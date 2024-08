Zorgverzekering 2025: wat verandert er?

Belangrijke data

17 september 2024 : elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag bekend wat verandert op het gebied van de zorgverzekering. Zowel de verwachte gemiddelde hoogte van de zorgpremie, als de inhoud van het basispakket en de maximale zorgtoeslag voor 2025 zijn dan bekend.

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. De afgelopen jaren is de zorgpremie steeds gestegen. De verwachting is dat de gemiddelde premie in 2025 ook stijgt. Op Prinsjesdag wordt meer bekend over de verwachte zorgpremie van 2025. De zorgverzekeraars bepalen uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies voor hun zorgverzekeringen in 2025.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Zorg voor kinderen en bijvoorbeeld zorg door de huisarts horen daar niet bij. Het eigen risico zal tot 2026 bevroren blijven. Dat betekent dat het verplichte eigen risico in 2025 €385 is. Net als in voorgaande jaren.

Daarnaast betaal je vanaf 2025 per behandeling in de medisch-specialistische zorg maximaal €150 aan verplicht eigen risico. Dit geldt zolang je het maximum van €385 aan verplicht eigen risico nog niet hebt bereikt. Heb je gekozen voor een verhoogd eigen risico? Dan betaal je de meerkosten voor de behandeling vanuit je vrijwillig eigen risico (tot maximaal het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogd hebt). Lees meer over de achtergrond van deze maatregel in de Kamerbrief over hoofdlijnen andere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg.

Uit het hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB blijkt dat de partijen het eigen risico in 2027 willen terugbrengen tot €165.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Omdat de zorgpremie naar verwachting stijgt, is de verwachting dat dit ook voor de zorgtoeslag geldt. Op Prinsjesdag wordt meer bekend over de hoogte van de (maximale) zorgtoeslag voor 2025. We houden je op deze pagina op de hoogte.

Wijzigingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over de veranderingen in het basispakket van 2025. We houden je op deze pagina op de hoogte.

Zorginstituut Nederland heeft wel diverse adviezen rondom de zorgverzekering voor 2025 uitgebracht:

Vergoeding oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis

Zorginstituut Nederland adviseert om langdurige persoonlijke actieve oefentherapie te vergoeden voor mensen met ernstige reumatoïde artritis (RA). De vergoeding zou moeten gelden tot de behandeldoelen zijn behaald.

Zorginstituut Nederland adviseert het medicijn dostarlimab te vergoeden vanuit het basispakket. Als dit medicijn gecombineerd wordt met chemotherapie, wordt de overlevingskans voor mensen met gevorderde of terugkerende baarmoederkanker vergroot.

Zorginstituut Nederland adviseert het medicijn sacituzumab govitecan in het basispakket op te nemen. Het medicijn wordt dan vergoed voor mensen met triple-negatieve borstkanker die niet te opereren is, of uitgezaaid is. Er moet dan wel een aanvaardbare prijs worden afgesproken met de fabrikant.

Zorginstituut Nederland adviseert om het ‘verkennend gesprek’ te vergoeden vanuit het basispakket. In dit gesprek bespreken een ggz-behandelaar, een professional uit het sociaal domein en vaak ook een ervaringsdeskundige samen met de cliënt wat hij aan hulp nodig heeft.

Zorginstituut Nederland adviseert om codeïne alleen nog te vergoeden voor patiënten met langdurige en ernstige diarree. Voor hoest, pijn en kortdurende diarree zou geen vergoeding van codeïne vanuit het basispakket moeten zijn.

Vanaf 1 januari 2025 is er geen vergoeding meer voor paramedische herstelzorg aan patiënten met aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting. Deze paramedische herstelzorg kon bestaan uit ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en diëtetiek. Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat deze herstelzorg niet beter werkt dan natuurlijk herstel. Er is daarom geen ruimte meer voor deze zorg in het basispakket. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overgangsperiode ingesteld voor patiënten die nu nog gebruikmaken van deze zorg. Patiënten die voor 1 juli 2024 al gebruikmaakten van paramedische herstelzorg, mogen hun behandeltermijn van maximaal 6 maanden nog afmaken. Vanaf 1 juli kan er geen nieuwe termijn worden gestart.