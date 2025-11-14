Zorgverzekeringen 2026: zorgpremies stijgen amper

De meeste zorgverzekeraars houden de zorgpremie voor 2026 vrijwel gelijk of verlagen die zelfs. Dit betekent niet dat de kosten voor iedereen gelijk blijven.

Verschillende verzekaars verhogen de premie voor 1 of meer basisverzekeringen. Uitschieters naar boven zijn de combinatiepolissen van Aevitae en Care4Life. De premie gaat hier €10 per maand omhoog. Ook a.s.r. en Ik kies zelf van a.s.r. kozen voor de duurste polissen met een prijsstijging van €7,50. Daarmee zijn deze combinatieverzekeringen de duurste met een maandpremie van €185.

Goedkoopste basisverzekeringen

De gemiddelde maandpremie is ongeveer €159 bij een eigen risico van €385. VinkVink, het internetlabel van Menzis, is bij maandbetaling de goedkoopste. Deze zorgverzekeraar rekent in 2026 de laagste maandpremie: €142,40.

Vooruitbetaling basisverzekering

Na VinkVink is Nationale-Nederlanden (Zorg Voordelig) de goedkoopste. Daar betaal je €142,45. NN geeft korting op de kwartaal-, halfjaar en jaarbetaling. VinkVink geeft hier geen korting op. Kies je niet voor maandbetaling, maar betaal je per kwartaal, halfjaar of jaar? Dan ben je bij NN het goedkoopst uit.

Eigen risico verhogen

Als je je eigen risico verhoogt met €500 tot €885 ben je bij Univé (Zorg Select), United Consumers (Bewuste Keuze) en VGZbewuzt nog voordeliger uit. De maandpremie is dan €125,40.

Bij jaarbetaling is VGZbewuzt in 2026 de goedkoopste als je het eigen risico maximaal verhoogt: €1474,68. Dan krijg je 2% korting waarmee de maandpremie uitkomt op €122,89. United Consumers geeft geen korting, Univé 1%.

Lees ook:

Bespaar door zorgpremie vooruit te betalen

Premies grote verzekeraars

De 4 grote verzekeraars zijn CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. VGZ verlaagt als enige de premie, met ruim €3 voor de veelgekozen reguliere naturapolis. CZ en Menzis houden de premies van de vergelijkbare polis in 2026 op het niveau van 2025. Zilveren Kruis is de enige die de premie verhoogt: er komt €3 bij. De voordeligste reguliere naturapolis van de grote verzekeraars is die van VGZ. Vorig jaar waren Zilveren Kruis en Menzis het goedkoopst.

Zilveren Kruis is ook de enige die de premies van alle typen basisverzekeringen laat stijgen. Bij Menzis kost alleen de duurste polis iets meer: er komt maandelijks €2 bij. Bij CZ blijven de prijzen van alle basisverzekeringen gelijk. VGZ verlaagde de tarieven van de selecte en reguliere naturapolissen. De prijs van de duurste (combinatie)polis bleef wel gelijk

Maandpremies CZ 2026

Selecte naturapolis: €156,95 (2025: €156,95)

Reguliere naturapolis: €159,99 (2025: €159,99)

Combinatiepolis: €177,50 (2025: €177,50)

Maandpremies Menzis 2026

Selecte naturapolis: €151,25 (2025: €151,25)

Reguliere naturapolis: €156,25 (2025: €156,25)

Combinatiepolis: €175,75 (2025: €173,75)

Maandpremies VGZ 2026

Selecte naturapolis: €149,90 (2025: €151,90)

Reguliere naturapolis: €154,25 (2025: €157,30)

Combinatiepolis: €171,65 (2025: €171,65)

Maandpremies Zilveren Kruis 2026

Selecte naturapolis: €153,95 (2025: budgetpolis €149,50)

Naturapolis: €159,25 per maand (2025: €156,25)

Combinatiepolis: €176,45 per maand (2025: €172,75)

Budgetpolissen verdwijnen

Sinds 2025 bieden verzekeraars geen restitutiepolissen meer aan. Daarbij heb je vrije zorgkeuze. Daarmee bleven nog 3 typen basisverzekeringen over: de naturapolissen en combinatiepolissen zijn dat de budgetpolissen. Daarvan wordt in 2026 ook afscheid genomen. De polissen van Aevitae, Care4Life, De christelijke zorgverzekeraar en Zilveren Kruis zijn nu veranderd in de selectieve naturapolissen.

Deze selectieve naturapolissen hebben beperkte vergoedingen en voorwaarden vergeleken met normale naturaverzekeringen. Maar je wordt hier niet beperkt in je vrije keus voor ziekenhuizen, zoals bij de budgetpolissen.