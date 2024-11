Checklist nieuwe zorgverzekering kiezen

Het kost wat tijd om alle plussen en minnen voor een nieuwe zorgverzekering op een rij te zetten. Maar als je er voor gaat zitten, weet je wel of overstappen gunstig is. Of dat je beter bij je huidige verzekeraar kunt blijven.

Tip: vind je het lastig om met zorgverzekeringen aan de slag te gaan? Vraag dan iemand om je te helpen.

Bepaal het type basisverzekering

Het is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Bepaal daarom welk type basisverzekering je wilt. De verschillen zitten vooral in de keuzes die je al dan niet hebt voor zorgverleners. Met de basisverzekering ben je bijvoorbeeld verzekerd voor huisartsenzorg, behandeling en verblijf in het ziekenhuis, geneesmiddelen, psychologische hulp, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

We zetten de verschillende soorten basisverzekeringen voor je op een rij.

Basisverzekering is bijna overal gelijk

Onthoud bij de keuze voor een basisverzekering dat de inhoud bijna overal gelijk is. Alleen de voorwaarden verschillen. Bij de ene verzekeraar is bijvoorbeeld telefonisch contact mogelijk. Bij de goedkopere verzekeraars kun je vaak alleen communiceren via de website of een app. Bepaal voor jezelf wat je prettig vindt.

Basisverzekering verplicht, aanvullende zorgverzekering niet

Het is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Voor de aanvullende verzekering geldt dat niet. Die sluit je af als je zorg nodig hebt die niet of maar deels onder de basisverzekering valt. Denk aan fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, tandarts en orthodontist. Maar ook aan de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld geneesmiddelen, taxivervoer van en naar het ziekenhuis of kraamzorg.

Zet je zorgbehoefte op een rij

Heb je je keus voor een type basisverzekering gemaakt? Zet dan op een rij van welke zorgverleners je volgend jaar gebruik denkt te maken. Stel jezelf de volgende vragen:

Ga ik volgend jaar naar dezelfde zorgverleners als dit jaar?

Naar welke zorgverleners ga ik?

Heb ik wensen voor andere zorg?

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Heb ik alleen zorg nodig die onder de basisverzekering valt of ook zorg uit de aanvullende verzekering?

Probeer alles zo nauwkeurig mogelijk op een rij te zetten. Ook als je dat voor volgend jaar nog niet precies kunt inschatten. En heb je een chronische aandoening, zoals reuma, artrose, COPD of MS? Ga dan na welke zorg je extra nodig denkt te hebben als je aandoening toch erger wordt.

Tip: heb je een chronische aandoening en heb je nu vooral voor fysiotherapie of oefentherapie een aanvullende verzekering? Kijk dan of jouw aandoening voorkomt op de 'chronische lijst'. Als dat zo is, krijg je behandelingen deels of helemaal vanuit de basisverzekering vergoed. Een aanvullend pakket is dan misschien niet nodig. Of je hebt genoeg aan een minder uitgebreide aanvullende zorgverzekering.

Vergelijk verzekeringen in onze Zorgvergelijker

Weet je al welk type basisverzekering je wilt en wat je zorgbehoefte is? Vergelijk dan je zorgverzekeringen in onze handige Zorgvergelijker. Hier kun je de premies en voorwaarden van verzekeraars naast elkaar leggen door je zorgwensen in te voeren. Wanneer je alles hebt ingevoerd, zie je direct welke basisverzekeringen en aanvullende polissen het beste passen bij jouw situatie.

Check of zorgverlener gecontracteerd is

Weet je al welke verzekeringen het beste bij je passen? Controleer daarna of je zorgverleners een contract hebben met de mogelijke nieuwe zorgverzekeraar. Dat kun je checken in onze Zorgvergelijker of op de website van de verzekeraar.

Is goedkope basisverzekering een optie?

Ga na of het aanbod dat je in onze Zorgvergelijker krijgt echt naar wens is qua aantal behandelingen en vergoedingen. Heb je voldoende aan dit pakket? Of ben je toch uitgegaan van meer behandelingen dan je misschien nodig hebt. En is een goedkoper aanvullend pakket misschien toch voordeliger? Als je een eventuele extra behandeling zelf kunt betalen, kan dit een optie zijn om premie te besparen.

Stap uiterlijk 31 december over

Als je er uit bent, kun je overstappen. Je hebt daarvoor tot en met 31 december de tijd. Sluit je vóór 1 januari een nieuwe verzekering af? Dan beëindigt je nieuwe verzekeraar de oude verzekering. Ben je er nog niet uit naar welke verzekeraar je wilt? Zeg dan in elk geval je oude verzekering dit jaar op. Je hebt dan nog tot en met 31 januari om een nieuwe verzekering af te sluiten. Die gaat in per 1 januari, met terugwerkende kracht.

Controleer je zorgpolis, ook als je níet wilt overstappen

Verzekeraars wijzigen hun voorwaarden nog wel eens in het nieuwe jaar. Dat kan betekenen dat je volgend jaar misschien níet meer terechtkunt bij je huidige zorgverleners of dat vergoedingen veranderen. Daarom raden we je aan om je nieuwe zorgpolis goed te bekijken zodra die op de deurmat valt of in je inbox verschijnt.

Tips voor het vergelijken van zorgverzekeringen