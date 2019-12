Vergoeding zorgverzekering Fysiotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Fysiotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie houdt zich bezig met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld bij nek- en rugklachten en sportblessures. We beperken ons hier tot fysiotherapie, maar als je een aanvullende verzekering voor fysiotherapie afsluit, worden ook behandelingen vergoed van de:

Oefentherapeut Mensendieck en Cesar

Kinderfysio- of oefentherapeut

Manueel therapeut

Bekkenfysiotherapeut

Geriatrisch fysiotherapeut

Oedeemtherapeut

Wat kost fysiotherapie?

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie. Gemiddeld rekent een therapeut tussen de €35 en €45 voor een reguliere behandeling. Een specialistisch tarief, bijvoorbeeld voor manuele therapie of kinderfysiotherapie is meestal weer wat duurder. Ben je aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan worden de kosten volledig of deels vergoed door je verzekeraar.

Bij de meeste verzekeringen heeft je verzekeraar contracten afgesloten met fysiotherapeuten. Check bijvoorbeeld met de Zorgvergelijker of de fysiotherapeut van je keuze wel een contract heeft met je verzekeraar. Als dat niet het geval is, krijg je vaak niet het hele bedrag vergoed.

Let op: Als je behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgt uit de basisverzekering, dan wordt dit verrekend met je eigen risico. Dit geldt niet als de behandeling vergoed wordt uit een aanvullende zorgverzekering.

Wordt fysiotherapie voor volwassenen vanuit de basisverzekering vergoed?

Voor mensen met een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen van de overheid voorkomt, worden fysiotherapiebehandelingen vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen per aandoening (dus niet per jaar!) betaal je dan zelf. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per zorgverzekeraar. Je kunt eventueel een aanvullende verzekering afsluiten om ook vergoeding voor de eerste 20 behandelingen te ontvangen.

Heb je last van urine-incontinentie? Dan krijg je de eerste 9 behandelingen van bekkenfysiotherapie vergoed.

Ook oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering: bij artrose aan de heup- en kniegewrichten de eerste 12 behandelingen en bij etalagebenen (claudicatio intermittens) de eerste 37 behandelingen.

Per 2019 wordt oefentherapie vergoed bij COPD vanaf de eerste behandeling (waar voorheen vergoeding was vanaf de 21e). Wel wordt het aantal behandelingen gemaximeerd. In het eerste behandeljaar geldt een vergoeding van maximaal 70 behandelingen, daarna is het maximum afhankelijk van de ernst van de COPD.

Wat staat er op de chronische lijst?

Op de chronische lijst, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, staan aandoeningen waarvan de fysiotherapeutische behandeling na de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan aandoeningen van het zenuwstelsel, spierziektes en aangeboren afwijkingen.

Wanneer is het handig een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten?

Of je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt voor fysiotherapie hangt af van je huidige zorgbehoefte en het risico dat je loopt op een aandoening. Ben je gezond en doe je niet aan risicovolle sporten, dan heb je - wat fysiotherapie betreft - wellicht helemaal geen aanvullende verzekering nodig, of is het goedkoopste aanvullende pakket voldoende.

Als je een grotere kans op blessures hebt door de sport die je beoefent, is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie het overwegen waard. En als je (vaker) last hebt van je rug of zwakke gewrichten hebt, kan het zeker verstandig zijn een iets duurdere aanvullende verzekering af te sluiten.

Vraag jezelf altijd af of je zelf voor fysiotherapie wilt betalen als er iets gebeurt, of dat je liever een (maandelijkse) premie hiervoor betaalt.

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering?

Dit verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. Kijk in je polis om te achterhalen voor welke vergoeding je in aanmerking komt. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een maximum aantal behandelingen per jaar, bijvoorbeeld 9, 12, 18 of 27. De duurste pakketten (gemiddeld circa €60 per maand) vergoeden vaak 100% van de kosten.

Sommige zorgverzekeraars rekenen niet in aantal behandelingen, maar vergoeden een maximumbedrag (bijvoorbeeld €250) per jaar.

Let op: de maximale vergoeding geldt voor alle therapieën samen. Dus als je maximaal 12 behandelingen per jaar vergoed krijgt, dan vallen daar álle behandelingen onder van de therapieën die de zorgverzekeraar tot 'fysiotherapie' rekent.

Heb ik een verwijsbrief nodig om naar een therapeut te gaan?

Nee, in de meeste gevallen niet. Soms is een verwijsbrief wel nodig als je naar een therapeut gaat met wie je zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten. Op dit moment hebben echter de meeste fysiotherapeuten een contract met de meeste zorgverzekeraars.

Op de website van je zorgverzekeraar vind je een overzicht van de zorgaanbieders waarmee een contract is afgesloten. Je kunt ook met de Zorgvergelijker kijken of je fysiotherapeut een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Is er verschil in de vergoeding van een behandeling bij een gecontracteerde en een niet-gecontracteerde fysiotherapeut?

In veel gevallen wel. De meeste zorgverzekeraars vergoeden 100% van de behandeling bij een therapeut waar een contract mee is afgesloten. Deze vergoeding is overigens vaak wel weer beperkt tot een maximum aantal behandelingen of een maximumbedrag, afhankelijk van het zorgpakket dat je kiest.

Bij een niet-gecontracteerde therapeut is de vergoeding vaak beperkt. Je krijgt dan bijvoorbeeld 75% van de behandeling vergoed of een maximumbedrag per behandeling.

Hoe zit het met de vergoeding van fysiotherapie na een operatie?

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed door de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering of vanuit de basisverzekering (vanaf de 21ste behandeling) als de aandoening op de chronische lijst staat.

Hoe zit het met de vergoeding voor kinderen?

Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering als ze naar een gecontracteerde therapeut gaan. Als de therapeut vindt dat 9 behandelingen niet voldoende zijn, dan vergoedt de zorgverzekeraar na verwijzing van een arts of medisch specialist nog 9 behandelingen.

Bij een aandoening die op de chronische aandoeningenlijst staat, worden de kosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor fysiotherapie? Bekijk dan de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

