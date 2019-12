Iedereen is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Tot je 18de is de basisverzekering gratis. Hoeveel je hiervoor betaalt én de inhoud van het pakket kan ieder jaar veranderen. Je kunt je op verschillende manieren verzekeren, namelijk via een naturapolis en een restitutiepolis.

Wat is een basisverzekering?

Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering voor de kosten van zorg uit het basispakket. De overheid bepaalt welke kosten in het basispakket zitten.

Wat kost een basiszorgverzekering?

Kinderen tot 18 jaar worden op de polis van 1 van de ouders of verzorgers bijgeschreven. Hierdoor zijn kinderen gratis meeverzekerd en voor hen geldt geen eigen risico. Vanaf je 18e jaar betaal je wel premie voor de zorgverzekering. In tegenstelling tot een aanvullende zorgverzekering, zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering.

Wat zit er in de basisverzekering?

Met de basis zorgverzekering ben je onder meer verzekerd voor:

Op de website van het Zorginstituut staat een volledig overzicht van de inhoud van de basisverzekering. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat je verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of je een eigen bijdrage moet betalen. De overheid bepaalt per jaar wat in het basispakket is opgenomen.

Bekijk onze pagina Zorgverzekering 2020 voor de wijzigingen in het basispakket voor 2020.

Verschillende zorgverzekeringen

De inhoud van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar gelijk, maar in de manier waarop je de zorg vergoed krijgt, zit een belangrijk verschil. Lees meer over de verschillende soorten verzekeringen.

Zelf betalen: eigen risico en de eigen bijdrage

Als je zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt, moet je de kosten tot het bedrag van je eigen risico zelf betalen. Dit geldt niet voor:

zorg door de huisarts

verloskundige zorg

kraamzorg

bruikleenartikelen

de griepprik voor risicogroepen

gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)

(tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar

wijkverpleging

Verder kan het zijn dat je voor zorgkosten een eigen bijdrage moet betalen.

