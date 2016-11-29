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Combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie van de natura- en restitutiepolis. We geven je een paar voorbeelden van combinatiepolissen.
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Annet van den Berg   Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:13 november 2025

zorg polis

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt deels op een naturapolis. Voor sommige vormen van zorg geldt dat je recht hebt op zorg bij gecontracteerde zorgverleners. Voor andere zorgvormen krijg je een vergoeding. Daarbij heb je meer vrijheid om zelf te kiezen naar welke zorgverlener je gaat. In de polisvoorwaarden vind je voor welke zorg dit geldt.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Het voordeel van een combinatiepolis is dat je voor sommige zorg zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Wel kunnen de vergoedingen beperkt zijn als je naar een zorgverlener zonder contract gaat. Houd er rekening mee dat je de rekening eerst zelf moet betalen als je een zorgverlener zonder contract bezoekt.

Zorgverzekeraars met een combinatiepolis

Bekijk hieronder het overzicht van combinatiepolissen in 2026. 

Zorgverzekeraar

Naam basisverzekering
a.s.r. Eigen Keuze
Aevitae (EUCARE) Basisverzekering Combinatie
Anderzorg Basis
CZ Zorgvariatiepolis
DSW Zorgpolis
FBTO Zorgverzekering Basis Vrij
Ik kies zelf van a.s.r. Juiste Keuze
Ik kies zelf van a.s.r. Vrije Keuze
Menzis Basis Vrij
Nationale-Nederlanden Zorg Vrij
OHRA Zorgverzekering Combinatie
ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering
Stad Holland Zorgpolis
UnitedConsumers UC Eigen Keuze
Univé Zorg Uitgebreid Polis
VGZ VGZ Eigen Keuze
VinkVink Basisverzekering
ZEKUR Gewoon ZEKUR Zorg Plus
Zilveren Kruis

Basis Exclusief (en ook Student Basis Exclusief)
Zorg en Zekerheid Zorg Vrij Polis

In onze check staan alleen verzekeraars die zich niet richten op een speciale doelgroep. En we keken dan alleen naar individuele polissen en open collectieven. Gesloten collectiviteiten voor speciale groepen zijn dus niet meegenomen.

De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekaar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

Vergoeding bij een combinatiepolis

Ga je naar een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt? Dan krijg je de volledige rekening vergoed. Maar ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijg je misschien niet de hele rekening vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden voor welke zorg je zelf kunt kiezen. En wanneer je alleen naar een zorgverlener met contract kunt gaan om 100% vergoeding te krijgen.

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