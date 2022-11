Zorgverzekering afsluiten voor 2023

Hoe snel moet je je zorgverzekering afsluiten?

Halverwege november zijn alle zorgverzekeringspremies voor het jaar erop bekend. Wil je een nieuwe zorgverzekering afsluiten? Dan is dit het moment.

Stap je uiterlijk 31 december over naar een een andere zorgverzekering? Dan wordt je oude zorgverzekering automatisch opgezegd. Heb je nog wat meer tijd nodig? Dan kun je alvast je huidige zorgverzekering opzeggen. Je kunt dan tot en met 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Deze verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Kun je je zorgverzekering tussentijds wijzigen of overstappen?

Bij sommige zorgverzekeraars kun je tussentijds wijzigingen aanbrengen in je aanvullende verzekering. In uitzonderlijke situaties kun je ook gedurende het jaar wisselen van zorgverzekering. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt en je je eigen zorgverzekering moet afsluiten. Of als je een collectieve zorgverzekering had via je oude werkgever en je overstapt naar een nieuwe werkgever.

Wat heb je nodig om een zorgverzekering af te sluiten?

Kies je ervoor om over te stappen naar een andere zorgverzekering? Bij het afsluiten van een zorgverzekering heb je onderstaande gegevens nodig:

Burgerservicenummer.

Rekeningnummer.

Geldig woonadres.

Hoe kies ik de beste zorgverzekering?

Zorgverzekeraars mogen jaarlijks de inhoud van hun pakketten wijzigen. Hierdoor kan de premie en inhoud van de (aanvullende) zorgverzekering anders zijn. Kies een verzekering die past bij jouw wensen en situatie.

Vul onze Zorgvergelijker in en vergelijk zorgverzekeringen op:

Premies.

Voorwaarden.

Gecontracteerde partijen.

Welke zorgverzekering je kiest hangt onder andere af van je gezondheid. Daarnaast kun je ook rekening houden met je huidige levensfasen.

Kan iedereen een zorgverzekering afsluiten?

In Nederland is een basisverzekering verplicht. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van een van de ouders. Kom je in Nederland wonen of werken? Sluit dan zo snel mogelijk een zorgverzekering af. Dit is verplicht en moet uiterlijk binnen 4 maanden.