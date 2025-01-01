Vergoeding zorgverzekering Fysiotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Fysiotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie houdt zich bezig met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld bij nek- en rugklachten en sportblessures. We beperken ons hier tot fysiotherapie, maar als je een aanvullende verzekering voor fysiotherapie afsluit, worden ook behandelingen vergoed van de:

Oefentherapeut Mensendieck en Cesar

Kinderfysio- of oefentherapeut

Manueel therapeut

Bekkenfysiotherapeut

Geriatrie-fysiotherapeut

Oedeemtherapeut

Let op: sportmassage, fitness, personal training en alternatieve therapieën vallen meestal niet onder fysiotherapie.

Wat kost fysiotherapie?

De vraag hoeveel een fysiotherapiebehandeling kost is moeilijk te beantwoorden. Er zijn geen vaste prijzen voor fysiotherapie. De prijs voor een reguliere behandeling verschilt dus per aanbieder, maar reken op zo'n €43 per behandeling. Een specialistisch tarief, bijvoorbeeld voor manuele therapie of kinderfysiotherapie is meestal weer wat hoger. Ben je aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan worden de kosten volledig of deels vergoed door je verzekeraar.

Bij de meeste verzekeringen heeft je verzekeraar contracten afgesloten met fysiotherapeuten. Check bijvoorbeeld met de Zorgvergelijker of de fysiotherapeut van je keuze een contract heeft met je verzekeraar. Als dat niet het geval is, krijg je vaak niet het hele bedrag vergoed.

Let op: Als je behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgt uit de basisverzekering, dan wordt dit verrekend met je eigen risico. Dit is niet zo als de behandeling vergoed wordt uit een aanvullende zorgverzekering.

Zit fysiotherapie in de basisverzekering?

Volwassenen

Voor mensen met een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen van de overheid staat, worden fysiotherapiebehandelingen vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen per aandoening (dus niet per jaar!) betaal je dan zelf. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per zorgverzekeraar. Je kunt eventueel een aanvullende verzekering afsluiten om ook vergoeding voor de eerste 20 behandelingen te krijgen.

Heb je last van urine-incontinentie? Dan krijg je 9 behandelingen van bekkenfysiotherapie vergoed.

Ook oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten 12 behandelingen en bij etalagebenen (claudicatio intermittens) 37 behandelingen per 12 maanden.

Oefentherapie bij COPD krijg je vanaf de eerste behandeling onbeperkt vergoed. De ernst van de COPD speelt geen rol.

Mensen met zware reumatoïde artritis (RA) krijgen oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor alle behandelingen.

Ouderen hebben recht op vergoeding van revalidatie vanuit de basisverzekering.

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen met een chronische aandoening kunnen alle fysiotherapiebehandelingen vergoed krijgen.

Voor kinderen zonder aandoening die op de chronische lijst staan worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Leveren deze behandelingen niet het gewenste resultaat op, dan kan de verzekeraar eventueel meer behandelingen vergoeden, met een maximum van opnieuw 9.

Wat staat op de chronische lijst?

Op de chronische lijst, die is opgesteld door het ministerie van volksgezondheid, staan aandoeningen waarvan de fysiotherapeutische behandeling na de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan aandoeningen van het zenuwstelsel, spierziektes en aangeboren afwijkingen.

Wanneer is het handig een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten?

Of je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt voor fysiotherapie hangt af van je huidige zorgbehoefte en het risico dat je loopt op een aandoening. Ben je gezond en doe je niet aan risicovolle sporten, dan heb je - wat fysiotherapie betreft - wellicht helemaal geen aanvullende verzekering nodig, of is het goedkoopste aanvullende pakket voldoende.

Als je een grotere kans op blessures hebt door de sport die je beoefent, is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie het overwegen waard. En als je (vaker) last hebt van je rug of zwakke gewrichten hebt, kan het zeker verstandig zijn een iets duurdere aanvullende verzekering af te sluiten.

Vraag jezelf altijd af of je zelf voor fysiotherapie wilt betalen als er iets gebeurt, of dat je liever een (maandelijkse) premie hiervoor betaalt.

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering?

Dit verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. Kijk in je polis om te achterhalen voor welke vergoeding je in aanmerking komt. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een maximumaantal behandelingen per jaar, bijvoorbeeld 6, 9, 12 of 20.

Sommige zorgverzekeraars rekenen niet in aantal behandelingen, maar vergoeden een maximumbedrag (bijvoorbeeld €250) per jaar.

Let op: de maximale vergoeding geldt voor alle therapieën samen. Dus als je maximaal 12 behandelingen per jaar vergoed krijgt, dan vallen daar álle behandelingen onder van de therapieën die de zorgverzekeraar tot 'fysiotherapie' rekent.

Vergoedt de aanvullende zorgverzekering fysiotherapie altijd?

Meestal wel. Maar let op: bij een lage premie en veel behandelingen gelden vaak extra voorwaarden. Soms krijg je alleen na een ongeval een vergoeding.

Hoeveel fysiotherapiebehandelingen heb ik nog?

Wil je weten voor hoeveel fysiotherapiebehandelingen je al vergoeding hebt gehad uit je aanvullende verzekering? En hoe hoog de resterende vergoeding is? Dan kun je dit nagaan in de online omgeving van je zorgverzekeraar.

Tip: heb je recht op fysiotherapie vanuit de basisverzekering vanaf bijvoorbeeld de 21e behandeling? Maar heb je geen idee hoeveel behandelingen je al hebt gehad voor een bepaalde aandoening? Vraag dan een overzicht op bij je fysiotherapeut.

Kan ik ongebruikte fysiotherapiebehandelingen uit mijn aanvullende verzekering meenemen naar volgend jaar?

In principe geldt de vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering voor het jaar waarvoor je de verzekering afsluit. Je kunt de behandelingen dus niet meenemen, tenzij de zorgverzekeraar een meeneemservice voor fysiotherapie biedt. In dat geval kun je de niet-gebruikte behandelingen toch meenemen naar het volgende jaar.

Heb je altijd recht op het volledige aantal behandelingen uit je aanvullende verzekering?

Nee. Je krijgt alleen vergoeding als de zorg medisch nodig is. Het is dus geen tegoed dat je zomaar kunt opmaken.

Heb ik een verwijsbrief nodig om naar een fysiotherapeut te gaan?

Nee, meestal niet. Soms is een verwijzing wél handig als je vergoeding uit de basisverzekering wilt. Sommige verzekeraars controleren of de behandeling terecht is.

Maakt het uit of de fysiotherapeut een contract heeft met de zorgverzekeraar?

Ja. Bij een gecontracteerde therapeut krijg je meestal alles vergoed tot het maximum dat in je polis staat. Bij een niet-gecontracteerde therapeut is de vergoeding lager, bijvoorbeeld 75% of een vast bedrag per behandeling.

Op de website van je zorgverzekeraar vind je een overzicht van de zorgaanbieders waarmee een contract is afgesloten. Je kunt ook in de Zorgvergelijker kijken of je fysiotherapeut een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Is er verschil in de vergoeding van een behandeling bij een gecontracteerde en een niet-gecontracteerde fysiotherapeut?

In veel gevallen wel. De meeste zorgverzekeraars vergoeden 100% van de behandeling bij een therapeut met contract. Deze vergoeding is overigens vaak wel weer beperkt tot een maximumaantal behandelingen of een maximumbedrag, afhankelijk van het zorgpakket dat je kiest.

Bij een niet-gecontracteerde therapeut is de vergoeding vaak beperkt. Je krijgt dan bijvoorbeeld 75% van de behandeling vergoed of een maximumbedrag per behandeling.

Hoe zit het met de vergoeding van fysiotherapie na een operatie?

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering of vanuit de basisverzekering (vanaf de 21e behandeling) als de aandoening op de chronische lijst staat.

De vergoedingen die hieronder getoond worden, gaan over de vergoedingen voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering.