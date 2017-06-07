Wat is een collectieve zorgverzekering?

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je afsluit met een grote groep mensen. Zoals een verzekering voor:

Werknemers van een bedrijf.

Leden van een sportclub.

Patiëntenverenigingen van chronisch zieken.

Je krijgt met een collectieve zorgverzekering vaak korting op de premie van de aanvullende verzekeringen. Dit wordt ook wel collectiviteitskorting genoemd.

Op de basisverzekering krijg je nooit korting, omdat dit verboden is. Voor de aanvullende verzekeringen geldt dit niet. Daarop mogen verzekeraars nog wel collectiviteitskorting geven. Meestal ligt die korting rond de 10%. Dit geldt zowel voor de standaard aanvullende verzekering als voor de tandartsverzekering.

Tip: kijk op de website van je verzekeraar of je collectiviteitskorting kunt krijgen. Als je hiervoor in aanmerking komt, ben je altijd voordeliger uit als je toch al van plan bent dezelfde polis af te sluiten.

Het is niet altijd goedkoper

Een zorgverzekering via een collectief kan voordeliger zijn dan een individuele polis. Toch is het een misverstand dat je als collectief verzekerde áltijd goedkoper uit bent.

Onder- of oververzekerd

Met een collectieve zorgverzekering kun je je zomaar onder- of oververzekeren. Daardoor kun je (uiteindelijk) meer geld kwijt zijn dan bij een individuele polis die beter bij je past. Breng je zorgwensen daarom in kaart en vergelijk zorgverzekeringen.

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Soms wel extraatjes

Een voordeel van een collectiviteitspolis kan zijn dat je voor extra's in aanmerking komt. Sommige verzekeraars hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met werkgevers over extra behandelingen fysiotherapie, gratis online psychische zorg of een gratis gezondheidscheck.

Collectieve verzekering en verandering van baan

Als je weggaat bij je werkgever, dan vervalt meestal de collectiviteitskorting. Soms kun je toch in de collectieve zorgverzekering blijven, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Of misschien heeft de verzekeraar nog afspraken met een vereniging of organisatie waarbij je bent aangesloten. Dan kun je op die manier gebruikmaken van korting op de zorgverzekering.

Stap je over naar een werkgever met een eigen collectieve verzekering? Dan kun je tussentijds overstappen van zorgverzekering. Let wel op: regel dit op tijd. Dat moet binnen 30 dagen na je eerste werkdag bij de nieuwe werkgever.

Overstappen niet mogelijk

In andere gevallen kun je niet overstappen. Bijvoorbeeld als je een eigen bedrijf start of als je nog geen nieuw werk hebt. De collectieve polis wordt dan omgezet naar een individuele polis en de korting vervalt meestal.

Gemeentepolis

Een gemeentepolis of gemeenteverzekering is een collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente voor minima. Deze basisverzekering voor mensen met weinig inkomen heeft een (vaak uitgebreide) aanvullende verzekering.

De inhoud verschilt per gemeente

Elke gemeente heeft andere afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Hoe het gemeentepakket er voor jou uitziet, hangt dus af van je woongemeente.

Korting en betalingsregelingen

Zorgverzekeraars geven vaak hoge kortingen op de gemeentepolis. En ook de gemeentes zelf betalen vaak mee aan de premie. Dit zorgt ervoor dat de premie van de gemeentepolis voordelig kan zijn. Ook is er vaak een regeling voor de betaling van het eigen risico. Of kun je het eigen risico (voor een deel) meeverzekeren. Soms wordt ook de eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vergoed.

Maar het is niet altijd voordeliger

Maar let op: bij een gemeentepolis ben je meestal verplicht om de uitgebreide aanvullende verzekering te nemen. Hiervoor geldt vrijwel nooit een medische selectie. Het kan dat je daardoor bent oververzekerd en dat je betaalt voor zorg die je niet nodig hebt.

Soms ben je met een gemeentepolis dus juist duurder uit dan met een 'normale' zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen.

Vergelijk verzekeringen

Daarom is het altijd verstandig om de gemeentepolis te vergelijken met andere zorgverzekeringen. Zo vind je de best passende zorgverzekering.