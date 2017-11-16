Oudere betaalt soms meer voor aanvullend pakket

Hoe ouder, hoe hoger de premie

Sommige verzekeraars doen aan premiedifferentiatie. Dat betekent dat de premie die ze rekenen afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde. Vaak is zo'n leeftijdsafhankelijke premie nadelig voor ouderen.

Meestal geldt namelijk: hoe ouder je bent, hoe hoger de premie die je betaalt. Ouderen gebruiken vaak meer zorg en zijn daarom risicovoller voor verzekeraars. Een hogere premie beperkt het risico.

Anders dan in de aanvullende verzekering is een leeftijdsafhankelijke premie in de basisverzekering verboden.

Leeftijdsafhankelijke premie bij grote verzekeraars

Van de grote 4 zorgverzekeraars doen alleen CZ en Zilveren Kruis in 2026 aan leeftijdsafhankelijke premies (premiedifferentiatie).

CZ

Bij CZ betalen verzekerden van 30 jaar en ouder €7,50 per maand meer voor het aanvullende pakket CZ Jongeren. Vanaf 30 jaar betaal je €34,70, onder de 30 kost het €27,20.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis rekent voor 8 aanvullende verzekeringen een leeftijdsafhankelijke premie. Het gaat om de verzekeringen Aanvullend 1 tot en met 4 sterren en de Aanvullend Tand 1 tot en met 4 sterren.

Verzekerden vanaf 30 jaar betalen meer voor deze pakketten. De maandelijkse premie-opslag voor Aanvullend 1, 2 en 3 sterren is €0,25. Voor Aanvullend 4 sterren betaal je fiks meer maandelijkse premie vanaf je dertigste: €3,30. Bij de tandartsverzekeringen varieert de maandelijkse premie-opslag van €0,45 tot €1,75.

Menzis en VGZ

Menzis en VGZ doen niet aan leeftijdsafhankelijke premies (premiedifferentiatie). Bij Menzis TandVerzorgd 750 betaal je €20,45 per meeverzekerd kind van 10 tot 18 jaar.

Leeftijdsafhankelijke premie bij overige zorgverzekeraars

Naast de grote 4 doen ook de volgende verzekeraars aan premiedifferentiatie voor 1 of meer van hun aanvullende verzekeringen of tandartsverzekeringen:

Aevitae

a.s.r.

FBTO

Ik kies zelf van a.s.r.

Interpolis

ZieZo van Zilveren Kruis

ONVZ en ZEKUR doen niet aan premiediffertentiatie. Wel moet je bij ONVZ voor maximaal 2 kinderen tot 18 jaar premie betalen voor de meest uitgebreide pakketten. Die is €24,46 tot €33,87 per maand. Bij ZEKUR betaal je voor elk meeverzekerd kind premie. Afhankelijk van het gekozen pakket is dat €2,50 of €7,50.

Bij de meeste verzekeraars die aan leeftijdsafhankelijke premies doen, betalen oudere verzekerden tientallen centen tot een aantal euro's meer. Er zijn ook aanvullende verzekeringen waar het verschil per maand bijna €20 is.

Bij zorgverzekeraars a.s.r. en Ik kies zelf van a.s.r. geldt niet dat hoe ouder je bent, hoe meer premie je betaalt. Zij rekenen juist een lagere premie voor sommige aanvullende verzekeringen als je 50 jaar of ouder bent.

Onze check

Deze verzekeraars hebben we in deze check meegenomen: Aevitae, Anderzorg, a.s.r., CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, FBTO, DSW, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VinkVink, VGZ, VGZbewuzt, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

We hebben in onze check alleen verzekeraars meegenomen die zich niet richten op een speciale doelgroep. En we hebben daarbinnen alleen naar individuele polissen en open collectieven gekeken. Gesloten collectiviteiten voor speciale groepen zijn dus niet meegenomen.