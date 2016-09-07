Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:2 september 2025
Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering voor de zorgkosten uit het basispakket. De overheid bepaalt welke kosten in het basispakket zitten.
Kinderen tot 18 jaar worden op de polis van 1 van de ouders of verzorgers bijgeschreven. Daardoor zijn kinderen gratis meeverzekerd. En voor hen geldt geen eigen risico. Vanaf het 18e jaar betaal je wel premie voor de zorgverzekering.
In tegenstelling tot een aanvullende zorgverzekering, zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering.
Met de basis zorgverzekering ben je onder meer verzekerd voor:
Bekijk het overzicht van de inhoud van de basisverzekering. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat je verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of je een eigen bijdrage moet betalen.
De overheid bepaalt per jaar wat in het basispakket zorgverzekering is opgenomen.
Bekijk onze pagina Zorgverzekering 2026 voor de wijzigingen in het basispakket in 2026.
De inhoud van het basispakket is in principe gelijk bij elke zorgverzekeraar. Maar er zit een belangrijk verschil in hoe je de zorg vergoed krijgt. Lees meer over de verschillende soorten verzekeringen.
Als je zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt, moet je zelf de kosten betalen tot het bedrag van je eigen risico. Dit geldt niet voor:
Verder kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen voor zorgkosten. Dit staat los van het eigen risico. Voor het eigen risico geldt dat je de eerste €385 van de zorgkosten die hier onder vallen altijd zelf betaalt. Of maximaal €500 meer als je kiest voor een hoger eigen risico in ruil voor premiekorting. Voor sommige medicijnen, maar ook voor bijvoorbeeld een hoortoestel of volledige gebitsprotese betaal je een eigen bijdrage. Die komt bovenop het eigen risico.