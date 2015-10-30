Checklist nieuwe zorgpolis

Premie zorgverzekering

Zowel de premie van je basisverzekering en je aanvullende verzekeringen kunnen veranderen. Kies je voor een verhoogd eigen risico? Dan kan ook de korting die je daarvoor krijgt anders zijn.

Wijzigingen in vergoedingen

Heb je een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten, fysiotherapie of iets anders? Let dan goed op het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt. Ook de totale maximale vergoeding en de maximale vergoeding per behandeling kunnen aangepast zijn. Neem dus even de tijd om de voorwaarden door te nemen.

Wijzigingen in je persoonlijke situatie

Of je zorgverzekering nog bij je past, hangt niet alleen af van je gezondheid. Ook je persoonlijke situatie is belangrijk. Misschien denk je wel aan gezinsuitbreiding. Of ben je volgend jaar van plan een lange reis buiten Europa te maken. Misschien verwacht je een operatie, of ben je toe aan een (nieuw) hoortoestel. Ga na of je huidige zorgverzekering hier nog bij past. Misschien heb je wel een dure verzekering voor zorg die je (bijna) nooit gebruikt.

Check wat voor soort verzekering je hebt

Weet je of je een natura- of combinatieverzekering hebt? Het is hoe dan ook goed om het aanbod te bekijken.

Naturapolis

Bij een naturapolis heeft je zorgverzekeraar niet met alle zorgverleners een contract afgesloten. Je betaalt altijd een deel van de kosten zelf, als je gebruikmaakt van een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten.

Combinatiepolis

De combinatiepolis is een zorgverzekering met verschillende regels voor vergoeding. Voor sommige zorg geldt dat die alleen een volledige vergoeding krijgt als je naar een zorgverlener met contract gaat, zoals bij een naturapolis. Voor andere zorg geldt dat je bij alle zorgverleners een volledige vergoeding krijgt. Kijk in je polisvoorwaarden waar dit van toepassing is.

Heeft je zorgverlener een contract met je zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars kunnen elk jaar opnieuw contracten afsluiten met zorgverleners. Heeft je zorgverlener dit jaar een contract met je zorgverzekeraar? Het is niet zeker of dat voor komend jaar ook zo is. Controleer dit dus goed.

Zorgverzekeringen vergelijken loont

Ook al verander je zelf niets, toch kan er dus heel wat veranderen aan je zorgverzekering. De Consumentenbond adviseert je dan ook om zorgverzekeringen te vergelijken.