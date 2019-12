Aftrekbare vervoerskosten bij extra kilometers door ziekte

Met een ziekte of handicap ben je in het dagelijks leven eerder aangewezen op je auto dan andere mensen. Bijvoorbeeld als je moeizaam meer dan 50 meter kunt lopen. Misschien moet je ook langere afstanden rijden voorbijvoorbeeld (rolstoel)sport. Van je de Belastingdienst mag je die extra vervoerskosten aftrekken, maar het is een hele klus om uit te rekenen of je er recht op hebt.

Extra vervoerskosten in vergelijking met anderen

Je kunt voor de berekening van deze aftrekbare 'leefkilometers' helaas niet gewoon de kosten bij elkaar optellen van de kilometers die je extra rijdt door je handicap. Je mag namelijk pas een aftrekpost opvoeren voor extra kilometers in het dagelijks leven, als je kunt aantonen dat je in een jaar meer hebt uitgegeven aan vervoer dan iemand die geen ziekte of beperking heeft en, op die handicap na, in een vergelijkbare positie verkeert. Als je minder energie hebt dan een gezond persoon zonder handicap en er daarom de rest van het jaar juist minder op uit gaat, heb je dus helaas geen recht op een aftrekpost voor de extra kilometers.

Je moet voor de aftrekpost kunnen aantonen dat je over het hele jaar gezien extra kosten hebt gemaakt én dat die extra kosten zijn veroorzaakt door je ziekte of beperking. Vooral dat eerste wekt vragen op. Hoe weet je hoeveel een ander gewoonlijk rijdt in een jaar en wat hij hieraan kwijt is? En met wie moet je jezelf vergelijken?

Stappenplan berekening

Iederin (een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) schreef een duidelijk stappenplan voor de berekening van de aftrekbare kosten voor deze zogeheten ‘extra leefkilometers’. Wij onderschrijven dit stappenplan.

Ben je niet ziek of invalide? Dan kun je volgens de Belastingdienst voor vervoerskosten uitgaan van de cijfers van het Nibud of het CBS.

Te ingewikkeld

Wij vinden het jammer dat de berekening van vervoerskosten zo ingewikkeld is. De Belastingdienst helpt jammer genoeg niet met beleid of rekenhulpen zodat je makkelijker de wettelijke aftrekpost kunt krijgen. Integendeel, de Belastingdienst geeft geen handvaten, maar is soms wel bijzonder kritisch op de berekening die je maakt. Er is een aantal rechtszaken geweest waarin de belastinginspecteur alle details uit de kast haalt om berekeningen onderuit te halen. Overigens niet altijd met succes. De rechter geeft aan dat de rekenmethodes die de Belastingdienst zelf gebruikt ook veel te wensen overlaten.

Praktisch

Wij raden aan de berekening naar eer en geweten zo goed mogelijk te doen met het stappenplan van Iederin. Gooi de handdoek niet in de ring omdat het te ingewikkeld is. De meeste aangiftes worden nog steeds zonder controle door de Belastingdienst geaccepteerd en als de Belastingdienst vragen stelt, moet je hooguit (een deel van) de aftrekpost inleveren. De Belastingdienst zal de aanslag niet zo snel verhogen met een boete als ze de berekening betwist. Geen reden dus om dan maar helemaal geen aftrekpost op te voeren.

Laag inkomen? Extra hoge aftrekpost!

De aftrekpost is bij een laag inkomen om 2 redenen hoger dan bij een hoog inkomen.

Bij een laag inkomen is de niet-aftrekbare drempel bij zorgkosten lager.

Let op: Als je in heel 2018 minder aftrekbare zorgkosten hebt dan het ‘drempelbedrag’, is het zinloos om zorgkosten op te geven in de aangifte. De kosten tot dat bedrag zijn namelijk niet aftrekbaar. De hoogte van de drempel scheelt per persoon en is vooral afhankelijk van je inkomen. Als je in 2018 (samen met een eventuele partner) minder inkomen hebt dan €34.404, wordt de aftrek voor een aantal zorgkosten (waaronder deze vervoerskosten) vermenigvuldigd met 1,4 of 2,13. Die 2,13 geldt voor mensen die op 1 januari 2018 de AOW-leeftijd hadden, de 1,4 voor iedereen die jonger was.

Maar let op: het profijt dat je onder aan de streep hebt van de hogere aftrekpost, wordt voor mensen met inkomens tot ongeveer €34.000 wel flink beperkt door een lager belastingtarief voor mensen vanaf de AOW-leeftijd. De echte besparing door de aftrek is namelijk de aftrekpost vermenigvuldigd met je belastingtarief. Dat is weer afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt.

