeg alvast je huidige zorgverzekering op. Je kunt tot en met 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Deze verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Wat heb je nodig om een zorgverzekering af te sluiten?

Kies je ervoor om over te stappen naar een andere zorgverzekering? Bij het afsluiten van een zorgverzekering heb je de volgende gegevens nodig: