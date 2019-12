Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Gehoorapparaten of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wie een hoortoestel koopt, moet een eigen bijdrage betalen van 25%. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet. In veel gevallen vergoedt de aanvullende zorgverzekering (een deel van) die eigen bijdrage. Waar moet je op letten bij de aanschaf van een hoortoestel? Hoe kies je de juiste zorgverzekering?

Aanschaf gehoorapparaat

Wie een hoortoestel nodig heeft, moet het zogeheten Keuzeprotocol Hoorzorg doorlopen. Het Keuzeprotocol bestaat uit een aantal hoortesten en het invullen van een vragenlijst. Hieruit ontstaat een beeld wat voor soort hoorhulpmiddel je nodig hebt om goed te kunnen functioneren; thuis en op het werk.

Het gehoorprobleem wordt ingedeeld in een categorie: van categorie 1 voor eenvoudige gehoorklachten tot 5 voor de meest complexe problemen. Ook hoortoestellen zijn in 5 categorieën ingedeeld. De bedoeling is dat de audicien een hoortoestel uit de juiste categorie aanmeet.

Wat wordt vergoed bij een gehoorapparaat?

De basisverzekering vergoedt 75% van de aanschafprijs van een gehoorapparaat voor volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Elke volwassene betaalt een eigen bijdrage van 25%, sommige aanvullende zorgverzekeringen bieden een (meestal gedeeltelijke) vergoeding voor deze eigen bijdrage.

Let op: de aanschaf van een hoortoestel telt mee voor het verplicht eigen risico (€385 in 2017).

Voorwaarden voor vergoeding

Aan de vergoeding door de zorgverzekeraar zit wel een aantal voorwaarden vast:

Alleen als je naar een gecontracteerde audicien gaat, krijg je 75% van de aanschafprijs vergoed. Kies je voor een audicien waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, dan is de vergoeding lager. Dit geldt ook voor de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

De meeste zorgverzekeraars keren alleen uit als je een toestel uit je eigen categorie kiest. Wie in categorie 3 is ingedeeld, maar liever dat geavanceerdere, net iets duurdere toestel uit categorie 4 wil, krijgt niets of betaalt zelf bij. Wel kan de audicien dan een extra zorgaanvraag bij de zorgverzekeraar indienen waarin je duidelijk maakt waarom je een toestel uit een hogere categorie nodig hebt. Er hoeft daarvoor geen sprake te zijn van medische noodzaak.

Welke basisverzekering?

De basisverzekering vergoedt 75% van de aanschafprijs van een hoortoestel voor volwassenen, maar dan moet je wel een toestel uit je eigen categorie aanschaffen én naar een audicien gaan met wie de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. Zo kan ook de goedkoopste basisverzekering voldoen, maar let daarbij wel op welke audiciens zijn gecontracteerd.

Wie voor een niet-gecontracteerde audicien kiest en een natura basisverzekering heeft, krijgt bij de meeste zorgverzekeraars een vergoeding van maximaal 80% (van 75% van de aanschafprijs) van de gemiddelde gecontracteerde tarieven. Wie voor een niet-gecontracteerde audicien kiest en een restitutie basisverzekering heeft, krijgt 75% van het marktconforme tarief (door de zorgverzekeraar bepaald).

Let op: de aanschaf van een hoortoestel valt onder het eigen risico. Dat betekent dat je, naast de eigen bijdrage, ook dat deel van het eigen risico moet betalen dat nog openstaat.

Welke aanvullende verzekering?

De aanvullende verzekering vergoedt in een aantal gevallen (een deel van) de eigen bijdrage van 25% van de aanschafprijs van een hoortoestel. Let goed op of je voor deze vergoeding naar een gecontracteerde audicien moet gaan. Sommige polissen noemen de hoortoestellen niet apart, maar scharen ze onder de categorie hulpmiddelen. Wie ook andere hulpmiddelen, zoals een pruik of orthopedische schoen nodig heeft, moet daar goed op letten. De maximale vergoeding kan dan gelden voor alle hulpmiddelen samen.

Het verschil in premie bij aanvullende verzekeringen is groot. Over het algemeen geldt: hoe hoger de premie, hoe hoger de vergoeding voor hoortoestellen.

In de Zorgvergelijker vind je de goedkoopste combinatie van basisverzekering + aanvullende verzekering als je een vergoeding wilt voor de eigen bijdrage van een hoortoestel.

Zorgverzekeringen vergelijken Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Met de Zorgvergelijker vind je in een paar stappen de zorgverzekering die het beste bij je past. Sluit je een zorgverzekering af via de Zorgvergelijker, dan krijg je van ons een online EHBO-snelcursus cadeau! Naar de Zorgvergelijker

Gratis hoortoestel?

Sommige audiciens maken reclame voor een gratis hoortoestel: zij nemen dan de kosten van de eigen bijdrage op zich. Let in dit geval goed op of dit aanbod geldt voor 1 of 2 hoortoestellen.

Tips

Op www.hoorwijzer.nl vind je onder meer ervaringen van hoortoesteldragers met audiciens. Ook handig: een overzicht van welke zorgverzekeraars met welke audiciens een contract hebben afgesloten. En per audicien een overzicht van de merken toestellen die ze leveren.



Via deze site vind je ook op Zoek & Kies: Hoortoestellen een geschikt hoortoestel binnen jouw categorie. Op Zoek & Kies: Verzekeringen staat per audicienketen welk tarief zorgverzekeraars betalen. Hoe lager dat bedrag, hoe meer je betaalt.



Let op: biedt de audicien je tegen betaling een servicecontract voor onderhoud? Onderhoudskosten zijn inbegrepen bij het bedrag dat verzekeraars per toestel betalen aan audiciens, dus accepteer nooit een dergelijk aanbod.



Verzekeraars DSW, ONVZ, ASR, De Friesland, Menzis en Anderzorg zijn anno 2017 relatief soepel in het accepteren van een extra zorgaanvraag. Zij staan ook toe dat de verzekerde bijbetaalt voor toestellen uit een hogere categorie. Voor DSW is het zelfs geen probleem dat de verzekerde de meerprijs betaalt ongeacht het soort toestel. Ook VGZ en CZ zijn recentelijk flexibeler geworden in het accorderen van extra zorgaanvragen.



Ontevreden over je toestel? Teken dan niet de klanttevredenheidsverklaring, want daardoor heb je pas over 5 jaar weer recht op een nieuw toestel met vergoeding.



Vergoedt de verzekeraar een toestel niet, dan kun je de kosten mogelijk aftrekken onder de aftrekpost 'Bijzondere ziektekosten'.

Meer weten over aanvullende verzekeringen?