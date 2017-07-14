Vergoeding fysiotherapie

Antwoord: Nee, dat klopt niet, omdat je een aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie. De basisverzekering geeft inderdaad pas recht op vergoeding van fysiotherapie voor een aandoening op de chronische lijst vanaf de 21e behandeling. Wel kun je de aanvullende verzekering inzetten voor de eerste 9 behandelingen. Daarna zul je de kosten tot eventueel de 21e behandeling zelf moeten betalen. Voorwaarde voor de volledige vergoeding van de eerste 9 behandelingen is wel dat de fysiotherapeut een contract heeft met de zorgverzekeraar. Als dat niet zo is, kan de vergoeding lager uitvallen.

Ramona de Jong, expert Zorg, Consumentenbond

Gezondgids 2, april 2016

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