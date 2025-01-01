Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Gehoorapparaat of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Koop je een hoortoestel, dan betaal je een eigen bijdrage van 25%. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet. In veel gevallen vergoedt de aanvullende zorgverzekering (een deel van) die eigen bijdrage. Waar moet je op letten als je een hoortoestel gaat kopen? Hoe kies je de juiste zorgverzekering?
Heb je een hoortoestel nodig, dan moet je het zogeheten Keuzeprotocol Hoorzorg 2.0 doorlopen. Het Keuzeprotocol bestaat uit een aantal hoortesten en het invullen van een vragenlijst. Hieruit ontstaat een beeld wat voor soort hoorhulpmiddel je nodig hebt om goed te kunnen functioneren thuis en op het werk.
Het gehoorprobleem wordt ingedeeld in een categorie: van categorie 1 voor eenvoudige gehoorklachten tot 5 voor de meest complexe problemen. Ook hoortoestellen zijn in 5 categorieën ingedeeld. De bedoeling is dat de audicien een hoortoestel uit de juiste categorie aanmeet.
Hieronder zie je hoe een hoortoestel kopen werkt of bekijk de video hierover.
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Bron: Hoormij.NVVS
De kosten van een gehoorapparaat lopen uiteen. Dit is afhankelijk van het type en de mate van je gehoorverlies. Heb je een hoortoestel gekocht? Vergeet dan niet de bijkomende kosten. Er zijn ook kosten voor onderhoud, verzekering en eventuele batterijen.
De basisverzekering vergoedt 75% van de aanschafprijs van een gehoorapparaat voor volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Elke volwassene betaalt een eigen bijdrage van 25%. Sommige aanvullende zorgverzekeringen bieden een (meestal gedeeltelijke) vergoeding voor deze eigen bijdrage.
Let op: een hoortoestel kopen telt mee voor het verplicht eigen risico (€385). Krijg je het toestel in bruikleen, dan betaal je hiervoor geen eigen risico.
Aan de vergoeding door de zorgverzekeraar zit wel een aantal voorwaarden vast:
De basisverzekering vergoedt 75% van de aanschafprijs van een hoortoestel voor volwassenen, maar dan moet je wel een toestel uit je eigen categorie aanschaffen én naar een audicien gaan met wie de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. Zo kan ook de goedkoopste basisverzekering voldoen, maar let daarbij wel op welke audiciens zijn gecontracteerd.
Wie voor een niet-gecontracteerde audicien kiest en een natura basisverzekering heeft, krijgt bij de meeste zorgverzekeraars een vergoeding van maximaal 80% (van 75% van de aanschafprijs) van de gemiddelde gecontracteerde tarieven.
Let op: een hoortoestel kopen valt onder het eigen risico. Naast de eigen bijdrage moet je ook dat deel van het eigen risico betalen dat nog openstaat. Krijg je het hoortoestel in bruikleen, dan betaal je hiervoor geen eigen risico.
De aanvullende verzekering vergoedt in een aantal gevallen (een deel van) de eigen bijdrage van 25% van de aanschafprijs van een hoortoestel. Let goed op of je voor deze vergoeding naar een gecontracteerde audicien moet gaan. Sommige polissen noemen de hoortoestellen niet apart, maar scharen ze onder de categorie hulpmiddelen. Wie ook andere hulpmiddelen, zoals een pruik of orthopedische schoen nodig heeft, moet daar goed op letten. De maximale vergoeding kan dan gelden voor alle hulpmiddelen samen.
Het verschil in premie bij aanvullende verzekeringen is groot. Over het algemeen geldt: hoe hoger de premie, hoe hoger de vergoeding voor hoortoestellen.
In de Zorgvergelijker vind je de goedkoopste combinatie van basisverzekering + aanvullende verzekering als je een vergoeding wilt voor de eigen bijdrage van een hoortoestel.
Sommige audiciens maken reclame voor een gratis hoortoestel: zij nemen dan de kosten van de eigen bijdrage op zich. Let in dit geval goed op of dit aanbod geldt voor 1 of 2 hoortoestellen.
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