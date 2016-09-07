Wat is een basisverzekering?

Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering voor de zorgkosten uit het basispakket. De overheid bepaalt welke kosten in het basispakket zitten.

Kinderen en de basiszorgverzekering

Kinderen tot 18 jaar worden op de polis van 1 van de ouders of verzorgers bijgeschreven. Daardoor zijn kinderen gratis meeverzekerd. En voor hen geldt geen eigen risico. Vanaf het 18e jaar betaal je wel premie voor de zorgverzekering.

Verplichte acceptatie

In tegenstelling tot een aanvullende zorgverzekering, zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering.

Wat zit er in de basisverzekering?

Met de basis zorgverzekering ben je onder meer verzekerd voor:

Het basispakket en wat er wordt vergoed

Bekijk het overzicht van de inhoud van de basisverzekering. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat je verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of je een eigen bijdrage moet betalen.

De overheid bepaalt per jaar wat in het basispakket zorgverzekering is opgenomen.

Wijzigingen voor 2026

Bekijk onze pagina Zorgverzekering 2026 voor de wijzigingen in het basispakket in 2026.

Verschillende zorgverzekeringen

De inhoud van het basispakket is in principe gelijk bij elke zorgverzekeraar. Maar er zit een belangrijk verschil in hoe je de zorg vergoed krijgt. Lees meer over de verschillende soorten verzekeringen.

Zelf betalen: eigen risico en eigen bijdrage

Als je zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt, moet je zelf de kosten betalen tot het bedrag van je eigen risico. Dit geldt niet voor:

Zorg door de huisarts.

Let op: Als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt, wordt je eigen risico daarvoor wel aangesproken. Denk hierbij aan een röntgen- en laboratoriumbezoek. Ook voorgeschreven medicijnen worden meestal met je eigen risico verrekend.

Let op: Als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt, wordt je eigen risico daarvoor wel aangesproken. Denk hierbij aan een röntgen- en laboratoriumbezoek. Ook voorgeschreven medicijnen worden meestal met je eigen risico verrekend. Verloskundige zorg.

Kraamzorg.

Bruikleenartikelen.

De griepprik voor risicogroepen.

Gratis bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld naar borstkanker.

(Tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar.

Wijkverpleging.

Eigen bijdrage zorgkosten

Verder kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen voor zorgkosten. Dit staat los van het eigen risico. Voor het eigen risico geldt dat je de eerste €385 van de zorgkosten die hier onder vallen altijd zelf betaalt. Of maximaal €500 meer als je kiest voor een hoger eigen risico in ruil voor premiekorting. Voor sommige medicijnen, maar ook voor bijvoorbeeld een hoortoestel of volledige gebitsprotese betaal je een eigen bijdrage. Die komt bovenop het eigen risico.