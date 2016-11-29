Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt deels op een naturapolis. Voor sommige vormen van zorg geldt dat je recht hebt op zorg bij gecontracteerde zorgverleners. Voor andere zorgvormen krijg je een vergoeding. Daarbij heb je meer vrijheid om zelf te kiezen naar welke zorgverlener je gaat. In de polisvoorwaarden vind je voor welke zorg dit geldt.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Het voordeel van een combinatiepolis is dat je voor sommige zorg zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Wel kunnen de vergoedingen beperkt zijn als je naar een zorgverlener zonder contract gaat. Houd er rekening mee dat je de rekening eerst zelf moet betalen als je een zorgverlener zonder contract bezoekt.

Zorgverzekeraars met een combinatiepolis

Bekijk hieronder het overzicht van combinatiepolissen in 2026.

Zorgverzekeraar Naam basisverzekering a.s.r. Eigen Keuze Aevitae (EUCARE) Basisverzekering Combinatie Anderzorg Basis CZ Zorgvariatiepolis DSW Zorgpolis FBTO Zorgverzekering Basis Vrij Ik kies zelf van a.s.r. Juiste Keuze Ik kies zelf van a.s.r. Vrije Keuze Menzis Basis Vrij Nationale-Nederlanden Zorg Vrij OHRA Zorgverzekering Combinatie ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Stad Holland Zorgpolis UnitedConsumers UC Eigen Keuze Univé Zorg Uitgebreid Polis VGZ VGZ Eigen Keuze VinkVink Basisverzekering ZEKUR Gewoon ZEKUR Zorg Plus Zilveren Kruis Basis Exclusief (en ook Student Basis Exclusief) Zorg en Zekerheid Zorg Vrij Polis

In onze check staan alleen verzekeraars die zich niet richten op een speciale doelgroep. En we keken dan alleen naar individuele polissen en open collectieven. Gesloten collectiviteiten voor speciale groepen zijn dus niet meegenomen.

De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekaar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

Vergoeding bij een combinatiepolis

Ga je naar een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt? Dan krijg je de volledige rekening vergoed. Maar ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijg je misschien niet de hele rekening vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden voor welke zorg je zelf kunt kiezen. En wanneer je alleen naar een zorgverlener met contract kunt gaan om 100% vergoeding te krijgen.