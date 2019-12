aftrekbare vervoerskosten bij ziekenbezoek

Reiskosten voor regelmatig ziekenbezoek zijn alleen aftrekbaar in de belastingaangifte als degene die je bezoekt vlak vóór diens ziekte of handicap nog bij je in huis woonde. De reisafstand naar de zieke moet meer dan 10 km zijn (enkele reis).

Bij vervoer met het openbaar vervoer of de taxi, is het eenvoudig: je kunt de prijs die je in rekening gebracht krijgt, opvoeren in de belastingaangifte als aftrekbare kosten. Kijk voor de kosten van het openbaar vervoer op je overzicht van de OV-chipkaart. Vraag bij taxiritten een bonnetje aan de taxichauffeur.

As je een eigen auto gebruikt, mag je bij ziekenbezoek €0,19 per kilometer aftrekken. Dat mag ook bij gebruik van de auto van een ander, als je de ander (minstens) dat bedrag vergoedt.

De bezoeker mag deze kosten aftrekken, niet de zieke.

