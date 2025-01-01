Zorgverzekering afsluiten voor 2023

Aan het eind van het jaar kun je een ander zorgverzekering afsluiten. In uitzonderlijke situaties kan dit ook gedurende het jaar. Bekijk en vergelijk verschillende zorgverzekeringen. En sluit een nieuwe zorgverzekering af.
Halverwege november zijn alle zorgverzekeringspremies voor het jaar erop bekend.
Wil je een nieuwe zorgverzekering afsluiten? Stap uiterlijk 31 december over naar een andere zorgverzekering. Je oude zorgverzekering wordt dan automatisch opgezegd. Heb je meer tijd nodig? Zeg alvast je huidige zorgverzekering op. Je kunt tot en met 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Deze verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.
Kies je ervoor om over te stappen naar een andere zorgverzekering? Bij het afsluiten van een zorgverzekering heb je de volgende gegevens nodig:
Verzekeraars zijn verplicht je te accepteren voor de basisverzekering. Daarvoor kun je bij elke zorgverzekeraar terecht. Voor de aanvullende ziektekostenverzekering hoeft de verzekeraar je niet te accepteren. Als je nu een aanvullende verzekering hebt, kan het verstandig zijn om die pas op te zeggen als je nieuwe verzekeraar je heeft geaccepteerd. Meestal heb je tot en met 31 januari de tijd om een aanvullende verzekering af te sluiten. Maar dan heb je wel je oude basisverzekering uiterlijk 31 december opgezegd.
Tip: je kunt ook alleen kiezen voor een overstap van basisverzekering naar een andere verzekeraar. Je huidige aanvullende verzekering behoud je dan. Heb je veel zorg nodig uit de aanvullende verzekering? Dan heb je de mogelijkheid om bij meer dan 1 verzekeraar een aanvullend pakket af te sluiten.
In Nederland is een basisverzekering verplicht. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Kom je in Nederland wonen of werken? Sluit dan zo snel mogelijk een zorgverzekering af. Dit is verplicht en moet uiterlijk binnen 4 maanden. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van een van de ouders. Als je 18 bent, heb je een eigen zorgverzekering nodig. Je betaalt premie vanaf de eerste dag van de maand na je 18e verjaardag. Dus als je op 27 september 18 wordt, betaal je per 1 oktober.
Tip: check of het voordeliger is om een andere zorgverzekering af te sluiten als je bijna 18 bent. Veel verzekeraars gebruiken een lager tarief voor jongeren en studenten. Dat geldt vooral voor de aanvullende verzekering. Je hebt tot een maand na je 18e verjaardag de tijd om een nieuwe verzekering te regelen. Doe je niets, dan blijf je verzekerd bij de verzekeraar van je ouder(s).
Wij helpen je bij het kiezen van je zorgverzekering met onze Zorgvergelijker. Vergelijk verzekeringen op bijvoorbeeld premie en voorwaarden. Je ziet meteen welke verzekering het beste past bij jouw wensen en situatie.