Wat is een collectieve zorgverzekering?

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je met een groot aantal mensen afsluit. Bijvoorbeeld een verzekering speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Ook veel patiëntenverenigingen van chronisch zieken hebben met verzekeraars collectieve zorgpolissen afgesloten.

Je krijgt met een collectieve zorgverzekering vaak korting op de premie, de zogeheten collectiviteitskorting. Er bestaan zowel collectieve basisverzekeringen als collectieve aanvullende verzekeringen.

Lagere korting op collectieve basisverzekering

In 2020 daalt de maximale wettelijke korting voor een collectieve basisverzekering van 10% naar 5%. Het verschil in premie tussen de collectieve en individuele zorgverzekeringen wordt dus kleiner.

Bij premieverhogingen stijgt de premie van collectief verzekerden namelijk méér dan die van individueel verzekerden met dezelfde polis. Bij premieverlagingen zal de premie voor mensen met een individuele verzekering logischerwijs lager komen te liggen, terwijl collectief verzekerden ook in dit geval hun premie waarschijnlijk zien stijgen.

Een voorbeeld:

De premie voor de CZ Zorg-op-maatpolis (natura) was in 2019 €124,80 per maand. In 2020 daalt deze naar €120,95.

Met een individuele verzekering ben je in 2020 dus maandelijks €3,85 goedkoper uit dan in 2019.

Met een collectieve verzekering met 10% korting betaalde je in 2019 €112,32. In 2020 krijg je maximaal 5% korting op de premie en betaal je dus €114,90. Je bent dan maandelijks €2,58 duurder uit dan in 2019.

De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.

Niet altijd goedkoper

Hoewel een zorgverzekering via een collectief voordeliger kan zijn dan een individuele polis, is het een misverstand dat je als collectief verzekerde áltijd goedkoper uit bent. Met een collectieve zorgverzekering kun je je zomaar onder- of oververzekeren, waardoor je (uiteindelijk) meer geld kwijt bent dan wanneer je een individuele polis zou afsluiten die beter bij je past. Breng daarom goed je zorgwensen in kaart en vergelijk zorgverzekeringen.

Lees ook: goedkoopste zorgverzekering.

Zorgverzekeringen vergelijken Past je verzekeraar de dekking aan? Of wijzigt je situatie? Met de Zorgvergelijker vind je in een paar stappen de zorgverzekering die het beste aansluit bij je wensen. Sluit je een zorgverzekering af via de Zorgvergelijker, dan krijg je van ons een online EHBO-snelcursus cadeau! Naar de Zorgvergelijker

Collectieve verzekering en verandering van baan

Als je weggaat bij je werkgever, vervalt meestal de collectiviteitskorting. In een enkel geval, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat, kun je in de collectieve zorgverzekering blijven.

Als je naar een werkgever met een eigen collectieve verzekering gaat, kun je tussentijds overstappen van zorgverzekering. Let wel op: dit moet je regelen binnen 30 dagen na de eerste werkdag bij de nieuwe werkgever.

In andere gevallen, bijvoorbeeld als je een eigen bedrijf start of als je nog geen nieuw werk hebt, kun je niet overstappen. De collectieve polis wordt dan omgezet naar een individuele polis en de korting vervalt. Mogelijk heeft de verzekeraar nog wel afspraken met een vereniging of organisatie waarbij je bent aangesloten. Dan kun je op die manier gebruik te maken van korting op de zorgverzekering.

Gemeentepolis

Een gemeentepolis (of gemeenteverzekering) is een collectieve zorgverzekering voor minima vanuit de gemeente. Via de gemeentepolis heb je een basisverzekering met een (vaak uitgebreide) aanvullende verzekering. Elke gemeente heeft andere afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Het is dus afhankelijk van de gemeente waarin je woont, hoe het gemeentepakket er voor jou uitziet.

Zorgverzekeraars geven vaak hoge kortingen op de gemeentepolissen, en ook de gemeentes zelf betalen vaak mee aan de premie. Dit zorgt ervoor dat de premie van de gemeentepolis voordelig kan zijn. Ook is er vaak een regeling voor de betaling van het eigen risico, of kun je het eigen risico (deels) meeverzekeren. Soms wordt ook de eigen bijdrage WMO vergoed.

Maar let op: bij een gemeentepolis ben je over het algemeen verplicht de uitgebreide aanvullende verzekering af te nemen. Hier geldt meestal geen medische selectie voor. Wel kan het betekenen dat je oververzekerd bent en dus betaalt voor zorg die je niet nodig hebt. Soms ben je daardoor met een gemeentepolis juist duurder uit dan je zou zijn met een 'normale' zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen. Het is daarom altijd verstandig om de gemeentepolis te vergelijken met andere zorgverzekeringen, om de best passende zorgverzekering voor jou te vinden.

Lees ook: