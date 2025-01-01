Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Gehoorapparaat of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Koop je een hoortoestel, dan betaal je een eigen bijdrage van 25%. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet. In veel gevallen vergoedt de aanvullende zorgverzekering (een deel van) die eigen bijdrage. Waar moet je op letten als je een hoortoestel gaat kopen? Hoe kies je de juiste zorgverzekering?

Aanschaf gehoorapparaat

Heb je een hoortoestel nodig, dan moet je het zogeheten Keuzeprotocol Hoorzorg 2.0 doorlopen. Het Keuzeprotocol bestaat uit een aantal hoortesten en het invullen van een vragenlijst. Hieruit ontstaat een beeld wat voor soort hoorhulpmiddel je nodig hebt om goed te kunnen functioneren thuis en op het werk.

Het gehoorprobleem wordt ingedeeld in een categorie: van categorie 1 voor eenvoudige gehoorklachten tot 5 voor de meest complexe problemen. Ook hoortoestellen zijn in 5 categorieën ingedeeld. De bedoeling is dat de audicien een hoortoestel uit de juiste categorie aanmeet.

Hieronder zie je hoe een hoortoestel kopen werkt of bekijk de video hierover.



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Bron: Hoormij.NVVS

Kosten gehoorapparaat

De kosten van een gehoorapparaat lopen uiteen. Dit is afhankelijk van het type en de mate van je gehoorverlies. Heb je een hoortoestel gekocht? Vergeet dan niet de bijkomende kosten. Er zijn ook kosten voor onderhoud, verzekering en eventuele batterijen.

Wat wordt vergoed bij een gehoorapparaat?

De basisverzekering vergoedt 75% van de aanschafprijs van een gehoorapparaat voor volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Elke volwassene betaalt een eigen bijdrage van 25%. Sommige aanvullende zorgverzekeringen bieden een (meestal gedeeltelijke) vergoeding voor deze eigen bijdrage.

Let op: een hoortoestel kopen telt mee voor het verplicht eigen risico (€385). Krijg je het toestel in bruikleen, dan betaal je hiervoor geen eigen risico.

Voorwaarden voor vergoeding

Aan de vergoeding door de zorgverzekeraar zit wel een aantal voorwaarden vast:

Alleen als je naar een gecontracteerde audicien gaat, krijg je 75% van de aanschafprijs vergoed. Kies je voor een audicien waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten? Dan is de vergoeding meestal lager. Dit geldt ook voor de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

De meeste zorgverzekeraars keren alleen uit als je een toestel uit je eigen categorie kiest, of 1 categorie hoger. Kom je bijvoorbeeld in categorie 3 uit, dan mag de audicien 1 categorie verhogen. Bij verhoging van bijvoorbeeld categorie 2 naar 5 moet een audioloog daar toestemming voor geven. Doorgaans heeft de audicien daarover contact met de audioloog. Vergoeding binnen de categorieën is er altijd. Iedere audicien heeft zijn eigen assortiment.

Welke basisverzekering?

De basisverzekering vergoedt 75% van de aanschafprijs van een hoortoestel voor volwassenen, maar dan moet je wel een toestel uit je eigen categorie aanschaffen én naar een audicien gaan met wie de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. Zo kan ook de goedkoopste basisverzekering voldoen, maar let daarbij wel op welke audiciens zijn gecontracteerd.

Wie voor een niet-gecontracteerde audicien kiest en een natura basisverzekering heeft, krijgt bij de meeste zorgverzekeraars een vergoeding van maximaal 80% (van 75% van de aanschafprijs) van de gemiddelde gecontracteerde tarieven.

Let op: een hoortoestel kopen valt onder het eigen risico. Naast de eigen bijdrage moet je ook dat deel van het eigen risico betalen dat nog openstaat. Krijg je het hoortoestel in bruikleen, dan betaal je hiervoor geen eigen risico.

Welke aanvullende verzekering?

De aanvullende verzekering vergoedt in een aantal gevallen (een deel van) de eigen bijdrage van 25% van de aanschafprijs van een hoortoestel. Let goed op of je voor deze vergoeding naar een gecontracteerde audicien moet gaan. Sommige polissen noemen de hoortoestellen niet apart, maar scharen ze onder de categorie hulpmiddelen. Wie ook andere hulpmiddelen, zoals een pruik of orthopedische schoen nodig heeft, moet daar goed op letten. De maximale vergoeding kan dan gelden voor alle hulpmiddelen samen.

Het verschil in premie bij aanvullende verzekeringen is groot. Over het algemeen geldt: hoe hoger de premie, hoe hoger de vergoeding voor hoortoestellen.

In de Zorgvergelijker vind je de goedkoopste combinatie van basisverzekering + aanvullende verzekering als je een vergoeding wilt voor de eigen bijdrage van een hoortoestel.

Gratis hoortoestel?

Sommige audiciens maken reclame voor een gratis hoortoestel: zij nemen dan de kosten van de eigen bijdrage op zich. Let in dit geval goed op of dit aanbod geldt voor 1 of 2 hoortoestellen.

Tips

Zo zit het met de volledige vergoeding van hoortoestellen.

Op www.hoorwijzer.nl vind je onder meer ervaringen van hoortoesteldragers met audiciens. Via deze site vind je ook op Zoek & Kies. Hoortoestellen een geschikt hoortoestel binnen jouw categorie.

Let op: biedt de audicien je tegen betaling een servicecontract voor onderhoud? Onderhoudskosten kunnen inbegrepen zijn bij het bedrag dat verzekeraars per toestel betalen aan audiciens. Accepteer dus nooit meteen een dergelijk aanbod bij een toestel dat vergoed wordt.

Ontevreden over je toestel? Blijf dan in gesprek met je audiciën. Heb je het toestel geaccepteerd, dan heb je in de meeste gevallen pas 5 jaar later weer recht op vergoeding van een nieuw hoortoestel.

Vergoedt de verzekeraar een toestel niet, dan kun je de kosten mogelijk aftrekken onder de aftrekpost 'Bijzondere ziektekosten'.

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