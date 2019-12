Checklist nieuwe zorgpolis

In november verstuurt je huidige zorgverzekeraar de zorgpolis voor het nieuwe jaar. Het verschilt per verzekeraar of je de polis digitaal of per post ontvangt. Je kunt er niet vanuit gaan dat je zorgverzekering volgend jaar nog hetzelfde is. Waar moet je op letten?

Premie zorgverzekering

Zowel de premie van je basisverzekering en je aanvullende verzekeringen kunnen veranderen. Kies je voor een verhoogd eigen risico? Dan kan ook de korting die je daarvoor krijgt veranderen.

Wijzigingen in vergoedingen

Heb je een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten, fysiotherapie of iets anders? Let dan goed op het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt. Ook de totale maximale vergoeding die je kunt krijgen en de maximale vergoeding per behandeling kunnen aangepast zijn. Neem dus even de tijd om de voorwaarden door te nemen.

Wijzigingen in je persoonlijke situatie

Of je zorgverzekering nog bij je past, hangt niet alleen af van je gezondheid op dit moment. Misschien denk je wel aan gezinsuitbreiding of ben je volgend jaar van plan een lange reis buiten Europa te maken. Misschien verwacht je een operatie, of ben je toe aan een (nieuw) hoortoestel. Ga na of je huidige zorgverzekering nog past bij je persoonlijke situatie. Misschien ben je ook wel duur verzekerd voor zorgkosten die je zelden of nooit gebruikt.

Check wat voor soort verzekering je hebt

Weet je of je een budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekering hebt? Het is hoe dan ook goed om te checken wat het aanbod is. Het kan namelijk voorkomen dat je bijvoorbeeld een restitutiepolis had. Maar dat die in het volgende jaar niet meer aangeboden wordt. Je kunt dan een aanbod voor een combinatie- of naturapolis krijgen.

Bij een budget- en naturapolis heeft je zorgverzekeraar niet met alle zorgverleners een contract afgesloten. Ga je naar een zorgverlener zonder contract, dan moet je altijd een deel van de kosten zelf betalen.

Met een restitutiepolis heb je de meeste keuzevrijheid en ontvang je volledige vergoeding van zorg. Deze polis is vaak wat duurder dan een naturapolis.

De combinatiepolis is een combinatie tussen de restitutie- en naturapolis. Voor sommige zorgsoorten geldt enkel volledige vergoeding als je naar gecontracteerde zorgverleners gaat (zoals bij een naturapolis). Voor andere zorgsoorten geldt dat je bij alle zorgverleners een volledige vergoeding krijgt (zoals bij een restitutiepolis).

Heeft je zorgverlener een contract met je zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar opnieuw contracten afsluiten met zorgverleners. Heeft je zorgverlener dit jaar een contract met je zorgverzekeraar? Dan is het niet zeker of dit ook geldt voor komend jaar. Ga dit dus altijd goed na.

Vergelijken loont

Uit bovenstaande blijkt al dat er heel wat kan veranderen aan je zorgverzekering, ook al verander je er zelf niets aan. De Consumentenbond adviseert je dan ook om zorgverzekeringen te vergelijken.

Zorgverzekeringen vergelijken Zit je goed of stap je over? Met de Zorgvergelijker vind je in een paar stappen de zorgverzekering die het beste bij je past. Vergelijk op dekking, prijs en kwaliteit en beslis of je nog goed zit. Sluit je een zorgverzekering af via de Zorgvergelijker, dan krijg je van ons een online EHBO-snelcursus cadeau! Naar de Zorgvergelijker

Lees ook: